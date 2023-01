„Geile Partys, Gaudi, Gemeinschaft“: Markt Schwabener Burschenverein steht kurz vor Gründung

Von: Sabine Heine

Was erwartest du von diesem Abend: Eine ganze Menge, wie man auf der Leinwand beim Infotreffen zur Gründung eines Burschen/Dirndlvereins ablesen konnte. © gemeinde

Die Resonanz beim ersten Infoabend ist groß. Alles deutet darauf hin, dass Markt Schwaben schon bald einen Burschenverein bekommt.

Markt Schwaben – „Geile Partys, Gaudi, Gemeinschaft, Events, Tradition pflegen, neue Leute kennenlernen, „Saufeeeeen“: Schlagworte wie diese waren bei einem ersten Informationsabend zur Gründung eines Burschen-/Dirndlvereins in Markt Schwaben auf einer Leinwand im Saal des Brauhauses Schweiger projiziert worden. Organisiert wurde alles von Christina Brenninger (Privatbrauerei Schweiger) und Anna-Lena Falterer, Mitarbeiterin in der Abteilung Kommunikation im Rathaus der Marktgemeinde. Ungelesen blieben die Botschaften dabei keineswegs. Im Gegenteil. Im Laufe des Abends füllte sich der Raum mehr und mehr. Am Ende, so hatte die junge Verwaltungskraft zusammengezählt, waren es gut 50 junge Burschen und Dirndl, die zu diesem ersten Infotreffen zusammenkamen.

Was zunächst nur als eine lockere und unverbindliche Runde gedacht war, um einmal auszuloten, ob ein Burschen- und/oder Dirndlverein in Markt Schwaben überhaupt eine realistische Chance hat, wurde am Ende gewissermaßen zu einem Startschuss im übertragenen Sinne. Kurzum: Eine Vereinsneugründung dürfte dem Vernehmen nach unmittelbar bevorstehen.

Jetzt fehlt nur noch die formelle Vereinsgründung

Die beiden Organisatorinnen hielten anfangs eine Präsentation mit Gründungsvoraussetzungen, Beispielen anderer Vereine und kleinen Umfragen ab. Aufgeklärt wurde zudem darüber, was alles an Voraussetzungen erfüllt werden muss, um hierzulande einen Verein zu gründen (mindestens sieben Gründungsmitglieder, eine Vereinssatzung mit Zweck, Namen und Sitz des Vereins und zwei Vorstände. Das Mindestalter für Mitglieder beträgt 16 Jahre). Der Burschen/und/oder Dirndlverein soll, das klang schon mal klar durch, in Zukunft Organisator von Festen sein Und: Er soll Brauchtum, Geselligkeit, Kultur und Tradition fördern und erhalten.

Beschlossen wurde ein erster Stammtisch; und zwar am 10. Februar. Und danach werde es wohl zur Vereinsgründung kommen, so Anna-Lena Falterer über ihre Eindrücke nach dem Auftakttreffen im Brauhaus.

