Studien in Markt Schwaben: Den Wildbienen auf der Spur

Naturschutz

Von Jörg Domke

Wo gibt es Wildbienen in Markt Schwaben und wie viele? TU-Studenten arbeiten an einer Bestandsaufnahme für das Schwabener Gemeindegebiet

Markt Schwaben – Die gute Nachricht vorweg: Den Worten folgen Taten. In einem Bericht dieser Zeitung vom 21. März hatte sich der Aktivkreis Umwelt in Markt Schwaben für den Aufbau und die Pflege eines ganzheitlichen Wildbienenmanagements stark gemacht. Um das Ganze auf wissenschaftlich fundierte Beine zu stellen, konnten die Schwabener mit Professor Hanno Schäfer einen profunden Kenner der Bienen-Biologie gewinnen, der bereits in der Stadt Freising eine Art Bienenkartierung durchgeführt hatte. Um herauszufinden, wie viele unterschiedliche Wildbienenarten sich im Raum Markt Schwaben aufhalten, konnte der Aktivkreis, allen voran Balduin Koczynski und Natalie Cusimano, auch Studierende der TU München/Weihenstephan gewinnen, die inzwischen, und hier ist die gute Nachricht, tatsächlich mit ihrer Bestandserhebung begonnen haben. Mit ersten Ergebnissen wird nach Informationen der beiden Aktivkreis-Mitwirkenden in ein paar Wochen zu rechnen sein. Später dann sollen die Ergebnisse dem Vernehmen nach auch der Schwabener Öffentlichkeit präsentiert werden. In welcher Form und vor welchem Auditorium, das ist freilich noch offen.

Studenten auf der Suche nach Wildbienen-Hotspots

Exakt am 19. Mai haben Schäfer und seine Teilnehmer an einem Bestäubungs-Biologie-Kurs der TU mit ihrer Erhebung in der Marktgemeinde begonnen. Zunächst in Form eines Rundgangs, an dem neben Schäfer, Koczynski und Cusimano auch die Exgemeinderätin Susanne May teilnahm. Mit dem Radl war man mehrere Stunden im Ort unterwegs, um sogenannte Hotspots aufzusuchen. Ob es tatsächlich Hotspots sein werden, muss sich aber noch erweisen, so Natalie Cusimano, eine studierte Biologin.

Besonders angesehen hatte man sich den Bereich rund um den Bauhof samt Wiese bei der Feuerwehr Richtung Hennigbach, den Anfang der Isener Straße, die Wendekehre in der Maria-Wagenhäuser-Straße sowie den Friedhof und den Platz vor dem Friedhof (das Dreiecksgrundstück). Auch von besonderem Interesse: bereits von der Gemeinde angelegte ökologische Ausgleichsflächen sowie die Münterstraße in Höhe der Unterführung mit der besonderen Stützwand; von den Naturschützern hier gerne auch mal „Schlucht“ genannt.

In fünf Gruppen gingen die Studenten vor. Jede soll am Ende der Bestandsaufnahme vier bis fünf Ortstermine wahrgenommen haben. Ihre konkrete Aufgabe besteht darin, so Natalie Cusimano, erst einmal an einem vermeintlichen Hotspot zehn Minuten zu stehen und genau zu beobachten, ggf. Bienen mit dem Netz oder der Becherlupe zu fangen, zu fotografieren und zu bestimmen. Danach wechselt man den Standort (teils auch nur um einige Meter) und beginnt erneut mit der Arbeit.

Mit dem Blick für verschiedene Arten

Herausfinden möchte man auf diese Weise, ob man es beispielsweise mit einer gehörnten Mauerbiene (Osmia cornuta) oder einer Hahnenfuß-Scherenbiene (Osmia florisomne) zu tun hat. Beide, heißt es, habe man schon in Markt Schwaben gesehen. Auch die rote Mauerbiene (Osmia bicornis) komme theoretisch in Frage. Wenn möglich, soll es aber nicht nur um die Artenbestimmung gehen, sondern auch um eine quantitative Bewertung. „Pi mal Daumen“, wie Koczynski andeutet.

Die Natternkopf-Mauerbiene etwa fliegt nur auf die Natternkopf-Pflanze. Die Blume befindet sich zum Beispiel an besagter Schlucht in der Münterstraße/Ecke Geltinger Straße. Einen Existenznachweis, der Osmia adunca, so heißt die Biene, konnte aber bis dato noch nicht erbracht werden.

15 Studenten sind involviert. Mit Elisabeth Vogt ist auch eine gebürtige Markt Schwabenerin dabei. Mit dabei ist auch stets ein neu aufgelegtes Büchlein aus der Feder von Professor Schäfer; eine Bestimmungshilfe für Wildbienen in Bayern.

Nebenbemerkung: Eine Kursteilnehmerin macht dem Vernehmen nach die noch laufenden Erhebungen in der Marktgemeinde sogar zum Thema einer Bachelor-Arbeit.

