Markt Schwabener Jugend macht Kommunalpolitik: Ihre Ideen kommen an

Von: Jörg Domke

Über 70 Jugendliche, dazu Eltern und Lehrer, waren zur jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats gekommen. Dort stellten die jungen Leute formell und offiziell zwei Anträge. Beide wurden wohlwollend angenommen. © jödo

Wenn Jugendliche aktiv bei Kommmunalpolitik mitmachen dürfen, dann kommt auch was dabei heraus. Der Markt Schwabener Gemeinderat unterstützt jetzt Projekte, die Jugendliche ausgearbeitet haben.

Markt Schwaben – Es ist genau eine Minute vor 19 Uhr, als Bürgermeister Michael Stolze kurz aber prägnant die Stimme hebt im großen Saal im Unterbräu. Schlagartig wird es leise. Nein: mucksmäuschenstill. Über 70 Jugendliche haben sich hier zusammengefunden. Begleitet von einigen Lehrern und Eltern. Manche von ihnen zucken ihre Handys für Videoaufnahmen und Fotos. Schließlich ist es kein alltäglicher Vorgang, um den es hier geht. Für die jungen Leute nicht; und auch nicht für den Marktgemeinderat, bei dessen Sitzungen sich gewöhnlich nicht mal ein Zehntel der Kulisse verliert wie an diesem Abend.

„Jugend entscheidet“ lautet das Stichwort (wir berichteten schon). Eine von der Hertie-Stiftung unterstützte Aktion mit dem Ziel, jungen Bürgern Kommunalpolitik näherzubringen. Aber nicht in Gestalt abgenutzter Formate wie etwa Jungbürgerversammlungen, sondern mit vorgeschalteten Themen- und Projekttagen, die eines zum Ziel haben: Am Ende soll mindestens ein formal absolut korrekter Antrag im Plenum vorgelegt werden, über den die Gewählten zu entscheiden haben. Nicht als Fake, sondern real mit allen Konsequenzen.

Stolze ist aufgeregt. Das gibt er auch gerne zu. Über 100 Augenpaare sind schließlich auf ihn gerichtet, als er die unverzichtbaren Formalien zu Beginn jeder Sitzung abarbeitet. Und auch bei den Schülern wächst die Spannung. Plötzlich stehen Emma, Ivalina, Dzejlana, Marie, Sarah und Sophie, etwas schüchtern, im Rampenlicht. Dzejlana hält das Mikro. Und erklärt, warum es so wichtig sei, bald einen Holzsteg am Badeweiher zu installieren. Weil nämlich dadurch Markt Schwaben attraktiver werde. Weil Jugendliche keine Autos haben, mit denen sie ins nächste Freibad fahren könnten. Weil der Weiher super sei, immerhin könne man ihn kostenlos nutzen. Weil Wasserspringen einfach eine Gaudi für junge Menschen sei. Und weil es sich etwas illegal anfühle, wenn man, wie jahrelang üblich, von der Betonwand beim „Il Lago“ aus ins kühle Nass hüpfe.

Professionelle Präsentation

Das Team hat eine Power-Point-Präsentation erstellt, in der es an nichts fehlt. „Wie bei Erwachsenen“, lobt Stolze. Aufgezeigt wird, wie so ein Steg ausschauen könnte, was er koste. Und dass er eine gewisse Höhe nicht unterschreiten sollte. „Man könnte unter dem Steg auch chillen“, erfahren die Damen und Herren Mandatsträger aus berufenem Munde. Bei einigen Erwachsenen im Saal scheinen solche Hinweise gar lang verschüttete Erinnerungen zu wecken.

Ein paar womöglich weniger wichtige Anregungen gibt es auch noch. Die Umkleideschnecken auf der Liegewiese seien zu eng und zu unbequem. Auch eine sichtgeschützte Dusche und Umkleide wäre nicht schlecht. Alles zusammen, hören die Ratsmitglieder, koste rund 13 000 Euro.

Ein paar Fragen folgen, doch die Antragsteller sind erkennbar gut präpariert. Eine lockere Zeitvorgabe Stolzes können sie in jedem Fall einhalten. „Hat doch gut geklappt, wie bei der Generalprobe“, lobt der Rathauschef. Und applaudiert.

Über Geldmangel wird nicht gesprochen

Die zweite Gruppe steht schon parat. Fehmije, Bierta und Julian werben für einen Chill- und Grillplatz auf der Liegewiese. Auch sie haben moderne Medientechnik dabei, zeigen Skizzen und drei Pavillon-Varianten. Und sie verweisen auf Fördermöglichkeiten. Das ist in Markt Schwaben im Jahr 2022 nicht ganz unwichtig. FW-Ratsherr Markus Steffelbauer spricht aus, was so mancher seiner Ratskollegen nicht sagt in der großen Runde. Hier hätten sich die Antragsteller zwei Sachen ausgesucht, die selbst für Schwabener Verhältnisse noch bezahlbar seien, betont er. Das Wort „Haushaltskonsolidierung“ – manchmal ist es Marktgemeinderat schon zu einem Totschlagargument geworden – fällt jedenfalls zu keinem Zeitpunkt. Dieser Blöße will sich nun auch wirklich niemand unter den Etablierten aussetzen. Schon gar nicht will man den jungen Leuten signalisieren: Alles schön, was hier so erzählt wird, aber wir haben keine Kohle...

Aus der letzten Reihe meldet sich ein junger Mann. Elektriker. Wenn seine Dienste nötig werden sollten, würde er sich kostenlos zur Verfügung stellen, ruft er in den Saal. Es gibt Beifall.

Jugendliche in Markt Schwaben hätten keine Treffs außer die Kinderspielplätze, an denen sie sich zum Chillen treffen könnten, hören die Mandatsträger. Das sind alles starke Argumente, wie es scheint. Zweimal wird die Verwaltung am Ende einstimmig beauftragt, alles in die Wege zu leiten, damit Steg und Chillplatz 2023 real werden können. Morgen, Dienstag, so JuZ-Chef Jan Ostmann, werde man das im Gemeinderat Erlebte abends im „Blues“ nacharbeiten. Es darf also gefeiert werden.

