Barrierefreier Bahnhof „Markt Schwaben“ bis 2028

Von: Jörg Domke

Das Kapitel Barrierefreiheit soll im Bahnhof Markt Schwaben endlich aufgeschlagen werden. Die DB, der Freistaat, der Landkreis und die Gemeinde kündigten entsprechende Maßnahmen ab 2028 an. © Dziemballa (Archiv)

Die Barrierefreiheit im Bahnhof Markt Schwaben soll nun doch - in zwei Stufen - erfolgen. Erste Maßnahmen sollen bis Ende 2028 erfolgen.

Markt Schwaben – Der Bahnhof Markt Schwaben wird barrierefrei. Hierzu haben sich die Deutsche Bahn (DB), der Freistaat Bayern, der Landkreis Ebersberg und die Marktgemeinde Markt Schwaben auf ein zweistufiges Vorgehen verständigt. Darauf hat die Deutsche Bahn gestern in einer Pressemitteilung aufmerksam gemacht. Dort heißt es wörtlich:

„Stufe 1: Die DB wird bis Ende 2028 eine neue Personenunterführung mit Aufzügen zu allen Bahnsteigen errichten, um die stufenfreie Erreichbarkeit der vorhandenen Bahnsteige der Gleise 1 bis 4 zu realisieren. Parallel wird als Netzergänzende Maßnahme für die zweite S-Bahn-Stammstrecke am Gleis 5 ein zusätzlicher Bahnsteig errichtet.

Stufe 2: Im zweiten Schritt passt die Bahn dann zusammenhängend mit dem Endausbau des Bahnprojekts ABS 38, das einen zweigleisigen Ausbau und Elektrifizierung der Bahnstrecke von Markt Schwaben über Mühldorf bis Freilassing vorsieht, alle Bahnsteige in der Höhe und Länge bedarfsgerecht an, damit auch der Einstieg in die Züge barrierefrei möglich ist. Dazu laufen weitere Maßnahmen im östlichen Teil des Bahnhofs im Rahmen des zweigleisigen Ausbaus der Strecke nach Mühldorf, welche aber nicht die Maßnahmen zur Barrierefreiheit des Bahnhofs tangieren“.

„Der Bahnhof Markt Schwaben ist mit mehr als 10000 Ein- und Aussteigenden pro Werktag eine der nachfragestärksten Stationen der S-Bahn München, die noch nicht barrierefrei ausgebaut sind. Ich freue mich, dass wir mit dem vorgestellten zweistufigen barrierefreien Ausbau mobilitätseingeschränkten Reisenden eine Perspektive für die Zukunft bieten können“ so Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der DB für den Freistaat Bayern.

Beteiligte Stellen legen Zwei-Stufen-Plan vor

Auch Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter freut sich, dass es nun weitergeht: „Der Planungsstopp war ärgerlich. Umso besser ist es, dass es jetzt einen guten Plan für die weiteren Schritte gibt. Ich danke allen, die sich für diese Lösung eingesetzt haben.“

Die Planungen für den barrierefreien Ausbau wurden bereits im Rahmen eines gemeinsamen Finanzierungsprogramms von Freistaat und DB begonnen. Sie wurden jedoch gestoppt, nachdem Bund und DB entschieden hatten, die Gleise der Ausbaustrecke aus Mühldorf höhenfrei durch ein Brückenbauwerk in den Bahnhof Markt Schwaben einzufädeln. Dies ist notwendig, um die Betriebsqualität zu verbessern. Infolgedessen ergibt sich künftig eine andere Zuordnung von Gleisen und Zügen im Bahnhof Markt Schwaben. Dadurch ändern sich die erforderlichen Bahnsteighöhen- und längen an den Gleisen: Während für die S-Bahn 96 cm hohe und 210 m lange Bahnsteige erforderlich sind, werden für den Regionalverkehr 76 cm hohe und 320 m lange Bahnsteige benötigt.

Mit der jetzt vorgeschlagenen Zwei-Stufen-Lösung wird so schnell wie möglich eine stufenfreie Erreichbarkeit der Bahnsteige hergestellt. Gleichzeitig werden aber Fehlinvestitionen in den Ausbau der Bahnsteige vermieden.

Die Projektbeteiligten haben den Zwei-Stufen-Plan zur Barrierefreiheit des Bahnhofs Markt Schwaben mit Bürgermeister Michael Stolze und Landrat Robert Niedergesäß intensiv erörtert. Michael Stolze begrüßt die Maßnahme: „Das sind gute Nachrichten für die Menschen in Markt Schwaben und die Kundinnen und Kunden der Bahn. Die Gemeinde wird die Bahn nach Kräften unterstützen, die Pläne umzusetzen.“

Bürgermeister: Den Worten müssen nun Taten folgen

Gegenüber der Ebersberger Zeitung verwies Stolze gestern auf zuletzt im Juli intensiv geführte Gespräche mit Führungskräften der Bahn und anderen Beteiligten. Er persönlich sei „froh bis verhalten froh“, jedoch derzeit noch nicht zu euphorisch. „Wenn das alles so stattfindet, dann ist das eine erhebliche Verbesserung. Doch den Worten müssen nun auch Taten folgen“. Zuletzt war man in der Marktgemeinde davon ausgegangen, dass im Zuge des Gesamtprojekts ABS 38 und in Kenntnis eines Planungsstopps eine Umsetzung der so sehr gewünschten Maßnahmen im Bahnhof Markt Schwaben nicht vor 2030 hätten stattfinden sollen.

Landrat Robert Niedergesäß ergänzt: „Markt Schwaben ist der nachfragestärkste Bahnhof im Landkreis Ebersberg, der noch nicht barrierefrei ist. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt einen klaren Zeitplan dafür gibt, den Bahnhof Markt Schwaben barrierefrei, zukunfts- und leistungsfähiger zu machen.“

Die Bevölkerung soll im Herbst über die geplanten Maßnahmen durch die Projektbeteiligten informiert werden.

Die Bevölkerung soll im Herbst über die geplanten Maßnahmen durch die Projektbeteiligten informiert werden.