„Ein guter Ort, um andere kennenzulernen“

Café Familia ist eine beliebte Kennenlernplattform für Zugezogene in Markt Schwaben

von Jörg Domke

Bunte Bauklötze, so weit das Auge reicht. Ein großer Spielteppich, auf dem eine Stadtlandschaft abgebildet ist. Eine Parkgarage aus Plastik, Buggys mit Puppen. Oder soll’s doch mal wieder die Spielzeugeisenbahn sein? Ferdinand, Felicitas, Vivienne und all die anderen haben die Qual der Wahl. An Auswahl fehlt es hier nicht. Und auch an Spielkameraden gibt es keinen Mangel.