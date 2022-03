Den Opferschutz weiter fest im Blick

Von: Jörg Domke

Martin Ache ist jetzt Landesvorsitzender des Weißen Rings Bayern-Süd. Unser Archivbild zeigt ihn bei einem Besuch in der Ebersberger Redaktion mit einstigen Mitstreitern. © sro

Weiterhin voll engagiert, was den Schutz von Kriminalitätsopfern angeht, ist Martin Ache aus Markt Schwaben. Jetzt ist der 72-Jährige Landesvorsitzender für Bayern-Süd geworden.

Markt Schwaben – Seit vielen Jahren engagiert sich der Markt Schwabener Martin Ache im „Weißen Ring“ dafür, dass insbesondere die Interessen der Opfer von Kriminalität bestmöglich gewahrt bleiben. Ache leitet dabei nicht nur die Außenstelle Ebersberg, sondern war bis zuletzt zugleich stellvertretender Landesvorsitzender für Bayern-Süd. Wegen ihrer Größe gibt es beim Weißen Ring mit NRW und Bayern zwei Bundesländer, die über keinen alleinigen Landesvorsitzenden verfügen, sondern über zwei, die jeweils Teilbereiche abdecken. In diesen Tagen wurde der Schwabener einstimmig in Augsburg bei der Landesmitgliederversammlung für Bayern-Süd (alles südlich der Donau) zum neuen Landeschef gewählt. Ache löst damit Wolfgang Bössenroth an, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierte. Dem 72-Jährigen zur Seite stehen Helgard van Hüllen (Außenstelle Bad Tölz/Wolf-ratshausen) und Birgit Heller (Mühldorf). Der Landesverband Bayern-Süd hat 40 Außenstelle mit etwa 200 ehrenamtlichen Mitarbeitern und über 5000 Mitgliedern und ist damit einer der größten in Deutschland. Ache kündigte an, die bisherig erfolgreiche Arbeit für die Opfer von Straftaten unbeirrt fortzusetzen. Der Unterstützung der Außenstellen soll das besondere Interesse gelten.

Einstimmig von den Delegierten in Augsburg gewählt

Ob er weiterhin auch die Außenstelle Ebersberg wird führen können, sei noch offen, sagte Ache der Heimatzeitung. Es gebe Überlegungen, in absehbarer Zeit das Amt auf Landkreisebene abzugeben.

