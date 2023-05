Lego-Roboter, die virtuell in der Landwirtschaft helfen

Von: Jörg Domke

Realschüler aus Oberbayern stellten sich den Aufgaben bei einem Robotik-Wettkampf in Markt Schwaben © J.Dziemballa

Schüler haben Roboter aus Lego entwickelt, die in der Simulation landwirtschaftliche Aufgaben erledigen. Nun gab es in Markt Schwaben einen Wettkampf.

Markt Schwaben – „Wir haben ein Problem“, ruft Leon seinen Teamkollegen Olli und Tim zu. Der Roboter, den die drei Lena-Christ-Realschüler präpariert haben für einen Robotik-Wettbewerb auf Bezirksebene an diesem Vormittag in ihrer Schule, arbeitet nicht so, wie sich das sie drei Markt Schwabener gewünscht haben. Kurzzeitig wird nochmals das alles steuernde Programm am Laptop verändert in der Hoffnung, dass die gestellten Aufgaben im nächsten Durchgang besser gelöst werden. Das gelingt zwar, aber noch lange nicht optimal.

Dass der Achtklässler hier ein geflügeltes Wort aus der Sprache der Technik in den Mund nahm, wird ihm so womöglich in diesem Moment gar nicht bewusst gewesen sein. Es geht auf das Jahr 1970 zurück und den Flug der Apollo 13, als dort plötzlich ein Tank mit flüssigem Sauerstoff explodierte und die Kapsel aus dem All heraus einen, wie man inzwischen weiß, nur ähnlich lautenden Funkspruch nach Houston absetzte.

„Houston, wir haben ein Problem“

Die Mission Mondflug endete damals bekanntlich nicht tragisch. Und auch für das wackere LCR-Team hält sich die Dramatik wahrlich in Grenzen. Zu überlegen ist diesmal die Konkurrenz aus Bruckmühl, die sich souverän den Sieg beim Robotik-Bezirkswettstreit der Realschulen bei den Einsteigern sichert und demnächst auf Bayernebene im Finale weiter agieren darf.

Demnächst in Amberg und bei allen anderen Bezirksentscheiden haben die Realschüler die gleichen Aufgaben zu erfüllen. Auf einer gut 2 x 1 Meter großen Spielfläche ist diesmal eine Landschaft aus Lego-Steinen aufgebaut. Gelbe Steine symbolisieren Getreide, braune stehen entsprechen für Tiere, grüne für Pflanzen. Die von den Schülern aus Lego entwickelten und eigenhändig programmierten Roboter haben die Aufgabe, so schnell wie möglich alles einzusammeln, die Tiere und Pflanzen aber unberührt zu lassen.

Das Team aus Bruckmühl hat ihre Apparatur am besten konfiguriert und löst die Aufgabe nahezu fehlerfrei. Die Konkurrenz scheitert, wenn auch knapp. Doch alle Beteiligten nehmen das alles extrem sportlich, applaudieren für jeden gelungen Testlauf, auf den sich die Realschüler der teilnehmenden Schulen monatelang vorbereitet hatten.

Das Fach boomt bereits bei Fünftklässlern

Robotik, erzählt Anja Sundhaus von der ausrichtenden Lena-Christ-Realschule, sei streng genommen ein Wahlfach. In Markt Schwaben ab Klasse 8, aber demnächst wohl schon ab Klasse 7. Über Mangel an Interesse kann sie sich nicht beklagen. Sogar Mädchen belegen das Fach gerne, wenngleich an diesem Wettkampftag in der Marktgemeinde ausschließlich Buben vertreten sind.

„Als Wahlfach kommt Robotik total gut an“, bestätigt ihr Kollege Andreas Ziegler aus Bruckmühl. Besonders positiv aus seiner Sicht ist, dass hier etwa beim Konzipieren eines Roboters absoluter Teamgeist vonnöten sei, um halbwegs erfolgreich zu sein. Anfangs werde man zumeist sogar überrannt, sagt er, was auch Kollegin Heike Maser aus Burghausen bestätigt. „In der fünften Klasse sind sogar sehr viel Mädchen dabei“, sagt sie. Gut 50 Prozent aller Schüler belegten den Wahlkurs. Mädchen verließen später dann doch oft die Wahlkurse. Vieles hänge einfach davon ab, so die Burghauserin, das Thema Robotik samt der längst unabdingbaren Programmier-Fähigkeiten den jungen Leuten so schmackhaft wie möglich zu machen. Im Pflichtfach IT fange man inzwischen an Realschulen schon ab Klasse 5 damit an. Dass über das frühe Erlernen von Programmierfähigkeiten hinaus schon so mancher Schützling den Weg in einen Ingenieurberuf gefunden hat, dürfen sich die drei lehrenden Robotik-Fachleute jedenfalls mit Recht an die eigenen Fahnen heften.

Deutlich anspruchsvoller ist da schon der Wettstreit der Fortgeschrittenen. Hier soll der Roboter auf dem einer Landwirtschaft nachempfundenen Spielfeld etwa die roten Klötze umstoßen, die grünen bewässern (mit kleinen blauen Legosteinen), die blauen einsammeln und die gelben ignorieren. Es ist das Ein-Mann-Team von der LCR, das diese Aufgabe ganz gut bewältigt. Die Schwabener waren diesmal auch die einzigen, die sich überhaupt daran wagten.

Endergebnisse

Einsteiger: 1. Platz: Alexander Binder und Noah Scherbel (Staatliche Realschule Bruckmühl) 2. Platz: Oliver Henkel, Leon Ladan und Tim Scheller (Lena-Christ-Realschule) 3. Platz: Noel Vescai (Maria-Ward Realschule Burghausen) 4. Platz: Maximilian Hetz, Illitsch Fabian und Elias Paulibel (Staatliche Realschule Bruckmühl)

Fortgeschrittene: 1. Platz: Benedikt Sedlmeir (Lena-Christ-Realschule). Bei den Einsteigern ist somit Bruckmühl und die LCR fürs -Finale zugelassen. Bei den Fortgeschrittenen nochmals die LCR.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.