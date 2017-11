Dein Freund und Berater

30 Auszubildende der Polizei waren am Donnerstagabend in Markt Schwaben, Zorneding und Ebersberg zu Fuß unterwegs, um Bürger darüber aufzuklären, wie sie sich vor Wohnungseinbrüchen schützen können. Die Saison der Dämmerungseinbrüche steht bevor.

Markt Schwaben – Wenn es am späten Nachmittag schnell herbstlich dunkel wird, ist es im Wohngebiet am und um den Kolpingweg, oberhalb des Franz-Marc-Gymnasiums in Markt Schwaben, zappenduster. Straßenbeleuchtung gibt es hier so gut wie gar nicht, hinzu kommen Laternen, die nicht funktionieren. Ideale Bedingungen für Einbrecher, die schnell und unerkannt in Häuser einsteigen wollen. Zumal bei vielen Häusern keine Außenbeleuchtung automatisch angeht, wenn man sich nähert. Diejenigen, die am Donnerstag von 16 bis 19 Uhr durch die Straßen gingen und an den Haustüren geläutet haben, hatten nichts Böses im Sinn: Junge Polizisten des ersten Lehrjahres der Polizeischule Eichstätt informierten die Bürger darüber, wie sie sich vor Einbrechern schützen können. Häufig kam das Thema „mehr Licht“ zur Sprache.

„Ich finde das eine gute Aktion“, sagt Michael Fink aus dem Wohngebiet. Louisa Meßmer, Laura Pusaric und Nikolaj Schuster haben ihn gerade über Einbruchschutz informiert. „Ich bin erst vor Kurzem hierher gezogen und wusste gar nicht, dass man sich kostenlos von der Kripo beraten lassen kann.“ Hanna Kruppert, die kurze Zeit später mit Kinderwagen die Straße hochgeht, wird von den jungen Polizeianwärtern ebenfalls angesprochen. „Es ist wichtig, dass man sensibilisiert wird. Man hofft ja immer, dass bei einem selbst kein Einbruch passiert“, sagt die junge Mutter.

Mehr Lichtquellen, Fenster nicht gekippt oder gar offen stehen lassen, wenn man nicht zuhause ist: Es sind kleine Dinge, die Einbrecher abschrecken können, sagt Polizeihauptmeister Florian Paukert von der PI Poing. Er leitet die Präventivaktion federführend, am Donnerstagabend sind insgesamt 30 Auszubildende in den Gemeinden Markt Schwaben und Zorneding sowie in der Kreisstadt Ebersberg unterwegs gewesen mit dem Auftrag zu beraten und zuzuhören. In Gebieten mit hauptsächlich Einzel- und Doppelhäusern. Bevorzugte Ziele von Einbrechern. „Wenn das Grundstück noch von einer hohen Hecke umgeben ist, sodass der Täter nicht gesehen wird, kann es vorkommen, dass der so dreist ist und sich eine ganze Stunde im Haus aufhält“, berichtet Paukert. Er fügt hinzu: „So, wie es bei der Polizei Ausbildungen zum Einbruchschutz gibt, bilden sich auch die Banden fort.“ Diese stammen hauptsächlich aus dem osteuropäischen Raum und seien schwer zu greifen wegen ihrer hochprofessionellen Vorgehensweise. Leichter sei es bei Gelegenheitseinbrechern wie Drogenabhängigen, die schnell Geld benötigen für den nächste Stoff. „Die passen meistens nicht gut auf und begehen viele Fehler“, so Paukert. Weshalb man ihnen schneller auf die Spur kommen könne.

Egal wer: Ein Einbruch bedeutet für Betroffene nicht nur materiellen Schaden, sondern hat oftmals auch psychische Folgen. Das Wissen und der Gedanke daran, dass Fremde in den intimen Privatbereich eingedrungen sind, das Schlafzimmer durchwühlt haben, lässt einen lange nicht los.

Gut 300 Wohnungen und Häuser haben die Polizei-Azubis am Donnerstag in den drei Kommunen abgeklappert, manche Bürger sind zunächst überrascht: „Um Gottes Willen, was habe ich angestellt?“, will ein älterer Herr in Markt Schwaben wissen, als er die Tür öffnet und die Polizisten sieht. Die lächeln und antworten: „Nichts. Wir wollen Sie über Einbruchschutz aufzuklären.“

Nachdem das Trio bei ihm gewesen ist, sagt der neu nach Markt Schwaben gezogene Michael Fink noch: „Das war ein sehr angenehmes und wichtiges Gespräch.“

Die Präventiv-Aktion der Polizeiinspektion Poing wird nächste Woche mit Infoständen fortgesetzt: am Donnerstag, 16. November, von 9 bis 12 Uhr am Wochenmarkt in Vaterstetten, sowie am Samstag, 18. November, von 11 bis 14 Uhr im City Center Poing.