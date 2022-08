Brandbombe im Hennigbach gefunden

Von: Jörg Domke

Teilen

Fachleute verpacken die nahe des Hennigbachs gefundene Bombe und transportieren sie zur Entschärfung ab,. © Gemeinde Markt Schwaben

Im Hennigbach ist nahe der Heilmaierbrücke eine Brandbombe gefunden worden, wie sie im 2. Weltkrieg verwendet wurde. Umgehend wurde sie in Experten beseitigt. Doch woher sie kommt, ist noch völlig unklar.

Markt Schwaben – Plötzlich liegt da dieses unbekannte Teil in der Schaufel des Baggers und fällt zu Boden. So groß wie ein Feuerlöscher. Und, wie man später herausbekommen sollte, 15 Kilo schwer. Der erste Eindruck der Beteiligten: Das ist was, was hier nicht hingehört.

Und richtig. Umgehend wird die Polizei informiert. Die braucht nicht lange, um zu entscheiden: Kampfmittelexperten sind nötig, um genauer zu beurteilen, was da am Mittwoch gegen 11.30 Uhr plötzlich und unerwartet zutage getreten ist.

Im Bereich Rittermannslehen wird im Zuge der laufenden Renaturierungsmaßnahmen am innerörtlichen Hennigbach eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Um die Mittagszeit wurde, so teilt die Polizeiinspektion Poing mit, „bei der Baustelle ein Gegenstand ausgegraben, bei dem es sich womöglich um eine Granate gehandelt haben könnte“. So die Polizei in ihrem Pressebericht.

Die im Hennigbach gefundene Bombe, vermutlich aus dem 2. Weltkrieg © Gemeinde Markt Schwaben

Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Poing informiert daher sofort das Sprengstoffkommando München, das den Gegenstand vor Ort inspiziert. Gut, dass die nicht lange brauchen. Ein Team befindet sich nämlich gerade bei einem Einsatz im benachbarten Erding, wie Mitarbeiter des Schwabener Bauamts am Rande eines symbolischen Spatenstichs anlässlich des formellen Starts des Hennigbach-Renaturierungsprojekts auf Nachfrage der EZ berichten.

Im Poinger Polizeipressebericht heißt es weiter, es habe sich herausgestellt, dass es sich bei den Fund um eine schwere Flüssigkeits-Brandbombe des Typs INC 30 gehandelt habe. Solche Bomben wurden im Zweiten Weltkrieg benutzt. Ob es sich um eine irgendwann einmal aus einem Flugzeug verlorene oder um eine angeschwemmte Bombe gehandelt hat, ist noch nicht zu ermitteln.

Manfred Wenninger, Mitarbeiter im Markt Schwabenber Bauamt, sagt der EZ, dass sich die Bombe in Höhe des Wasserspiegels im Böschungsbereich befunden habe. Ein Mitarbeiter der beteiligten Tiefbaufirma ergänzt, dass sich der Fund etwa einen halben Meter unter der Erde befunden habe. Der für Tiefbauangelegenheiten zuständige Rathausmitarbeiter Uwe Müller lobt am Rande des Spatenstichs das zurückhaltende und dezente Vorgehen aller Beteiligten. Nach dem Fund habe es keine Situation gegeben, in der die Bevölkerung einer besonderen Gefahr ausgesetzt gewesen wäre, heißt es. Die eingeschalteten Experten hätten umsichtig und geräuschlos ihre Arbeit gemacht, sodass der mutmaßliche Kriegsfund am späten Nachmittag in einen Spezialbehälter verpackt und zur Entschärfung abtransportiert werden kann.

Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden

Ursprünglich war der Abschnitt zwischen Heilmeierstraße und Nagelschmiedgasse in den Voruntersuchungen, was Altlasten anbelangte, bis Mittwoch als „grüner Bereich“ der Kategorie 1 eingestuft worden. Mit dem Fund von Mittwoch aber ist von einer neuen Lage auszugehen. Die Baustelle ist im besagten Abschnitt vorerst stillgelegt.

Bürgermeister Michael Stolze sowie Uwe Müller und Manfred Wenninger betonen, dass ab dem kommenden Montag und bis auf Weiteres weitere Baumaßnahmen insbesondere in Fundnähe begleitet sein werden von Kampfmittelexperten. Wegen dieser Einschränkungen werde es natürlich die eine oder andere Verzögerung im Ablauf der Gesamtmaßnahme geben.

Die formell schon vor einigen Wochen angelaufene Renaturierung des Hennigbachs ist eine von insgesamt vier Projekten eines ganzen Maßnahmenpakets zum Hochwasserschutz des gesamten Ortes – und keineswegs, wie Stolze bemerkt, „eine Aufhübschungen für Böschungen und Ufer“. Hier konkret gehe es immerhin um ein Baufeld von 500 Metern Länge und einer geschätzten Bauzeit von 18 Monaten bei einem Auftragsvolumen von 5.5 Mio. Euro.

Die Fundstelle am Tag danach © Dziemballa

Im Wesentlichen wird der Bach in ein renaturiertes neuen Bett geführt. Zugleich erhofft man sich, die Erlebbarkeit des Gewässers und die Aufenthaltsqualität des Bachs zu erhöhen. Das größte der vier Hochwassermaßnahmen aber ist ein Dammbauwerk im Einbergfeld, für das gerade das Genehmigungsverfahren läuft. Zugleich werden mehrere Hennigbach-Brücken im Ortsbereich erneuert.

Im ersten Abschnitt aber geht es um den Bereich zwischen Heilmaierstraße und Nagelschmiedgasse, die laut Planung noch heuer abgeschlossen sein soll. Die restlichen Bereiche im Zuge des Hennigbachs sollen bis Januar 2024 umgesetzt werden.

Im Rahmen eines symbolischen Spatenstichs wurde jetzt die Renaturierung des Hennigbachs eingeleitet. Die Maßnahme läuft aber schon seit Wochen. © Dziemballa

Stolze betont beim Spatenstich, dass die Maßnahme insgesamt nicht unumstritten sei. Er bittet vorsorglich schon einmal um Verständnis für teils auch erhebliche Behinderungen und Belästigungen der Anlieger. Technisch sei das ganze Vorhaben nicht einfach, immerhin habe man es auch mit einer gewissen Enge zu tun. Viele Anrainer würden hier noch auf eine echte Kraftprobe gestellt. Man sei aber bemüht, während der Bauzeit alles zu tun, um Einschränkungen zu minimieren.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter