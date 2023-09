Noch freie Plätze: Bürgerfahrt führt Mitte Oktober nach Ostra

Von: Jörg Domke

Teilen

Ein Jahr ist das her: Ein Hochwasser verwüstete Teile der Partnerstadt Ostra. © mzv

Es gibt noch freie Plätze für eine Bürgerreise, die Markt Schwabener Mitte Oktober in die Partnergemeinde nach Ostra führen wird.

Markt Schwaben – Wie sehr offiziell besiegelte Städtepartnerschaften über Landesgrenzen hinweg mehr sein können als vielleicht nur oberflächlich formulierte Lippenbekenntnisse zu Internationalität, Offenheit und Völkerverständigung, haben viele Markt Schwabener eindrucksvoll bewiesen, als die Freunde im italienischen Ostra 2022 heimgesucht wurden von einem Hochwasser.

Umgehend setzte sich in der Marktgemeinde eine Hilfsaktion in Gang, um den Menschen in der Partnerstadt so schnell und unbürokratisch wie möglich zu helfen, die unmittelbar von dieser epochalen Umweltkatastrophe betroffen waren. Das ist fast auf den Tag genau ein Jahr her.

Hochwasserkatrastrophe liegt nun fast genau ein Jahr zurück

Die Hilfe aus Oberbayern hat man in den Marken jedenfalls bis heute nicht vergessen. Und sie wird ganz sicher auch wieder angesprochen werden, wenn zwischen Freitag, 13., und Sonntag, 15. Oktober, eine Gruppe von Schwabener Bürgern Ostra einen offiziellen Besuch abstatten wird. Die geplante Busreise ist ganz bewusst als Bürgerreise angelegt, betont Silke Staab-Thuro, neben Bernhard Wieser eine der beiden Sprecher des hiesigen Ostra-Komitees. Bürgerreise, sagt sie, bedeute, dass hier nicht nur Leute mitfahren sollen, die in der Vergangenheit schon mal irgendwie Kontakt mit der italienischen Partnerstadt hatten, sondern alle Markt Schwabener, denen es am Herzen liegt, den eigenen Horizont auszudehnen und grundsätzlich Neues kennenzulernen. „Wir sind kein geschlossener Zirkel“, betont Silke Staab-Thuro.

Noch sind Plätze frei, um an der Fahrt teilzunehmen. Sie ist offiziell so etwas wie der Gegenbesuch der Markt Schwabener in Ostra. Heuer besteht die Partnerschaft nämlich seit genau 20 Jahren, im Frühjahr hatte es dazu bereits Feierlichkeiten in der Marktgemeinde gegeben (wir berichteten ausführlich).

Freundschaft besteht seit 20 Jahren

Besonders interessant, so wirbt die Komitee-Sprecherin, sei das gemeinsame Wochenende bei den Freunden alleine schon deshalb, weil hier die Gelegenheit bestehe, persönlich und direkt mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und um deren Gewohnheiten, Bräuche und Eigenartigen hautnah mitzuerleben. Nicht zuletzt auch die Art und Weise, wie man in anderen Ländern Gastfreundschaft interpretiert.

Ein nicht unwillkommener Nebeneffekt: Eine Bürgerfahrt schaffe, so die Sprecherin, zudem die Chancen, als Markt Schwabener auch andere Markt Schwabener kennenzulernen.

Silke Staab-Thuro stellt nicht in Abrede, dass für solche Fahrten Kenntnisse der jeweils anderen Sprache durchaus hilfreich seien, aber halt auch nicht Grundbedingung. Die 20 Jahre Freundschaft mit Ostra hätten gezeigt, was kommunikativ alles möglich sei.

Manches wird immerhin in ein paar Wochen neu sein. Inzwischen hat sich in Ostra ein neues Partnerschaftskomitee gebildet. Man kenne sich noch nicht direkt, so die Schwabenerin, wisse aber zumindest schon mal, dass bei den italienischen Freunden eine starke Verjüngung stattgefunden habe. Silke Staab-Thuro sieht darin durchaus ein Zeichen, wie wichtig den Ostra-Freunden die Kontakte mit Markt Schwaben geworden sind. Es mit zum Teil ganz neuen Leuten zu tun zu haben, mache den anstehenden Besuch für sie besonders spannend. Das Jubiläum jedenfalls werden die Gastgeber ganz sicher nutzen, um wieder ein umfangreiches Programm mit touristischen und geselligen Akzenten zusammenzustellen.

Anmeldungen sind kurzfristig erwünscht

Wer noch einen der freien Plätze ergattern will, der sollte sich umgehend unter ostra-komitee@t-online.de anmelden. Die Kosten werden bei etwa 150 Euro liegen. Damit das Komitee in Ostra die passende private Unterkunft finden kann, wird um Angabe der eigenen Sprachkenntnisse (englisch und/oder italienisch) gebeten. Mehr Details zur Fahrt kann man erfahren bei einem Vorbereitungstreffen, das am Donnerstag, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr im Ostra-Zimmer im Unterbräu stattfinden wird.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter