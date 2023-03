Junge Leute gründen Verein: Ein Funke reichte, und das Feuer war entfacht

Von: Jörg Domke

Feierlaune: Junge Leute haben in Markt Schwaben einen Burschen- und Dirndlverein gegründet. © privat

Es ist geschafft: Erstmals überhaupt gibt es in der Gemeinde Markt Schwaben einen Burschenverein; genauer eine Burschen- und Dirndlgemeinschaft.

Markt Schwaben - „Manchmal bedarf es nur eines Funkens, um ein Feuer zu entfachen. Und diesen Funken haben die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Brauerei Schweiger entfacht“: So heißt es in einer aktuellen Mitteilung an die Lokalpresse. Gemeint ist die am Wochenende vollzogene Gründung eines ersten Burschen- und Dirndlvereins in der Marktgemeinde.

Richtiger ausgedrückt geht es um die „Burschen- und Dirndlgemeinschaft Markt Schwaben“. Und damit um eine Neugründung, die bewusst andere Wege geht als die teils traditionsreichen Burschenvereine rundherum.

Einen wesentlichen Unterschied erklärt der Gründungsvorsitzende Leonardo Brandes damit, dass sowohl Burschen als auch Dirndl mitmachen können, sobald sie 16 Jahre alt sind. Und: Auch Verheiratete können Mitglieder werden bzw. junge Leute Mitglieder bleiben, wenn sie heiraten. Genaueres wird noch die Satzung festlegen, die in ihrer abschließenden Form bei der Gründungsveranstaltung noch nicht vorlag. Ein Notar werde sich das alles noch genau anschauen, so Brandes, der wie sein Vater Raphael für die Grünen im Marktgemeinderat mitwirkt.

Vorgespräche waren offenbar erfolgreich

Der Gründung vorausgegangen war eine von der Gemeinde und Schweiger in Gang gebrachte erste Infoveranstaltung heuer am 20. Januar, bei der über 70 interessierte junge Menschen zusammengefunden hatten. Bei einer weiteren Informationsveranstaltung wuchs das Feuer dann weiter an.

Gemeinde und Brauerei als Schwungräder hatte es offenbar gebraucht, so Brandes, der in einem Gespräch mit der EZ davon erzählte, dass es schon früher vergleichbare Bestrebungen gegeben hatte, die dann aber im Sande verliefen. Nicht zuletzt sei es Bürgermeister Michael Stolze gewesen, der als treibende Kraft die jungen Leute motivierte bis zuletzt.

Gemeinde und Brauerei als Schwunggeber

Die Versammlung im Blues wurde von Julian Schweiger eröffnet. Als Wahlhelfer waren Michael Stolze und die Zweite Bürgermeisterin Walentina Dahms anwesend. Gewählt wurden, wie üblich, der neue Vorstand samt Kassenwart, Schriftführer und Fahnenträger. Insgesamt waren 34 Personen anwesend, davon waren 27 stimmberechtigt. Am Ende des Abends stand dann die neue Vorstandschaft fest: Mit 19 Stimmen wurde Brandes zum Vorstand gewählt. Die Stellvertreter sind Miriam Carl und Darius Albert. Die Posten des Kassenwarts übernehmen Julia Elze und Victorija Elbing. Patrick Ruß und Alex Kerbl sind Schriftführer. Lorenz Lederhuber wurde zum Fahnenträger gewählt.

Die Ziele der neuen Gemeinschaft sind, so heißt es, die Förderung von Kultur und Gemeinschaft, der Heimatpflege und des Brauchtums sowie das Zusammenbringen von jungen Menschen.

Inzwischen hat sich bereits online bei WhatsApp eine Gruppe gebildet sowie eine weitere Info-Gruppe mit dem Ziel, auf allen gängigen sozialen Medienkanälen weiter Werbung zu machen. Brandes ist sich sicher, dass es am Ort noch viele gibt, die durchaus auch mitmachen wollen.

Leonardo Brandes der erste Vorsitzende

Fixe Termine, etwa für Stammtische, existieren noch nicht. Wohl aber die Absichtserklärung, umgehend sich aktiv einzumischen, wenn es was zu tun geben sollte. Die geplanten Aktivitäten rund um das Aufstellen des Schwabener Maibaums 2023 könnten bereits erste Aufgaben sein.

Für Beitrittsanfragen kann man den Verein per E-Mail über BDG.MarktSchwaben@gmail.com erreichen.

