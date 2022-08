Experimentierfeld „Storchengarten“ vor dem Aus

Von: Jörg Domke

Teilen

Karin Lüders kümmert sich um den Schwabener Stochengarten. Doch die 66-Jährige will aufhören. Nachfolger sind dringend gesucht. © jödo

Im Storchengarten im Schwabener Moos wird Saatgut gezüchtet und gärtnerisch experimentiert. Weil es zu wenige sind, die mitmachen wollen, droht das Projekt zu sterben.

Markt Schwaben – Ein beliebter Spazierweg führt vom Ende der Grafen-von-Sempt-Straße/Ecke Lindenstraße direkt durch die Mooswiesen Richtung Schwabener Moos. Kurz vor dem Schwarzgraben liegt linker Hand seit über zehn Jahren der sogenannte Storchenacker. Auf einer Fläche der Familie Adlberger entstand hier ein Bereich, auf dem quasi jedermann theoretisch die Chance bekommen sollte, sich sein Obst oder Gemüse innerhalb eines zugeteilten Streifens selbst zu züchten.

Den Storchenacker gibt es bis heute, wenngleich nicht zu übersehen ist, dass der Eifer und das Engagement einiger Parzellennutzer derzeit ausbaufähig sind.

Zwei Streifen (andere sagen Kartoffelreihen), in der Summe gut 100 Quadratmeter, hat 2013 die damalige Markt Schwabenerin Doris Seibt zusammen mit dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN) Regionalgruppe Markt Schwaben übernommen – und daraus den sogenannten Storchengarten gemacht. Diese Fläche dient zur Vermehrung von Saatgut und zum Erhalt von samenfesten Sorten. Das so ins Leben gerufene Projekt als Experimentier-, Erhalter- und Lehrgarten erhielt während der UN-Biodiversitätsdekade „leben.natur.vielfalt“ bereits dreimal eine Urkunde vom Bundesumweltministerium. Damit gewürdigt wurde das Bemühen der Markt Schwabener, gemeinsam zu versuchen, Saatgut als Kulturgut zu bewahren. Von Vorfahren bereits gezüchtete Sortenvielfalt soll so geschützt und erhalten werden, indem sie in Gärten wie den Storchengarten vermehrt und weiterentwickelt werden. „Wir geben Saatgut, Wissen und Fertigkeiten an die nächste Generation weiter“, schreibt VEN auf der Homepage https://www.nutzpflanzenvielfalt.de/.

Schon vielfach Preise gewonnen

Nun ist die jahrelang treibende Kraft in Markt Schwaben, Doris Seibt, im vergangenen Jahr nach Ostdeutschland verzogen. Quasi kommissarisch hat Karin Lüders die Verantwortung dort übernommen. Die 66-jährige, aus Niedersachsen stammende Rentnerin, die sich über 25 Jahre lang ein wahrlich großes Gartenwissen selbst angeeignet hat, kümmert sich seither liebevoll um den Fortbestand des Projekts. Nicht nur, dass sie und andere hier gezielt Heimisches anbauen möchte wie Mangold, Tomate, Gurke, Zucchini, Brokkoli, Salat. Ja, sogar der erste Kürbis heuer ist schon da. Am Samstag, 8. Oktober, wird Karin Lüders genau zu dieser Thematik („Der Herbst- und Wintergarten“) ab 14 Uhr am Storchengarten einen weiteren Vortrag halten. Wie überhaupt es im Gartenjahr 2022 noch die eine oder andere Führung geben soll. Die Termine beginnen immer um 14 Uhr, dauern eineinhalb Stunden und behandeln u.a. Bodenqualität, Anbau, Pflanzengesundheit und Saatguterhalt. Am 3. September besteht die nächste Möglichkeit, teilzunehmen. Kosten: fünf Euro. Anmeldungen sind erwünscht unter storchengarten-ms@gmx.net.

In der Praxis geht es gerade mal wieder darum, auf experimentelle Weise Erfahrungen zu sammeln, wie man den Anbau verschiedener Pflanzen so kombinieren kann, dass sie sich gegenseitig schützen bzw. begünstigen. Wobei im übrigen auch Fehler einkalkuliert sind, weil man schließlich nur aus ihnen neue Schlüsse ziehen kann. Beim gemeinsamen Gang durch den Storchengarten fällt in diesem Zusammenhang der Begriff Milpa. Ein Name für ein indianisches Mischkultursystem in der Landwirtschaft. Hierbei werden hauptsächlich Mais, Bohnen und Kürbisse angebaut. Bei uns hat sich die Methode unter der Bezeichnung „Drei Schwestern“ im Ackerbau etabliert.

Immer wieder Probleme mit Hundehaltern

Ein solches Milpa-Beet existiert auch direkt neben dem viel frequentierten Spazier- und Wanderweg nahe des KAB-Kreuzes im Moos, ist dort aber immer wieder auch externen Einflüssen ausgesetzt. Karin Lüders berichtet gegenüber der EZ von leider immer wieder uneinsichtigen Hundehaltern, die ihre Lieblinge ohne geringste Bedenken in die liebevoll angelegten Beete laufen lassen. So als bräuchte es noch eine Bestätigung, passiert genau das just während eines kurzen Besuches des Chronisten mit Karin Lüders am Storchenacker.

Solche Vorkommnisse aber sind nicht der Grund, warum sie künftig nicht mehr praktisch alleine verantwortlich sein will für das Projekt. Das Manko: Der Stamm derjenigen, die sich regelmäßig aktiv um die Belange wie Saatguterhalt kümmern, ist zuletzt nicht größer geworden. Sollte sich niemand mehr finden, der sich ab Herbst um den Storchengarten kümmern mag, werde das so wichtige Projekt wohl sterben, sagt Karin Lüders. Und sie wirkt entschlossen.

Kontakt

Karin Lüders: (0151) 123 044 32

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter