Bewerbungsgespräche am Kickerkasten

Von: Jörg Domke

Harald Johanssen (l.) und Niels Kakies lieben ihren Fußballkicker. Auch als Brücke zwischen Ausbilder und Azubi tauge das Sportgerät, sagen sie. © PRIVAT

Wie kommen potenzielle Azubis und Ausbilder in möglichst ungezwungenem Ambiente zusammen? Warum nicht beim Kickern? Markt Schwabener Unternehmensberater wollen es demnächst in München im größeren Stil mal testen.

Markt Schwaben/Landkreis – Inmitten ihrer provisorischen Büroräume im Geschäftshaus in der Ebersberger Straße steht einer dieser monströsen Kicker, wie man sie hier und da noch immer in Kneipen und Bars findet. Das Gerät ist mehr als nur Dekoration. Nach dem Dienst oder in der Pause gibt es hier bei Niels Kakies und Harald Johanssen schon mal das eine oder andere Duell. Sportlicher Ehrgeiz spielt dabei durchaus auch eine Rolle. Wer verliert schon gerne?

Der Kicker aber hat für die beiden Markt Schwabener Geschäftsleute noch eine andere Bedeutung. „Im Spiel kann man sehen, wer der Gegenüber wirklich ist“, sagt Kakies. Er meint die Chance, Hinweise zu bekommen, wie jemand etwa mit Niederlagen bzw. Rückschlägen umgeht. Ob so etwas wie Teamfähigkeit vorliegt. Wie es mit der Konzentration bestellt ist. Und und und.. Also Informationen, die auch relevant werden, wenn es darum geht, einen Bewerber für eine freie Ausbildungsstelle zu checken. „Im Spiel sind wir wie wir sind“, sagt Johanssen. Sogleich bereit, dem EZ-Reporter ein Duell anzubieten, der aber ablehnt: Als Anhänger des aktuellen Bundesliga-Tabellenletzter hat’s zuletzt genug Pleiten für ihn gegeben.

Es gibt schon erste Erfahrungen mit diesem Konzept

Warum also nicht auch Duelle am Kickerkasten nutzen, um etwa Ausbilder und Azubis zusammenzubringen? Diese Idee ist nicht neu. Die Schwabener Unternehmensberater haben sie nun aber aufgegriffen und wollen sie nach Oberbayern holen. Am Freitag, 17. März, findet, von 8.30 bis 15 Uhr, der sogenannte „Karriere Kick in der Motorworld, Am Ausbesserungswerk 8, in München statt. Kakies und Johanssen von der „Unternehmer-Konzepte GmbH und Partner“ bauen dann gleich reihenweise Kickertische auf, damit sich Arbeits- und Ausbildungssuchende sowie Unternehmer in lockerer Atmosphäre begegnen können.

Eine Karrieremesse mit Kickertischen, das hat es so rund um München in der Tat noch nicht gegeben. „Wir alle kennen den Flair, der beim Spielen von Gesellschaftsspielen auch unter Erwachsenen entsteht. Genau diese Energie nutzt das Projekt, um Unternehmer bei der Gewinnung von Azubis, Praktikanten und Dual-Studierende zu helfen und im Umkehrschluss Schülern die Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz zu erleichtern“, heißt es. Insgesamt wurde das Konzept von Karriere Kick deutschlandweit schon in 19 Städten sehr erfolgreich platziert. „Durch die spezielle Spielatmosphäre gelingt es jedem Ausbildungssuchenden, Hemmschwellen zu überwinden und sich auch mit dem CEO - dem Hauptgeschäftsführer - über Berufs- und Karrieremöglichkeiten auszutauschen und eventuell sogar einen Ausbildungsplatz zu angeln“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Meeting findet im März in München statt

„Ich war in Sofia bei einem solchen Kickerturnier und habe gemerkt, wie verbindend die Atmosphäre ist. Die Idee hat mir als Eisbrecher gut gefallen“, so Kakies, Inhaber der Unternehmer-Konzepte GmbH. Am Münchner Messetag werden 25 Kickertische positioniert. Zwischendurch können sich die Teilnehmer an Ständen zum Gespräch treffen.

Durch die Teamzusammensetzung per Zufallsprinzip können sich die Ausbildungssuchenden auch mit Unternehmern im Spiel messen, die sie bei einer normalen Berufsmesse nicht aufsuchen würden. „So hatten wir bei einem vorherigen Event einen Buben, der mit einem Metzger gezockt hatte. Die Chemie zwischen den beiden war so grandios, dass der Junge entgegen seiner ursprünglichen Pläne Metzger wurde“, schmunzelt Kakies.

Bei der Karrieremesse gibt es reguläre Angebote, bei denen die Schüler etwa kostenlos Bewerbungsfotos machen und auch ihre Bewerbungsunterlagen überprüfen lassen können. In München wird es zusätzlich zwei Höhepunkte geben: Jean-Marie Bottequin, Experte für Körpersprache, gibt Tipps. Und ein professionelles Filmteam nimmt Ausbildungssuchende in Kurzvideos auf.

Partner der Schwabener beim „Karriere Kick“ im Frühjahr sind: Lebensversicherungs von 1871 e.V. aus München, Akademie Handel e.V., Brunata-Metrona GmbH & Co. KG, die Bundeswehr, die Deutsche Post, Motorworld München und der Verein Mittelstand BVMW.

Zum Nachschauen und anmelden: www.karriere-kick.de

