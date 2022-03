Damit Gleichgültigkeit nicht die Demokratie in Gefahr bringt

Von: Jörg Domke

Markt Schwabener Gymnasiasten zeigen, dass es nötig ist, sich aktiv für die Demokratie und ihre Werte einzusetzen. © Dziemballa

Die aktuelle Krisenlage in Europa zeigt es wieder. Demokratie ist ein fragiles Gebilde. In Markt Schwaben müht man sich gerade am Gymnasium, dass Gleichgültigkeit sie nicht in Gefahr bringt.

Markt Schwaben – Als vor etwas mehr als zwei Jahren der Leiter des Schwabener Gymnasiums, Peter Popp, zur Eröffnung einer Ausstellung mit dem Thema „Mehr Demokratie - Rechtsextremismus bekämpfen“ in der Aula ein Grußwort ans Auditorium richtete, standen seine Ausführungen unter dem Eindruck des damals aktuellen Mordes an den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und das Attentat in Halle. Als die Ausstellung zwei Wochen später beendet war, hatte man es plötzlich mit Anschlägen in Hanau zu tun. Und dann kam auch schon Corona. Die Pandemie spülte zugleich Querdenker und Verschwörungstheoretiker ans Tageslicht. Und Kräfte, die sich mehr oder weniger offen gegen demokratische Werte stellten; und oft auch noch immer stellen.

Demokratie ist ein fragiles Gebilde. Man muss jeden Tag für sie kämpfen

Demokratie sei fragil und stets in Gefahr, war Popps Botschaft im Januar 2020. Zwei Jahre danach, hat sich daran nichts geändert. Es sei weiterhin der Auftrag jedes Einzelnen, sich jeden Tag aufs Neue für die Demokratie und ihre Werte einzubringen, sagte Popp auch am vergangenen Mittwoch. Am Abend eröffnete er zusammen mit Landrat Robert Niedergesäß erneut eine Ausstellung, die sich im Kern mit zwei Dingen befasst: Demokratie stärken und Rechtsextremismus bekämpfen.

Neu sei im Unterschied von 2020 zu 2022, dass es inzwischen nicht nur um Bedrohungen aus dem Inneren einer Gesellschaft gehe, sondern auch direkt von außen, so der Direktor mit Blick auf die Ukraine. Und damit auf jene Bürgerinnen und Bürger, die gerade todesmutig für ihre (und unsere) Werte kämpften. Man werde in den nächsten Wochen besonders eine Demokratie-Erziehung im Unterricht verankern, so Popp. Er verwies dabei auf geplante Workshops, begleitete Online-Spiele, Gespräche von Schülern mit einem Nazi-Aussteiger oder Zeitzeugenbegegnungen mit einer Holocaust-Überlebenden.

Blick in die neue Ausstellung am Franz Marc Gymnasium © Dziemballa

Zahlreiche Parallelen zur Ausstellung vor zwei Jahren

Wie schon 2020 übernahm auch heuer Landrat Robert Niedergesäß den Part, ein Grußwort zu sprechen. Er unterstrich, dass sich an der Notwendigkeit solcher Veranstaltungen pro Demokratie nichts geändert habe. Dass zurzeit viele der 1300 Geflüchteten im Landkreis privat untergekommen seien, sei ein klares Zeichen auch für Offenheit und Toleranz. Auch Niedergesäß rief dazu auf, sich mehr denn je für Frieden und Freiheit, Toleranz und Nichtausgrenzung einzusetzen. Im Landkreis gebe es ermutigende Initiativen wie zum Beispiel „Bunt statt Braun“. Demokratie fange, so der Landrat, in der Familie und im Klassenzimmer an.

Fachmann zeigt rechtsextreme Tendenzen in Bayern auf

Sehr ausführlich ging der Journalist Thomas Witzgall in seinem abschließenden Vortrag auf rechtsextreme Entwicklungen in Bayern ein. Und warb zugleich für einen Besuch der Ausstellung im Franz-Marc-Gymnasium in den nächsten zwei Wochen, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung aufbereitet wurde. An sechs Stellwänden und einem Medientisch können sich Besucher über die Gefahren von rechts informieren. Witzgall betonte, dass Rechtsextremismus längst nicht mehr nur mit Nazideutschland zu tun habe, sondern facettenreich und oft versteckt daherkomme. Das mache besonders Jugendliche anfällig. Rechtsextremismus habe immer mit Demokratiefeindlichkeit zu tun, mit Ausgrenzung, Ausländerfeindlichkeit, NS-Verharmlosung und Rassismus.

