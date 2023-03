Boomendes BRK: Und keiner weiß so recht warum

Von: Jörg Domke

Schwabener Rotkreuzler nach einer Übung im vergangenen Jahr © BRK Markt Schwaben

Auf über 114 Aktive ist der Ortsverband des BRK in Markt Schwaben angewachsen. Warum, das weiß man eigentlich selber gar nicht so genau.

Markt Schwaben – Es gab mal Zeiten, und die sind noch gar nicht so lange her, da war das BRK im Ortsverband Markt Schwaben personell ziemlich schwach auf der Brust. Besonders an jungen Leuten mangelte es erheblich. Erste Mitwirkende machten sich sogar schon Sorgen, was den langfristigen Fortbestand der Ortsgruppe anbelangte. Inzwischen hat sich die Lage kolossal geändert.

Der aktuelle Bereichsleiter Anno Haase, selbst noch ein junger Mann, kann mit Blick auf die Mitgliederliste eigentlich nur noch strahlen. Aus den einst mal gerade 50 Aktiven sind inzwischen 114 geworden – inklusive einer starken Jugendgruppe. Und Haase will mit seiner Truppe weiter wachsen. „Gebrauchen können wir jeden, es gibt so viel Aufgaben bei uns“, sagt er in einem Gespräch mit der Heimatzeitung.

BRK Markt Schwaben will sich vermehrt sozial engagieren

Immerhin gibt es auch schon konkrete Pläne für neue Aktivitäten, die im besten Fall schon in diesem Jahr gestartet werden könnten. Zum Beispiel ist da die Rede von einem Ausbau der sozialen Arbeit am Ort. Die Idee: Wieder einen Besuchsdienst für ältere Menschen (zum Beispiel in den örtlichen Altenheimen) ins Leben rufen, so wie es ihn schon mal früher mal gab und wie er ehrenamtlich betrieben wurde in der Hochphase der Pandemie. Auch Einkaufshilfen (man kennt sie ebenfalls an der Coronazeit) seien denkbar, so Anno Haase.

Den Boom der jüngsten Zeit kann er sich übrigens nur zum Teil erklären. Seine Theorie: In der covidbelasteten Zeit seien viele Aktivitäten zwangsläufig eingestampft worden. Man sei als BRK Markt Schwaben nicht sichtbar gewesen. Nun, mit steigenden Aktivitäten, sei wohl auch die Attraktivität wieder gewachsen. Haase: „Wir können schließlich was bieten. In der Ausbildung nicht nur im Sanitätsbereich, sondern auch bei der IT oder in der Verwaltung“.

Am Ort gibt es viele interessante Jobs, bei denen man ehrenamtlich mitmischen kann

Statistisch ist das Wiederaufblühen des BRK im Vorjahr schon zu Buche geschlagen. Auf immerhin 10900 Arbeitsstunden summiert sich das bei den Schwabener Rotkreuzlern. Viele Sanitätsdienste bei diversen Veranstaltungen in und um Markt Schwaben kamen wieder dazu. Veranstaltungen, die es unter Coronabedingungen schlichtweg nicht gab. Auch im Katastrophenschutz gab es mehr zu tun. Und, ganz neu: Die Beteiligung an überregionaler Flüchtlingsarbeit infolge des Ukrainekriegs. Markt Schwabener BRK-Leute halfen mit bei der medizinischen Betreuung von frisch angekommenen Flüchtlingen in Frankfurt/Oder.

Auch vor Ort gab es mehr zu tun. Ablesbar in der Helfer-vor-Ort-Arbeit, kurz HvO genannt. Hier verfügt der Ortsverband seit August 2022 über ein neues Fahrzeug (wir berichteten). Seit es in Betrieb ist, so Haase, seien bereits über 100 Einsätze gefahren worden. Die HvO-Truppe rückt aus, um nach einem Vorfall (Unfall, Infarkt, Schlaganfall etc.) die Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungswagens fachmännisch zu überbrücken.

Das nächste Großereignis steht heuer im September an. Dann will das BRK Markt Schwaben wieder eine groß angelegte Übung durchführen; so wie schon im Vorjahr. Internet: www.brk-markt-schwaben.de

