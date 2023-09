Braugerste 2023: Nicht so schlecht wie befürchtet

Von: Jörg Domke

Siegfried Schweiger ist zuständig für den Mälzereibetrieb innerhalb der Privatbrauerei Schweiger. © jödo

Die Sorgen waren groß, dass der Sommer 2023 die Braugerste ruiniert. Ganz so schlimm ist es nicht gekommen; jedenfalls nicht hierzulande.

Markt Schwaben – Als Walter König, Geschäftsführer des Bayerischen Brauerbund, bei einem Ortstermin Anfang Juli in den Gemeinden Anzing und Markt Schwaben auf mögliche Folgen dieses Sommers angesprochen wurde, lag für ihn noch vieles im Ungewissen. Eine miese Ernte, sagte er damals, könne den Bierpreis durchaus noch in die Höhe steigen lassen. Fünf Wochen ohne Regen im Mai und Juni hätten jedenfalls, Stand damals, der Gerste bereits extrem geschadet.

Nur ein idealer Wetterverlauf könne noch etwas retten.

Wie hat sich dieser nun dem Ende zugehende Sommer 2023 ausgewirkt auf die Gerste; und ganz speziell auf die lokale Bierproduktion? Ganz so pessimistisch wie noch im Juli können und wollen Siegfried und Erich Schweiger von der gleichnamigen Markt Schwabener Privatbrauerei da nicht sein. Etwa zehn Prozent der Landwirte aus ihrem Umfeld seien es, schätzt Siegfried Schweiger, die von der angesprochenen, vorübergehenden Wasserknappheit betroffen gewesen seien. Der Qualität der Braugerste habe der durchaus extreme Sommer aus seiner Perspektive im Großen und Ganzen aber nicht viel anhaben können.

Wasserknappheit sorgte im Juli noch für große Sorgenfalten

Ganz spurlos ist die Wasserknappheit in der ersten Jahreshälfte jedoch auch die Brauer in der Marktgemeinde nicht vorübergezogen. Schweiger verweist auf vermehrt schmale Gerstenkörner. Alles, was unter 2,2 Millimeter ausfalle, falle buchstäblich durch ein Sieb und werde an den jeweiligen Landwirt oder an Kollegen zur Weiterverwendung als Futter zurückgegeben. Warum? In einem zu kleinen Korn, erklärt er, gebe es ein verschobenes Verhältnis von Eiweiß zu Stärke, was für den Einsatz in der Bierproduktion problematisch sei.

Die Ernte 23 jedenfalls ist bei Schweigers in Markt Schwaben bereits bis Mitte August angeliefert worden. Zurzeit ruht das Korn. Das Mälzen beginnt in diesen Tagen. Zurzeit kommt noch Gerste vom Vorjahr zum Einsatz. In unserer Gegend, so Schweiger, habe der Regen Anfang August nicht geschadet, aber auch nicht genutzt. „Drei Tage Sonne mehr wären ideal gewesen“, fügt er an. Und ergänzt fairerweise, dass Geologie der Münchner Schotterebene eigentlich ein ideales Gebiet für Braugerste sei.

Schweigers Gerstenlieferanten sind sowohl Kies- als auch Lehmbauern. Kollegen etwa in Franken hätten da in diesem Jahr deutlich mehr Schwierigkeiten bekommen. Global betrachtet sei die Braugerste heuer ein noch größeres Problem, ergänzt der Sprecher der Geschäftsleitung, Erich Schweiger, weil womöglich auch der Ukrainekrieg hier eine Rolle gespielt habe bzw. noch spiele.

Bauern in der Schotterebene nicht so stark betroffen wie die Kollegen in Franken

Ein ganz anderes Thema ist der Hopfen. Erich Schweiger verweist auf laufende Forschungen mit dem Ziel, den Hopfen gegen Klimaschwankungen unempfindlicher zu machen. Die Ernte heuer sei aus seiner Sicht eher unterdurchschnittlich in der Quantität gewesen. Das habe aber womöglich mit ganz normalen Schwankungen zu tun.

Braugerste aus dem vergangenen Jahr © jödo

In jedem Fall hatten es die Verbraucher, wie König schon Anfang Juli befürchtete, mit Preissteigerungen zu tun bekommen. Die Brauerei Schweiger hob ihre Preise in diesem Jahr schon an. Das habe aber mehr mit ganz anderen Dingen zu tun gehabt, so Erich Schweiger gegenüber der EZ. Alle zur Getränkeherstellung notwendigen Rohstoffe seien zuletzt extrem teuer geworden – das Glas ebenso wie Zucker, die Flaschen ebenso wie die Energie. Heuer seien aber keine Preisveränderungen mehr angestrebt. Was 2024 werde, stehe noch in den Sternen.

Preissteigerungen hatte mit der Verteuerung anderer Rohmaterialien zu tun

Inzwischen, so Erich und Siegfried Schweiger, habe man es in ihrer Branche mit Lieferanten zu tun, die nicht selten Preise ihrer Produkte für ein bis drei Monate garantieren. Das mache längerfristiges Kalkulieren nahezu unmöglich. Wenigstens beim für Nichtalkoholisches so dringend benötigten CO2 half man sich in der Ebersberger Straße selber; und investierte für viel Geld in eine eigene Rückgewinnung.

