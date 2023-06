Krise in der Kirche: Den Gläubigen reinen Wein eingeschenkt

Pfarrer Walter über die Zukunft von St. Margaret Markt Schwaben

Einiges wird sich verändern in der katholischen Pfarrei St. Margaret. Los geht es schon in ein paar Wochen.

Markt Schwaben – Einen ernsten Inhalt fröhlich verpacken: Das kann bisweilen ein rhetorisches Kunststück werden. Ob der Spagat gelungen ist am Freitag vor gut 100 Katholiken bei einem „Pfarrfamilienabend“ im Pfarrheim? Jedenfalls schien ein Großteil der Teilnehmer nun nicht total betrübt den Heimweg angetreten zu sein. Dabei hatte Pfarrer Herbert Walter durchaus so manche unschöne Nachricht parat, die auch die Qualität einer Hiobsbotschaft hätte haben können.

Es sei kein Geheimnis, leitete der Seelsorger, der seit über 25 Jahren St. Margaret vorsteht, seinen Vortrag ein, dass auch die Schwabener Pfarrei mit steigenden Austrittszahlen konfrontiert sei. 2022 waren es 200. Zähle man die Toten dazu, komme man pro Jahr auf fast 300. Ein Ende der Austrittswelle: Nicht absehbar.

Krisen-Vortrag von Pfarrer Walter beim Pfarrfamilienabend

Auch die Teilnahmen an Gottesdiensten sinke kontinuierlich; seit Corona sogar vehement. „Gefühlt die Hälfte weniger“, so Walter. Zurzeit habe St. Margaret nur noch rund 5000 Mitglieder.

Weil es anderen Pfarrgemeinden rundum nicht anders gehe, stünden längst neu zu schaffende Verbände, also organisatorische und administrative Zusammenschlüsse, im Raum. Wer mit wem und wann? Alles sei offen gerade im nördlichen Landkreis einschließlich Finsing im Nachbarlandkreis Erding, hieß es. Eine Antwort, so Herbert Walter, wisse zurzeit nur der Liebe Gott - und das Ordinariat.

Die Selbstständigkeit wird kaum noch zu erhalten sein

Zurzeit sei vieles noch Kaffeesatzleserei. Sicher sei nur, dass die neue entstandenen Gesamtlagen Folgen direkt an der Basis mit sich brächten. Es sei daher gut, so der Seelsorger, sich so früh wie möglich darauf einzustellen, dass manches, was längst vertraut sei, schon in naher Zukunft nicht mehr selbstverständlich sein werde. Die Zukunft verlange von jedem ein hohes Maß an Akzeptanz und Toleranz, hieß es weiter.

Theologisch betrachtet führe einiges, was man sich in den letzten Monaten intern ausgedacht habe, immerhin zurück zur Urkirche, präzisierte Pastoralreferent Alexander Kirnberger: „Jeder von uns ist berufen, jeder Einzelne von uns ist Kirche“.

Walter und Kirnberger warben für eine, wie es hieß, „selbstsorgende Gemeinde“. Zeiten, in denen Herr Pfarrer überall dabei sei, von der Jugendarbeit bis zur Beerdigung, seien aber definitiv vorbei. Walter: „Wir Priester müssen wieder lernen zu delegieren“. Delegieren an die Ehrenamtlichen, die noch verblieben sind. Vordringliche Aufgabe aus seiner Sicht sei jetzt, so die Gemeindespitze, das, was an Gemeindeleben aufrechterhalten werden kann und soll, mit den Leuten zu gestalten, die da sind.

Theologisch zurück zur Urkirche

Konkret wird das etwa bedeuten, dass Eucharistiefeiern in der Anzahl wie bislang nicht mehr durchgeführt werden können. Stattdessen werde man Wortgottesdienste anbieten wollen, lautete ein Ergebnis von zahlreichen Sitzungen seit September 2022, an der gut ein Dutzend Hauptamtliche beteiligt waren. Das so erarbeitete neue Gottesdienstkonzept werde bereits mit der Sommerpause starten. Herbert Walter betonte, dass man hier kein unumstößliches Manifest formuliert habe, sondern sehen müsse, was gehe und was nicht und ggf. Veränderungen vornehmen werde.

Zunächst ist geplant, den Samstag und die Wochentagsangebote nicht anzutasten, am Sonntag aber nur noch eine Hl. Messe stattfinden lassen will. Der zweite Sonntagsgottesdienst werde ein Wortgottesdienst. Die Kindergottesdienste sollen in ihrer Frequenz bestehen bleiben. Eine Forderung aus dem Plenum, mehr Familiengottesdienste anzubieten, beantworte Walter mit dem Hinweis, dass das nur gehe, wenn sich genügend Leute fänden, die hier Aufgaben übernähmen. Sein Schlusswort: „Ich hoffe, dass die neuen Formate wieder Leute interessiert, die wir zurzeit nicht mehr erreichen“.

