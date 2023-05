Bus verliert Diesel: Sechs Unfälle in 15 Minuten

Von: Michael Acker

Feuerwehreinsatz in Markt Schwaben: Ein Bus hatte Diesel verloren, was eine Serie von Unfällen auslöste (Symbolbild). © HärtelPRESS/Imago

Weil ein Linienbus größere Mengen Diesel verloren hat, ist es in Markt Schwaben zu sechs Unfällen innerhalb von 15 Minuten gekommen.

Markt Schwaben – Das Unglück ereignete sich am Mittwoch, 17. Mai, gegen 7 Uhr im Kreuzungsbereich der Anzinger und Ebersberger Straße. Das teilte die Polizei Poing erst am Donnerstag, 18. Mai, mit. Der Treibstoff hatte sich auf der Straße verteilt und dafür gesorgt, dass die Fahrbahn in Kombination mit der zusätzlichen Nässe spiegelglatt wurde.

Bei den Unfällen wurde niemand verletzt. An den insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen entstand allerdings ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich, so die Dienststelle.

Bremsen greifen auf der rutschigen Fahrbahn nicht

Der erste Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich. Hier fuhr ein 59-jähriger Erdinger mit seinem Mercedes von Forstinning kommend und wollte abbiegen. Aufgrund der Vorfahrtsregelung wollte er anhalten, allerdings griffen die Bremsen aufgrund der Glätte der Fahrbahn nicht, sodass er in den Kreuzungsbereich rutschte und mit dem Fahrzeug einer 60-jährigen Markt Schwabenerin kollidierte.

Noch während die inzwischen informierte Polizei den Kreuzungsbereich sperren lassen wollte, fuhr eine 25-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg auf den Skoda eines Mannes aus Haag auf. Auch sie hatte aufgrund der glatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen können.

Zwischen Markt Schwaben und Forstinning fahren fünf Fahrzeuge ineinander

Nahezu gleichzeitig fuhren zwischen Markt Schwaben und Forstinning insgesamt fünf Fahrzeuge ineinander. Alle Fahrzeuge waren zuvor im Kreuzungsbereich durch den Dieselfilm gefahren, welches sich auf die Reifen abgesetzt hatte und ebenfalls dazu führte, dass alle Beteiligten nicht rechtzeitig bremsen konnten. Die letzten beiden Fahrer versuchten einen Unfall zu verhindern, indem sie nach links auswichen. Hierbei kam ein 56-jähriger von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stehen. Zwei der fünf Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten.

Der Kreuzungsbereich und die Staatsstraße zwischen Forstinning/Moos und Markt Schwaben wurden mit Hilfe der Feuerwehren und der Straßenmeisterei komplett gesperrt. Da die Fahrbahn durch ein Spezialfahrzeug gereinigt werden musste, dauerte die Sperre ungefähr sechs Stunden. Gegen den Busfahrer wird ermittelt.

