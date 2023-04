Ab Mitte April: Dauer-Hommage an die Ortsvereine im Heimatmuseum

Von: Jörg Domke

Teilen

Aus dem Archiv: Feier zum 125-jährigen Bestehen des Arbeitervereins Markt Schwaben. © privat

Nach Ostern wird es im Museum Markt Schwaben eine neue Dauerausstellung geben. Sie ist den ältesten Vereinen am Ort gewidmet.

Markt Schwaben – Man lehnt sich keineswegs zu weit aus dem Fenster mit der Feststellung, dass in unseren Städten und Gemeinden die Vereine das Fundament gesellschaftlichen Zusammenlebens bilden. Manche sagen auch gerne mal, dass sie, die Vereine, die tragenden Säulen der Gesellschaft seien. Auch im Verein Heimatmuseum der Marktgemeinde Markt Schwaben ist man dieser Auffassung.

Seit geraumer Zeit bastelt man daran, den örtlichen Klubs eine bleibende Erinnerung im Museum zu schaffen. Nicht allen, aber den Ältesten am Ort.

In diesen Tagen gingen Einladungen heraus zur Eröffnung einer Dauerausstellung, die den Titel „Die 14 ältesten Vereine“ trägt. Das Ganze findet am Samstag, 15. April, um 14 Uhr, im Museum in der Bahnhofstraße 28 statt. „Vereine sind eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Das öffentliche Leben ist ohne sie kaum vorstellbar. Gerade deshalb geben wir unseren 14 ältesten Vereinen im Heimatmuseum eine Plattform und beschreiben ihre Historie in 14 Wandbildern“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Vereins Heimatmuseum.

Hommage an die 14 ältesten Klubs am Ort

Folgende Vereine (hier mit Gründungsjahr) werden ab demnächst dauerhaft an Extrawänden im ersten und zweiten Obergeschoss der ehemaligen Schweiger-Villa dargestellt: 1768 Schützenverein, 1839 Veteranenverein, 1867 Arbeiterverein, 1872 Freiwillige Feuerwehr Schwaben, 1895 Turnverein, 1901 Theatergruppen, 1906 Solidarität, 1908 Trachtenverein, 1910 Liederfreiheit, 1910 Rauchclub Gemütlichkeit, 1912 KAB (Katholische Arbeitnehmer Bewegung), 1925 Verschönerungsverein, 1929 Kolpingsfamilie und 1930 FC Falke Markt Schwaben. Über 70 jüngere Vereine, die in Markt Schwaben ebenfalls aktiv sind, können aus Platzgründen nicht gezeigt werden, so Heimatmuseums-Vorstand Bernd Romir.

Das, was das interessierte Publikum künftig zu sehen bekommen wird, erscheint wahrlich sehenswert: Alte und neue Fotos, Urkunden, bezeichnende Objekte und ein kurzer Text beschreiben die Ortsvereine und geben einen Eindruck von ihrem vielfältigen Wirken am Ort.

Eröffnung am 15. April nachmittags

Was die ihre Aktivitäten angeht, spielte und spielt die Tradition und ihre Bewahrung nicht selten eine entscheidende Rolle. In Zusammenarbeit mit dem Camera Club Markt Schwaben (CCMS) bereitet das Heimatmuseum deshalb gerade eine weitere Aktion vor. Geplant ist Anfang November die traditionsreiche Jahresausstellung des Museums (am 4. November), die heuer unter dem Thema „Lebendige Traditionen“ stehen wird. Bis dahin wird der CCMS im Laufe des Jahres immer wieder entsprechende Veranstaltungen in der Marktgemeinde besuchen und fotografisch dokumentieren; beginnend praktisch mit dem Ankommen des Maibaums am vergangenen Wochenende. „Lebendige Tradition“ wird dann auch das Thema der regulären Jahresausstellung (FOTO 2023) des Fotoclubs heißen, die ebenfalls im November im Foyer des Rathauses stattfinden wird.

Ehrung verdienter Sportler des FC Falke (2008) © Ehrung verdienter Sportler FC Falke 2008

Selbstverständlich sind am 15. April auch die weiteren 14 Museumsräume geöffnet: Porzellanraum, Regionale Archäologie mit Grabrekonstruktionen, Burg und Schloss Schwaben, Kammer mit Sach für Mannaleit und Weibaleit, Schwabener Ansichten, Markt Schwabener Brauereien und Poststüberl, Raum Druckkunst, eine Küche aus den 20er Jahren, eine Schuhmacher-Werkstatt, ein historisches Schulzimmer, die sakrale Abteilung, Zeitgeschichte 1900 - 1950 und Zeitgeschichte 1950 - 2000 mit Medienstation.

Öffnungszeiten

Das Heimatmuseum ist zur Präsentation „Die 14 ältesten Vereine“ geöffnet am:

Samstag, 15. April: 14 bis 18 Uhr

Sonntag, 16. April: 14 bis 18 Uhr Mittwoch, 19. April: 18 bis 20 Uhr Sonntag, 23. April: 14 bis 17 Uhr

Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter