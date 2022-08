Generationenwechsel: Bürgerinitiative hat einen neuen Ansprechpartner

Josef Zweckstätter, Monika Schützeichel und der neue Ansprechpartner der Bürgerinitiative Bahnausbau, Tristan Schulze. © jödo

Seit Mitte der 80er Jahre ist ein Ausbau der Bahnlinie durch Markt Schwaben politisches Thema. Dutzende Pläne gab es schon. Genau so oft wurden sie verworfen. 1986 gründete sich einst eine Bürgerinitiative. Inzwischen übernahm eine neue Generation die Regie. Jetzt werden neue Mitstreiter gesucht.

Markt Schwaben – Josef Zweckstätter, langjähriger aber nicht mehr amtierender Vorstand des Gartenbauvereins, hat eine, wie er sagt, „unglaubliche große Sammlung“ an Fotografien. Darunter eine Aufnahme aus der Zeit Mitte der 80er Jahre, die hübsch bepflanzte Balkonkästen zeigt. Das Besondere in dem Foto aber spielt sich im Hintergrund, leicht verschwommen wegen der fehlenden Tiefenschärfe, ab: Von seiner Wohnung aus konnte er damals, vor gut 35 Jahren, noch locker auf die andere Seite der Bahnlinie schauen. Die verläuft keine 100 Meter von seinem Domizil entfernt. Zu erkennen sind Leuchten vom Bahnsteig und auch das heutige Heimatmuseum.

Ein Foto heute aus der gleichen Perspektive (siehe die beiden nebenstehenden Aufnahmen unten) schaut dagegen völlig anders aus. Man blickt dann nämlich auf eine stark gewachsene Baumbepflanzung. Dass sich direkt dahinter ein Lärmschutzwall befindet, ist nicht mal zu erahnen. Zwischen 1986 und 2022, daran besteht kein Zweifel, hat sich optisch eine Menge getan.

Mitte der 80er wohnte über den Zweckstätters auch Familie Schützeichel. Alle dort lebten damals in einem Hochhaus, das weitgehend nahezu ungeschützt dem täglichen Lärm ausgesetzt war; ausgehend von der Bahn. Frei war noch der Blick auf die Gleise. „Man hat quasi alles mitbekommen, was im Bahnhof vor sich ging“, blickt Zweckstätter zurück.

In den 80er Jahren haben Anwohner fast alles mitbekommen, was im Bahnhof so passierte

Damals, erzählt er weiter, seien S-Bahnzüge in Markt Schwaben noch zusammengekoppelt worden. Ein Vorgang, der nicht zu überhören war. „Es schepperte kräftig“, so der Markt Schwabener. Schon morgens um 5 sei es akustisch losgegangen. Und dann dauerte alles bis in die Nacht. Besonders belastend waren die langen Güterzüge; zwischen 2 und 4 Uhr in der Früh. „Belästigungen rund um die Uhr“, wie Monika Schützeichel nur unterstreichen kann.

Dazu die Erschütterungen. Mitbekommen habe man eigentlich jede Schwellenüberfahrt, erzählen die beiden. Betonen aber, dass es anderem am Ort, etwa im Goethering, Hartlaubring oder im Schweigerweg, noch schlimmer ergangen sei. Und das teils bis heute.

Tatenlos hinnehmen wollte man das alles damals nicht. Schützeichel und Zweckstätter gründeten ergo eine Bürgergruppe: die Bürgerinitiative Bahnausbau. Bis 1997 wuchs der lockere Verbund engagierter Leute stetig an. Es gab schließlich auch immer was zu tun. Immer wieder, erinnert sich die spätere Ratsfrau und Bürgermeister-Kandidatin, lagen von der Bahn neue Planungen für Markt Schwaben vor. So schnell, wie sie in die Öffentlichkeit gerieten, so schnell wurden sie aber offenbar auch wieder einkassiert.

Die Philosophie der BI in der Marktgemeinde lautete von Anfang an immer: Nicht Fundamentalforderungen stellen, die bei nüchterner Betrachtung der Dinge ohnehin ins Leere gelaufen wären. Stattdessen konstruktiv mitzuwirken, um den Ausbau der Bahnlinie, den man nie generell unterbinden wollte, so anliegerfreundlich wie nur irgend möglich zu gestalten. Monika Schützeichel spricht davon, dass man stets die gestalterischen Spielräume ausschöpfen wolle, über die die Planer bei jedem Projekt verfügten.

Auf diesem Wege gelang es sogar, Lärmschutzwände zwischen den Gleisen zu erwirken. Man hatte genau diesen Vorschlag auch schon einbezogen in eine laufende Planfeststellung, bis dann die Wiedervereinigung kam – und damit die Planungen der Bahn komplett neu konfiguriert wurden.

Das Konzept: Nie die Maximalforderungen stellen

Ein Vorgang, der leider dazu führte, dass innerhalb der Bürgergruppe nur noch ein harter Kern übrig blieb. Bis zuletzt eigentlich nur noch Schützeichel und Zweckstätter übrig blieben. Erstere wohnt längst nicht mehr in der Hochhaussiedlung, Zweckstätter schon.

Ein aktives Mitwirken ruhte zuletzt förmlich. Akut ist das Thema für die Marktgemeinde dennoch, betonen beide. Belästigungen gebe es nach wie vor, auch wenn ein Schutzwall schon viel akustisch wegnehme. Der Wall, hieß es schon vor Jahren, schlucke viel, reflektivere aber auch und schaffe so neue Problemzonen etwa am Postanger, in der Neusatzer Straße, in der Ödenburger Straße, an den Bachleiten. Es gebe jedenfalls Gründe genug, sich auch weiterhin als Bürger einzubringen, solange der Bahnausbau nicht endgültig abgeschlossen sei.

Auch aus Altersgründen haben sich die BI-Mitbegründer inzwischen zurückgezogen. Aber daran gedacht, dass eine Nachfolge sichergestellt ist. Fündig wurde man bei der Jungen Union. Deren Ortsvorsitzender Tristan Schulze hat bereits die ungezählten BI-Unterlagen übernommen und teils auch schon gesichtet. Betroffen ist der gebürtige Goslarer, der seit dreieinhalb Jahren in Markt Schwaben in der von-Suttner-Straße wohnt, ohnehin. Aus eigener Erfahrung weiß er, worum es geht als Anlieger. Dass bei ihm daheim etwa empfohlen ist, die Balkonscheiben geschlossen zu belassen. Von der Hausverwaltung hat es entsprechende Hinweise schon gegeben. Besonders Dieselzüge seien gegenwärtig in den Nachtstunden das große Problem, so der junge Projektmanager einer IT-Firma in Dornach. In diesen Tagen wird er 29 Jahre alt. Studiert hat er übrigens Journalistik in Costa Rica, dort auch viele Jahre gelebt und dann als Quereinsteiger die Branche gewechselt.

Es sei wichtig, dass die Arbeit der Bürgerinitiative fortgesetzt werde, so sein Credo. Immerhin sei nach seinen Worten jetzt schon erkennbar, dass man es mit Blick auf Markt Schwaben und die Bahn noch mit Abläufen zu tun habe werde, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckten. Die Bahn scheine aus seiner Sicht ein „Transparenzproblem“ zu haben, sagt er. Und meint nicht eine nicht gewollte Intransparenz, sondern dass alles, was zuletzt zum Thema Bahnausbau in Markt Schwaben kolportiert worden sei, ihm wie Stückwerk vorkomme.

Viele Markt Schwabener Pendler müssten ein massives Interesse haben daran, dass sich das jetzige Angebot nicht verschlechtert

Schließlich gebe es leider noch so viele Unsicherheitsfaktoren, die sich auf den Ausbau im Gemeindegebiet auswirkten. Was ist mit der zweiten Stammstrecke? Was mit dem Ringschluss? Was mit dem Brennerzulauf? Welche Taktungen soll es künftig geben? Wann kommt der Wasserstoffzug? Kommt er überhaupt?

Schulze wirbt inzwischen dafür, sich der BI Bahnausbau anzuschließen. Markt Schwaben habe so viele Berufspendler, die müssten ein fundiertes Interesse daran haben, dass das jetzige Bahnangebot attraktiv bleibe, sagt er.

Und es gibt weitere Gründe, sich zu engagieren: Den Bahnhof bezeichnet der Niedersachse als unzeitgemäß. Und wird noch konkreter: „Eigentlich ein Schandfleck“. Wahre Barrierefreiheit fehle, der Zustand der WC-Anlagen an einem DB-Knotenpunkt sei unwürdig.

Bei aller, unstrittigen Kritik, will Schulze an der Strategie des konstruktiven Mitwirkens festhalten, mit der Monika Schützeichel, Josef Zweckstätter und Co. gut gefahren sind. Schulze: „Nun gilt es darauf zu achten, dass das gesamte Projekt Bahnausbau und Bahnhofsumbau von der Bahn AG wie ein Neubau behandelt wird. So wie es schon mehrfach mündlich zugesagt wurde, auch gegenüber der Gemeinde“.

Wer bei der BI mitmachen will: Es gibt seit ein paar Tagen eine neue E-Mail-Adresse: bahnausbau-marktschwaben@outlook.com.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.