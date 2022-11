Der Bedarf an Unterstützung für Kinder in Not steigt wieder

Von: Jörg Domke

Das Geld wird immer weniger (Symbolbild): Auch und gerade in Familien mit Kindern. © Cerrophotography / IMAGO

Seit fast 20 Jahren gibt es in der Marktgemeinde Markt Schwaben einen Kinderhilfsfonds. Gegründet wurde er gemeinsam von der Heimatzeitung und der politischen Gemeinde. Im kommenden Jahr, so fürchtet man, wird der Bedarf an Hilfe deutlich steigen.

Markt Schwaben – Seit der letzten Zusammenkunft hat der Markt Schwabener Fonds zur „Hilfe von Kindern in Not“ Unterstützungen in einer Größenordnung von rund 5000 Euro gewährt. Konkret ging es dabei um Gutscheine zum Kauf von Kleidung und Schuhe, um Beteiligungen an Kosten für Schulausflüge bzw. Schwimmunterrichte sowie die Anschaffung von Schulmaterial für Buben und Mädchen aus Familien, in denen es derzeit finanziell eng zugeht. Auch eine Übernahme einer Zahnarztrechnung war diesmal dabei.

Zugleich beschloss die Runde Ehrenamtlicher, zu der im Kern Jugendpflegerin Angela Freise mit Mitarbeitern, Gemeindekämmerer Andreas Kleebauer, Bürgermeister Michael Stolze, Bettina Ismair und EZ-Redakteur Jörg Domke gehören, weitere Unterstützungen in Form von Kostenbeteiligungen an dringend benötigten, aber gerade nicht finanzierbaren Schulbüchern sowie Kleidung und Essenskosten in der örtlichen Mittelschule. Wieder neu auf die Tagesordnung gekommen ist das Thema Skiausflüge der Schulen, das womöglich in den nächsten Wochen noch vielfach die eine oder andere Familienkasse belasten wird. Konkret lag eine Anfrage einer Familie vor, die sich nach eigenen Angaben gegenwärtig nicht im Stande sieht, die anfallenden rund 600 Euro zu stemmen.

Zurzeit verfügt der Fonds, der sich ausschließlich aus Spenden von zumeist Markt Schwabener Bürgerinnen und Bürgern bzw. Leserinnen und Lesern der Ebersberger Zeitung speist, über einen Kontostand von 7105 Euro. Einig war sich die Runde am Mittwoch im Rathaus Markt Schwaben, dass im kommenden Jahr die Bedarfe aufgrund der allgemeinen Lage (Heizkosten, Stromkosten, Lebenshaltungskosten, Inflation etc.) deutlich steigen werden. Genau aus diesem Grund will man heuer auf eine besondere Aktion zu Weihnachten (Wunschbaum, Christkindlmarktbesuch, Besuch einer Kinoaufführung im Advent) verzichten.

Mithilfe eines neuen Handzettels, der zunächst über die Grundschule an potenzielle Bedürftige weitergegeben werden soll, möchte der Fonds verstärkter als bislang auf sich aufmerksam machen sowie auf seine Möglichkeiten hinweisen, diskret/vertraulich, schnell und unbürokratisch Unterstützungen zugunsten von Kindern am Ort zu gewähren. Unterstützungsleistungen können, so heißt es dort, unter zwei Bedingungen angefordert werden: Über eine schriftlich auszufüllende Selbstauskunft oder/ und ein direktes Gespräch mit einem der Fonds-Mitarbeiter. Der Kontakt: (0 81 21) 418 39 (Angela Freise).

Übrigens: Der Markt Schwabener Kinderfonds wird Anfang des kommenden Jahres 20 Jahre alt. Diesen runden Geburtstag will man in einer geeigneten Form, aber ohne großen Pomp, feiern. In welcher Form genau und wann, das steht noch nicht fest. Das nächste Treffen findet am 14. Dezember statt.

Die Nummer des Spendenkontos:

Wer den Fonds unterstützen will, hier eine Kontonummer:

Gemeinde Markt Schwaben,

Stichwort Kinderfonds

IBAN: DE 57 7025 01500 0000 3001 11.

Spendenquittungen können auf Wunsch ausgestellt werden.

