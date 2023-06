Reisegruppe erlebt hautnah, was Robotik schon heute alles kann

Von: Jörg Domke

Bernhard Winter bei der Moderation anlässlich der Schwabener Sonntagsbegegnungen, die ausnahmsweise in Bielefeld stattfanden. © Anja Sundhaus

Zum zweiten Mal besuchte eine bunt gemischte Reisegruppe aus dem Landkreis die Stadt Bielefeld. Es gab auch wieder einen Sonntagsdialog als Auswärtsspiel.

Markt Schwaben/Bielefeld – Immer mal wieder macht Markt Schwabens Altbürgermeister Bernhard Winter darauf aufmerksam, dass sein ganz großes Anliegen bei vielen seiner nach wie vor vielfältigen Aktivitäten darin besteht, Menschen mit unterschiedlichsten Biografien zusammenzubringen, die für gewöhnlich maximal oberflächlich miteinander in Kontakt kämen.

Vor diesem Hintergrund hat der ehemalige Rathauschef nun zum zweiten Mal eine bunte Gruppe aus dem Landkreis Ebersberg zusammengestellt, um im Bus gemeinsam nach Bielefeld zu reisen. „Um zusammenzuwachsen und die Stadt Bielefeld aus der Nähe kennenzulernen“ wie es, eher oberflächlich formuliert, heißt. Mit dabei waren diesmal acht Schülerinnen und Schüler der Lena-Christ-Realschule plus zwei Lehrkräfte, Manager aus Firmen wie BMW, SAP, Nagra, TNG Technologies, Netto, ein Arzt und eine Hebamme, örtliche Unternehmer, erstmals auch Bürgermeister Michael Stolze sowie eine Rollstuhlfahrerin und vier Kinder erwachsener Reiseteilnehmer.

Ihr Programm: Besuch u.a. der Bielefelder Altstadt (mit dem Direktor des Stadtmarketing Martin Knabenreich), das Sky-Office des Fußballprofivereins Arminia Bielefeld, die Dr. Oetker Welt (mit Ordnungsamtsleiter Mike Maschmeier) sowie das CITEC Robotik-Zentrum der Universität Bielefeld.

Viele interessante Erlebnisse in Bielefeld

Letzteres bot sozusagen den thematischen Brückenschlag zu einer weiteren, der nunmehr zweiten Bielefelder Sonntagsbegegnung in dem Stile, wie man sie in Markt Schwaben schon seit über 30 Jahren kennen- und schätzengelernt hat. Das passende Thema lautete: „Wer ist Mensch, wer ist Maschine?“ Dazu standen mit den Professoren Helge Ritter und Johanna Kißler zwei profunde Kenner der Thematik Rede und Antwort. Ihre Botschaft in einem Satz zusammengefasst: Eine kritische Auseinandersetzung mit KI (künstlicher Intelligenz) macht deutlich, wie ambivalent das Thema ist und wohl vorerst auch bleiben wird.

Was durch Roboter schon alles möglich ist, hat die Besucher aus Oberbayern bei einem Rundgang im CITEC-Zentrum stark beeindruckt. Erzählt wurde im Nachgang zum Beispiel von einem Roboter, der auf Zuruf imstande war, einen Apfel zu reichen, ohne ihn zu beschädigen. Udo Engelhardt, ein Mitfahrender aus Parsdorf und früherer Manager bei Burger King, hat dazu in einem spontanen Dankesschreiben an Winter bemerkt: „Der Besuch im CITEC und die Diskussion mit Prof. Ritter und Prof. Kißler haben mir mal wieder klar gemacht, wie wichtig und zentral Bildung ist: um unterscheiden zu könne, was unser Leben bereichern könnte und was uns fremdbestimmt“.

Die Markt Schwabener Reisegruppe erlebte interessante Dinge in Ostwestfalen. © Anja Sundhaus

Erste Rückmeldungen hat Cheforganisator Bernhard Winter auch schon aus der ostwestfälischen Großstadt bekommen. Martin Knabenreich zum Beispiel, Geschäftsführer der Bielefeld Marketing GmbH, signalisierte darin die große Bereitschaft, einer Bielefelder Delegation bei passender Gelegenheit eine mehrtägige Reise nach Oberbayern anzubieten.

Gegenbesuch in Markt Schwaben nicht unwahrscheinlich

An weiteren positiven Bewertungen mangelt es übrigens nicht unter den Reiseteilnehmern. Oliver Wenzel, ebenfalls ein Parsdorfer, berichtete der Ebersberger Zeitung von einer auffallend großen Freundlichkeit, der er begegnet sei; gepaart mit einer, wie er sagte, entspannten Atmosphäre. Auch Bürgermeister Michael Stolze zeigte sich am Rande einer Nachbesprechung bei einem Managerstammtisch unter der Woche sehr beeindruckt. Aufgefallen ist ihm nach eigenen Worten ein großes Engagement von Mitarbeitern der dortigen Stadtverwaltung gerade auch in deren Freizeit. Spannend sei die so bunte Mischung innerhalb der Reisegruppe gewesen.

Ein Punkt, den Christian Philipp unterstreichen kann. Der BMW-Entwickler war zwar diesmal nicht mit dabei, wohl aber beim ersten Bielefeld-Event unter Winters Regie. Als sehr positiv empfunden hatte er nach eigenen Worten, dass hier Inklusion schon deutlich selbstverständlicher als anderswo gelebt werden.

