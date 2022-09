Die Baumschutzverordnung ist wieder da

Von: Jörg Domke

Teilen

Mit der Motorsäge geht es einem Baum an den sprichwörtlichen Kragen. Der Schwabener Marktgemeinderat beschloss jetzt die Wiedereinführung einer Baumschutzverordnung. So mancher im Rat musste damit erhebliche Bauchschmerzen ertragen. © dpa

Erst ging es ohne Baumschutzverordnung. Dann jahrelang mit. Bis sie in Markt Schwaben wieder abgeschafft wurde. Und nun ist sie erneut wieder eingeführt. Wissen sie nicht, was sie wollen in der Marktgemeinde? Nein, manche im Rat haben sich die Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht.

Markt Schwaben – Der Beschluss im Marktgemeinderat (zur Wiedereinführung einer Baumschutzverordnung) war gerade einmal zwölf Stunden alt und über die konventionellen Wege lokaler Medien noch gar nicht publiziert, da gab es schon eine ausformulierte und von den Fraktionssprechern Heinrich Schmitt (CSU) und Peter Widmann (FW) unterzeichnete gemeinsame Stellungnahme. Was darin gleich deutlich wird: Beide Fraktionssprecher verspüren gegenwärtig zusätzlichen Rede- und Erklärungsbedarf, nachdem dieser Tage im Plenum eine neue, mehrfach überarbeitete Verordnung mit 18:4 eine deutliche Mehrheit bekam. Eine jedoch, so muss man feststellen, der man nur unter einem gewissen Vorbehalt zustimmte, so Schmitt und Widmann in ihrem Schreiben an die EZ.

Grundsätzlich, so heißt es u.a., seien Gemeinderäte der CSU, FDP und FW der Meinung, „dass kein Schutz notwendig ist und auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürger vertraut werden kann“. Dem stand und steht die Auffassung etwa von SPD, Grünen und ZMS (Zukunft Markt Schwaben) gegenüber, dass ohne hoheitlichen Eingriff eine gar dramatische Reduzierung des Baumbestands zu befürchten sei.

Gemeinsame Stellungnahme von CSU und FW

Genau dieses Szenario sei in der Vergangenheit ohne eine existierende Baumschutzverordnung nicht eingetreten, sagen die einen. Was wiederum die „Gegenseite“ ganz anders sieht. SPD-Fraktionssprecher Manfred Kabisch hatte sich im Vorfeld der jüngsten Sitzung nämlich die Mühe gemacht, eine Power-Point-Präsentaion anzufertigen, um die Entwicklung des Baumbestandes mit Fotovergleichen zu dokumentieren. 13 Vorher-Nachher-Situationen trug Kabisch zusammen; versehen jeweils mit Fotografien von 2006 und 2022 etwa aus der Bahnhofstraße, der Neusatzer Straße, der Ödenburger Straße, der Breslauer Straße, am Goethering oder der Staudhamer Straße. Fotos, die belegen, dass kapitale Bäume einfach verschwanden. Wobei der SPD-Mann im Plenum betonte, dass man nie dabei die jeweiligen Hintergründe beleuchtet habe. „Keine wissenschaftliche Arbeit mit Angabe des Grundes für die Fällung, sondern lediglich ein Eindruck von der Veränderung“, so Kabisch. Was er letztlich belegen wollte: Nur auf Freiwilligkeit, auf Vernunft und Einsicht der Anlieger zu setzen, reiche unter Umständen eben nicht mehr.

„Die Zeiten haben sich geändert“, stellen Schmitt und Widmann auch in ihrem Schreiben fest. Es werde, schreiben sie, ausdrücklich anerkannt, „dass sich eine Vielzahl der Bürger vor dem Hintergrund des Klimawandels Sorgen macht und gerne eine gewisse Ordnung im System hätte“.

Manfred Kabisch (SPD) hat Fotovergleiche zusammengetragen

Besonders deutlich wurde das wohl, als es in der Lindenstraße zu Fällungen von zwei Linden kam (wir berichteten) und dieses Thema danach wochenlang heiß diskutiert wurde. Anlässlich dieser Fällung hatte der damalige Sachbearbeiter in der Unteren Naturschutzbehörde, der in diesen Tagen beruflich ausscheidende Harald Käsbauer, „ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch das Fehlen einer Baumschutzverordnung zur Beseitigung von Bäumen beiträgt“. Eine Bemerkung, die Rote, Grüne und die ZMS im Juni 2022 dazu bewogen hatten, gemeinsam die Wiedereinführung einer Baumschutzverordnung in Gang zu bringen.

Wie zementiert bei einigen die Auffassungen in der Schwabener Bürgervertretung bis heute geblieben sind, wurde im Verlauf der jüngsten Sitzung deutlich. Wirklich neu aber waren dort die mehrheitlich zu vernehmenden Bemühungen, einen für alle tragbaren Kompromiss zu erzielen. „Zur Vermeidung einer spaltenden Kampfabstimmung“, wie Schmitt und Widmann konstatieren.

Heini Schmitt verwies zudem in der Ratsdebatte auf stundenlange Gespräch in einem interfraktionellen Arbeitskreis. In dieser Arbeitssitzung wurde laut Verwaltung zwischen Vertreter/-innen der Verwaltung und des Marktgemeinderates Eckpunkte einer neuen Baumschutzverordnung erarbeitet. „Der besiedelte Bereich wird zunehmend verdichtet durch Anbauten, Aufstocken und Bauen in zweiter Reihe. Die Verdichtung geht zulasten der Grundstücksfreiflächen und des Baumbestandes. Dabei ist die große Bedeutung einer angemessenen Begrünung und natürlichen Auflockerung der Ortschaften ebenso anerkannt wie der hohe gesundheitliche, klimatische und luftverbessernde Wert größerer Bäume in den Verdichtungsräumen und stark belasteten Wohnbereichen“, heißt es derweil.

Drei Abstimmungen, und alle namentlich

Am Ende es drei Abstimmungen. Eine strengere Variante, bei der bereits deutlich kleinere Bäume unter den besonderen Schutz gestellt worden wären, wurde noch knapp mit 10:12 abgelehnt. Die entschärfte Version dagegen fand eine satte 17:5-Mehrheit. Dabei geht es künftig um den besonderen Schutz von Bäumen mit Stammumfängen von mindestens 80 cm in einem Meter Höhe. Bestraft werden können das Kappen und Fällen, die Versiegelung im Wurzelbereich oder das Ausbringen von Herbiziden. Maximal sind Strafen bis 50 000 Euro möglich.

Der Gesamtverordnung stimmten abschließend 18 der 22 Mandatsträger zu. In allen drei Fällen wurde übrigens namentlich abgestimmt.

Vorher hatte ZMS-Ratsherr Wolfgang Korda die Kolleginnen und Kollegen aufgefordert, bei diesem Thema nicht unnötig Ängste zu schüren. Die Zeit der Freiwilligkeit sei vorbei. Markus Steffelbauer (FW) sprach von einem tragfähigen Kompromiss, der hier gefunden worden sei. Und Schmitt sowie Widmann in ihrer öffentlichen Erklärung von der Absicht, mit der nun erfolgten Zustimmung ein Verfahren etablieren zu wollen, das den Bürgern weiterhin weitgehende Freiheiten lasse, der Verwaltung geringe Mehrbelastungen beschere und „Bäume, die tatsächlich Bedeutung haben, vor Willkür zu schützen“.

Der mühsam gefundene Kompromiss beinhalte nach ihrer Lesart auch eine Zusage der Verwaltung, künftig mit maximalem Augenmaß und Bürgerfreundlichkeit vorzugehen. Bürgermeister Michael Stolze habe bislang genau dafür gestanden und seinen Pragmatismus unter Beweis gestellt. Sollte aber in Zukunft eine Praxis der Gängelung und Schikane erkennbar werden, so heißt es weiter, könne die Verordnung im Gemeinderat schnell wieder zur Disposition gestellt werden.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter