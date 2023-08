Bienenkartierung in Markt Schwaben: Erste Ergebnisse sind da

Biologie

Die Wildbienensuche in Markt Schwaben war erfolgreich. Folge: Das Projekt wird jetzt weiter ausgewertet und demnächst dem Marktgemeinderat präsentiert.

Markt Schwaben – Wo gibt es Wildbienen in Markt Schwaben und wie viele? Um diese beiden Eingangsfragen fundiert beantworten zu können, waren zuletzt – und für immerhin drei Monate am Stück – knapp 20 Beobachter unterwegs, um in der Marktgemeinde Wildbienen zu suchem, im Erfolgsfall auch zu sichten, danach zu bestimmen und - last not least - zu zählen (wir berichteten ausführlich Anfang Juni). Insbesondere Studenten der TU Weihenstephan arbeiten an einer Bestandsaufnahme für das Schwabener Gemeindegebiet.

Fundierte Daten liegen nun vor

Inzwischen liegen erste fundiert Daten vor, so Natalie Cusimano. Sie ist von Beruf ausgebildete Biologin und über ihr Engagement im Schwabener Aktivkreis maßgeblich daran beteiligt, dass das Kartierungsprojekt unter der Federführung von Professor Hanno Schäfer aus Freising überhaupt zustande gekommen ist.

Was haben die jungen Forscher bislang herausgefunden? Im Untersuchungszeitraum wurden inzwischen fast 800 Beobachtungen gemacht und fotografisch dokumentiert. Die Zahl ist dynamisch, denn das Projekt ist so angelegt, dass sich grundsätzlich auch an Biodiversität interessierte Schwabener einklinken können und sollen, um der Studie weitere Daten zuzufügen. Biodiversität oder biologische Vielfalt ist in den biologischen Wissenschaften ein Bewertungsmaßstab für die Fülle unterschiedlichen Lebens in einem bestimmten Landschaftsraum oder in einem geografisch begrenzten Gebiet.

Insgesamt 63 Arten wurden gefunden

63 Wildbienenarten konnten bislang auf diese Weise für das Gemeindegebiet im Norden des Landkreises Ebersberg eindeutig bestimmt werden. Es gibt sogar eine eigene Website, die sich jedermann hochladen kann, um nach Einzelheiten zu schauen bzw. eigene Daten hinzuzufügen. Zu erreichen ist die Seite unter https://www.inaturalist.org/projects/wildbienen-in-markt-schwaben.

Dort kann man zum Beispiel nachlesen, dass die Ackerhummel die meisten Treffer erzielte vor der Steinhummel und der gelbbindigen Furchenbiene. „Am Postanger gibt es die erwarteten Gilbweiderich- und Blutweiderich-Spezialisten (Macropis europaea und Melitta nigricans) und sogar die Kuckucksbiene der Schenkelbienen, die winzige Schmuckbiene (Epeoloides coecutiens). Und die Flächen an der Isener Straße und am Wendehammer sind auch beide gar nicht schlecht“, schreibt Natalie Cusimano (wir berichteten schon in Kurzform). Mit der Grubenhummel habe man, so heißt es ferner, auch eine Vertreterin im Postanger entdeckt, die laut Roter Liste in Bayern als „stark gefährdet“ eingeordnet werden muss. Mit der veränderlichen Hummel und der Distel-Mauerbiene (gesehen im Bereich der Kläranlage und in der Isener Straße) tauchten zwei weitere gefährdete Arten in Markt Schwaben auf. Fünf weitere Arten, die man in der Marktgemeinde nachweisen kann, stehen auf einer sogenannten Vorwarnliste, so Hanno Schäfer.

Die meisten wurden am Erlberg gesichtet

Ein echter Bienenhotspot ist laut vorliegender, vorläufiger Zwischenbilanz der Bereich am Erlberg (wo aber jetzt auch kleineren Baumaßnahmen im Gange sind). Am und im Postanger gibt es laut Schäfer die erwarteten Gilbweiderich- und Blutweiderich-Spezialisten (Macropis europaea und Melitta nigricans) und sogar die Kuckucksbiene der Schenkelbienen, die winzige Schmuckbiene (Epeoloides coecutiens). „Die Flächen an der Isener Straße und am Wendehammer sind auch beide gar nicht schlecht“, so seine erste Einschätzung.

In diesen Tagen und Wochen laufen nun die detaillierteren Auswertungen. Großen Anteil daran wird die Markt Schwabenerin Valerie Wolf nehmen, die die Wildbienen-Kartierung in ihrer Heimatgemeinde zum Thema einer Bachelor-Arbeit gemacht hat. Am Ende ihrer Bewertung soll, so Natalie Cusimano, ein konkreter Vorschlag stehen, aus dem hervorgeht, was in Markt Schwaben zu tun sein wird, um noch fundierter Datenlagen zu bekommen und vor allem den Bestand zu unterstützen. Noch heuer im Herbst ist eine Präsentation im Marktgemeinderat geplant. Das Gremium, das dann auch im Idealfall entsprechende bienenfreundliche Maßnahmen zu beschließen hätte. Manches, so schätzt Natalie Cusimano mit Blick auf die aktuelle Haushaltslage der Kommune, könne und werde vom Gemeindebauhof erledigt werden, aber nicht alles. Spenden (siehe Kontoverbindung am Textende) sind daher durchaus willkommen.

Als zweites Parallelprojekt (es müsset idealerweise ebenfalls mit Spendengeldern unterstützwerden) geht es den Bienenschützern um das Anlegen eines bienenfreundlichen Schaugartens, für den es abschließend noch keinen Standort gibt. Der Garten soll zeigen, was in jedem Privatgarten gemacht werden sollte, um den Wildbienen zu helfen und welche Pflanzenarten dabei eine Rolle spielen. Bauhof, Gemeinde, ein Projektteam Wildbienen einer Arbeitsgruppe „Natur und Nachhaltigkeit“ sowie der Landschaftsgärtner Nico Müller sind hier im Hintergrund bereits rege beschäftigt. Im Winter oder Frühjahr ist zudem eine Schulung für am Thema interessierte geplant.

