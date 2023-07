Die besten Kletterer an Bayerns Schulen kommen aus Markt Schwaben

Von: Jörg Domke

Die erfolgreiche Klettermannschaft des FMG: v.l. Linus Schäffler, Benjamin Wohlfarth, Jonas Häckl, Aodhan Umlauf, Nicole Schlecht und Wiebke Rauschenbach. © Franz Marc Gymnasium

Bei den Klettermeisterschaften der Schulen hat das Franz-Marc-Gymnasium im Mannschaftswettbewerb gewonnen. Jetzt geht es um den deutschen Titel.

Markt Schwaben - Landesmeistertitel in sportlichen Wettbewerben hat es für das Markt Schwabener Franz-Marc-Gymnasium in den zurückliegenden Jahren schon vielfach und in unterschiedlichen Sportarten gegeben. Auch schon im Klettern, als der dafür zuständige Lehrer noch Bernhard Hobmaier hieß. Der ist inzwischen pensioniert, aber mit Andreas Streng gibt es als Coach einen nicht minder erfolgreichen Nachfolger.

Und der kann sich nun ganz aktuell über eine weitere Landesmeisterschaft seiner Schützlinge freuen. Die Wettkampfmannschaft II im Klettern um Benjamin Wohlfarth, Aodhan Umlauf, Linus Schäffler, Jonas Heckl, Wiebke Rauschenbach und Nicole Schlecht landete dieser Tage auf dem ersten Platz im Landesfinale. Nach einem spannenden Wettkampf in den Disziplinen Speed, Boulder und Lead konnten sich die Markt Schwabener gegenüber der Konkurrenz aus ganz Bayern behaupten. Das besondere daran: Bereits zum dritten Mal schafften es die Kletterer aus Markt Schwaben ganz nach oben auf das Treppchen.

Zur Überraschung und Freude aller wird das Kletterteam vom FMG den Freistaat Bayern nun beim Deutschlandcup der Schulen des Deutschen Alpenvereins erstmalig vertreten. Die Deutsche Schulmeisterschaft Mitte November in Gießen ist eine Premiere. Sie finden am 17. November statt.

Für Markt Schwaben schon die dritte Meisterschaft auf Landesebene

Zum jetzt erfolgreichen Team gehören Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2006 bis 2009, so Streng. Das FMG hat schon eine längere Klettertradition. Erst gab es mal eine eigene Anlage im Schulgebäude, inzwischen ist dort die Heizung untergebracht. Dafür können die Gymnasiasten regelmäßig die Anlage des DAV im Sägmühenweg nutzen. Die meisten Kletterschüler sind dort längst im Verein integriert und etabliert. „Nur mit einmal wöchentlichen Unterricht im Sportwahlfach Klettern kann man dieses Nieveau nicht erreichen“, so der Lehrer.

Kettern als Wahlfach ist populär, zurzeit belegen rund 60 Schüler die Kurse, um dort u.a. Kletter- und Sicherungstechniken zu erlernen. Am FMG war es sogar schon gelungen, auch Schüler mit Inklusionsbedarf zum Klettern zu bringen; u.a. auch einen Rollstuhlfahrer, wie Streng am EZ-Telefon erzählt.

Das FMG hat übrigens im nicht ganz beendeten Schuljahr noch zweimal die Gelegenheit, weitere Landesmeistertitel zu hamstern: Leichtathleten und eine Fußballmannschaft sind demnächst in Finals vertreten.

