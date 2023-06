Der liebe Gott muss ausziehen: Kirche muss Seniorenheim verlassen

Pfarrer ist fassungslos

In Markt Schwaben wendet sich die Kirche von alten Menschen ab – unter Zwang. Sie muss das AWO-Seniorenzentrum verlassen. Gottesdienste sind nicht mehr erwünscht.

Markt Schwaben – Das Ganze dauert nicht einmal zehn Minuten, doch der Nachhall der gefühlten „Blitz“-Aktion könnte noch länger zu hören sein: Gut zehn freiwillige Helfer aus dem Kreis engagierter Mitglieder der katholischen Pfarrei St. Margaret Markt Schwaben sind am frühen Vormittag vorgefahren, um Pfarrer Herbert Walter behilflich zu sein. Ein Kleintransporter und ein Auto mit Anhänger stehen vor dem Altenheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Trappentreustraße. Die gemeinsame Mission heißt: Alles zusammenpacken und abtransportieren, was in der Vergangenheit nötig war, um kleine Andachten oder gar Wortgottesdienste in der Senioreneinrichtung durchzuführen. Früher gab es die sogar wöchentlich, später wurden es zunehmend weniger – und zu Coronazeiten waren sie ganz eingestellt worden. Und dann auch nicht wieder so recht angelaufen. Auch die Kirchen haben Fachkräftemangel.

Pfarrer trägt das Kreuz aus dem Haus

Zuerst sind es nur ein Hand voll Kleiderbügel, die in einem der beiden Wagen landen. Kurz darauf wird’s schwerer. Ein uraltes Harmonium gilt es zu verladen. Nach und nach folgenden weitere Gottesdienst-Utensilien: Ein Ständer zur Anzeige von Liedernummern, eine Kiste Gesangbücher, Dienstkleidung. Eine großes Kreuz samt Jesusfigur aus Holz trägt Pfarrer Walter persönlich heraus. Er weiß um die Wirkung von Pressebildern. Die EZ ist informiert und beobachtend dabei an diesem Donnerstagvormittag.

Der AWO-Hausmeister hat den Kirchenvertretern den Zugang über einen Nebeneingang geöffnet und den Weg in den Keller gezeigt. Dort wurde bereits alles zusammengetragen zum Abtransport Richtung Pfarrzentrum. Das Harmonium soll vorerst im Pfarrheim einen Platz finden, die Gesangbücher werden in den nächsten Wochen in den Walterhof, ein anderes Altenheim in der Marktgemeinde, gebracht. Bei allen anderen Sachen, sagt Walter, müsse er erst noch überlegen. Schnell, wie das „Umzugsteam“ gekommen ist, ist es auch wieder verschwunden.

„Herr Pfarrer, kommen Sie jetzt nicht mehr?“

Bewohner beobachten die fleißigen Ausräumer. „Herr Pfarrer, kommen Sie jetzt nicht mehr?“, fragte eine ältere Frau in Richtung Herbert Walter. Was soll er antworten?

Wortgottesdienste, so heißt es offiziell, seien in der Senioreneinrichtung nicht mehr erwünscht. In einer Mail vom 12. Januar schrieb die Einrichtungsleiterin Brigitte Pollerspöck an Herbert Walter, man wolle den Bewohnern künftig ein realitätsnahes Erlebnis bieten und zugleich ihn, den Herrn Pfarrer, entlasten. Daher werde man künftig von hausinternen Gottesdiensten absehen und stattdessen in gewünschten regelmäßigen Abständen eine ortsnahe Kirche zur Sonntagsmesse im Rahmen eines Bewohnerausflugs aufsuchen.

Kein persönliches Gespräch zwischen Pfarrer und Heimleitung

Walter reagiert am 16. Januar. Und bringt, ebenfalls per Mail, seine Verwunderung zum Ausdruck. „Mehr als 23 Jahre gute Zusammenarbeit zwischen Heimleitung und Pfarramt zum Wohle der Bewohner werden mit drei Zeilen hinweggefegt“, schreibt er. Und wiederholt genau diese Einschätzung am Donnerstag nach dem Auszug gegenüber der EZ. Was Pfarrer Walter zusätzlich bedauert: Dass das Thema im Vorfeld nicht einmal in einem persönlichen Gespräch mit der Heimleitung besprochen wurde.

Ein direkter Austausch kam bis heute nicht mehr zustande. Was auch Walters evangelischer Amtskollege Karl-Heinz Fuchs bestätigt, den die EZ während einer Fortbildung in Italien erwischt. Fuchs bestätigt die sehr komplizierte Kommunikation zwischen Heim und Kirchen: „Eine Gesprächsbereitschaft war da eigentlich nicht zu erkennen“. Vielmehr habe man ihm am Telefon signalisiert, dass man dem evangelischen Pfarrer keine Rechenschaft schuldig sei. Auch am Donnerstag vor Ort kommt kein Gespräch mehr zustande. Die Heimleiterin sei nicht im Haus, heißt es; und für die EZ den ganzen Tag nicht zu sprechen.

Dafür aber gibt es eine ausführliche Stellungnahme des AWO-Bezirks Oberbayern vom 13. Februar, adressiert an die Pfarrei St. Margaret. „Als überkonfessioneller Träger von insgesamt 140 Einrichtungen in ganz Oberbayern fühlen wir uns verpflichtet, den uns Anvertrauten zu ermöglichen, ihre unterschiedlichen Glaubensrichtungen auszuüben.“ Daher biete die Heimleitung den katholischen Bewohnern an, jeden Sonntag einen begleitenden Ausflug in die Pfarrkirche zu unternehmen. Und auch im Seniorenzentrum hätten die Bewohner die Chance, ihren christlich-katholischen Glauben auszuleben. Walter bleibt die Verwunderung. Er sagt: „Die Personalknappheit in der Pflege ist doch hinlänglich bekannt. Der einfachste Weg wäre doch, die Leute innerhalb des Hauses zu den Gottesdiensten zu transportieren. Diese Option ist jetzt zerstört.“

