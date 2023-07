Bei Markt Schwaben: Autofahrer fährt Radler an und lässt ihn verletzt liegen

Von: Armin Rösl

Teilen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall bei Markt Schwaben (Symbolbild). © IMAGO/imageBROKER/Manfred Bail

Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der bei Markt Schwaben einen Radler angefahren hat. Der stürzte in ein Feld und verletzte sich dabei. Der Verursacher fuhr weiter.

Markt Schwaben – Ein 26-jähriger Fahrradfahrer ist auf der Straße zwischen den Weilern Boden und Lindach (bei Markt Schwaben) von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren worden. Dadurch stürzte der Radler und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Verursacher fuhr weiter. Nun ist die Polizei auf der Suche nach dem Fahrer bzw. Fahrzeug, zu dem der Geschädigte keinerlei Angaben machen konnte, wie es im Polizeibericht heißt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Der Unfall geschah am Montag, gegen 15.35 Uhr. Das Fahrzeug hatte das Fahrrad am Hinterreifen berührt, dadurch stürzte der 26-jährige Radler in ein Feld neben der Straße. Der am Fahrrad entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall bzw. zum Geflüchteten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.