Clown-Duo ist unfreiwillig topaktuell geworden

RigoL und tOrF stehen am Samstag in Markt Schwaben als Clowns-Duo auf der Bühne. © privat

RigoL und tOrF gastieren am Samstag in der Theaterhalle Markt Schwaben. Topaktuell ist eine ihrer Nummern, bei denen sie zwei ukrainische Artisten spielen.

Markt Schwaben – Eigentlich, sagt Stefan Pillokat, war das aktuelle Programm des Clown-Duos RigoL und tOrF (das sind er und sein Rosenheimer Partner Emmeran Heringer) schon 2020 fertig. Doch dann kamen Corona und der Lockdown. Und damit war ziemlich viel Arbeit der beiden quasi für die Katz.

Das Konzept, erarbeite mit der Regisseurin Julia Urban aus Prien, verschwand in der Schublade. Wurde jetzt aber wieder in die Hand genommen und überarbeitet.

Was das inhaltlich bedeutet, zeigen die beiden Spaßmacher am kommenden Samstag, 11. März, bei einem Auftritt in der Theaterhalle im Markt Schwabener Burgerfeld. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Karten für das schon im Vorfeld angesagte Durcheinander gibt es im Vorverkauf auf der Homepage des Theatervereins unter theater-marktschwaben.de oder an der Abendkasse.

Programm wurde großteils schon 2020 geschrieben

Das „Köstliche Wirrwarr mit RigoL & tOrF“ bietet wieder von allem etwas, teilt der Theaterverein dazu mit: Herrliche Verwirrspiele wie im echten Leben, haarsträubende Kunststücke in luftiger Höhe, Livemusik und Tanz der besonderen Art und herzhafte Clownereien, um wieder mal richtig lachen zu können.

Die beiden zum Clown ausgebildeten Darsteller gehen auf ihrer Reise wieder einmal ans Eingemachte und halten uns allen den Spiegel vor; denn nichts ist für das Publikum herzhafter, als aufgezeigt zu bekommen, wo und wie wir uns täglich mit den Widrigkeiten des Alltags herumschlagen müssen.

Geeignet ist das alles für alle ab acht Jahre, sagt Pillokat. Wenngleich sich so einige Gags speziell mit den Erwachsenen befassen. Die beiden Handelsreisenden Kurt und Eugen beispielsweise versuchen den Leuten alles anzudrehen, was sie im täglichen Leben eigentlich nicht wirklich brauchen. „So etwas passiert leider jeden Tag überall“, so Pillokat.

Clown auch wieder in der Rolle von zwei ukrainischen Akrobaten

Eine besondere Aktualität bekommt eine Nummer mit den beiden Kunstfiguren Pjotr und Igor. Es handelt sich um zwei ukrainische Akrobaten, die Pillokat und Heringer schon vor vielen Jahren schufen. Hier werden RigoL und tOrF sozusagen tagesaktueller als je zuvor. „Aber das war natürlich alles andere als beabsichtigt“, versichert Stefan Pillokat.

