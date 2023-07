Brandstiftung in Markt Schwaben: Plötzliche Wendung und Festnahme nach 18 Monaten

Von: Josef Ametsbichler

Das verwüstete Ladengeschäft in der Brandnacht. Bis heute ist das Gebäude ein Sanierungsfall. © Thomas Gaulke

Seit anderthalb Jahren rätselt die Gemeinde Markt Schwaben, wer im Januar 2022 ein Wohn- und Geschäftshaus mitten am Marktplatz angezündet hat. Nun hat die Staatsanwaltschaft einen Ermittlungserfolg gemeldet.

Markt Schwaben – Im Fall der mutmaßlichen Brandstiftung in einem Wohn- und Geschäftshaus mitten in Markt Schwaben gibt es eine überraschende Wendung: Nach rund anderthalb Jahren Ermittlungsarbeit hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen verhaftet. Dabei handelt es sich nicht um den Inhaber des türkischen Supermarktes, der zunächst als alleiniger Tatverdächtiger galt.

Brandstiftung Markt Schwaben: Dringend Tatverdächtiger verhaftet

Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Redaktion mitteilt, sitzt seit vergangenem Mittwoch ein 34-jähriger iranischer Staatsbürger in Untersuchungshaft. Der Mann sei dringend verdächtig, an der Brandstiftung vom 22. Januar 2022 beteiligt gewesen zu sein. Weiterhin gelte der mittlerweile 35-jährige Ladeninhaber als tatverdächtig, mangels Dringlichkeit sei für ihn aber kein Haftanlass gegeben, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Das Feuer, das in einem türkischen Lebensmittelmarkt ausbrach, und bei dem die Ermittler schnell von Brandstiftung ausgingen, gibt den Markt Schwabenern seit knapp 18 Monaten Rätsel auf. Die Ermittlungen hatten sich hingezogen und dauern weiter an, obschon bereits rund zwei Wochen nach der Tat im Rahmen einer Polizeimeldung der Verdacht gegen den Ladenbesitzer publik wurde.

Brandstiftung Markt Schwaben: Staatsanwaltschaft ermittelt auch wegen versuchten Totschlags

Die EZ hatte über das Spannungsfeld zwischen Tatverdacht und Unschuldsvermutung berichtet und routinemäßig bei den Behörden zum Fortgang der Ermittlungen nachgefragt, so zufällig auch am Tag vor der Verhaftung des neuen Tatverdächtigen. Gegen den Iraner richtet sich nicht nur der Vorwurf der schweren Brandstiftung. Weil sich in dem Gebäude mehrere Personen aufhielten, als das Feuer ausbrach, äußert die Staatsanwaltschaft zudem den Verdacht des versuchten Totschlags in fünf Fällen. Die Festnahme sei im Rahmen weiterer Durchsuchungsmaßnahmen zu dem Fall erfolgt, aufgrund eines bestehenden Haftbefehls des Amtsgerichts München. Nähere Angaben zu den Ermittlungsergebnissen und einer möglichen Beweislage macht die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Das Brandhaus, in dem neben dem Supermarkt mit Postfiliale auch Wohnungen untergebracht waren, ist nach wie vor eine Beinahe-Ruine. Nach Auskunft der Besitzerin liegt der Schaden im Millionenbereich, zudem treibe die Inflation die Baukosten hoch, während noch Prüfungen der Versicherungen liefen. Dabei sei das Gebäude kurz vor dem Brand frisch saniert worden. „Alles, was ich die letzten Jahre gemacht habe, habe ich da reingesteckt“, so die Frau zur Redaktion.

