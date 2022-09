Aus der „Brasilianerin mit den Zwillingen“ wurde die Gemeinderätin und Grünen-Ortsvorsitzende

Von: Jörg Domke

Ich habe immer aktiv mitgemischt, sagt Alessandra Neumüller, Grünen-Gemeinderätin in Markt Schwaben © privat

Frauen mit Migrationsbiographie (so sagt man heute) haben es nicht leicht in der Politik. Die aus Brasilien stammende Alessandra Neumüller ist jemand, die es geschafft hat. Als Gemeinderätin und Ortsvorsitzende der Grünen in Markt Schwaben.

Markt Schwaben – Frau, dynamisch, eloquent, gut vernetzt, offen für Neues, Migrationsbiografie: Für einige bei den Markt Schwabener Grünen war Alessandra Neumüller damit geradezu die Idealbesetzung für den absoluten Spitzenplatz auf der Liste zur Gemeinderatswahl im Mai 2020. Und dann kam es genau so, wie man sich das damals im kleinen Ortsverband insgeheim wohl auch gewünscht hatte:

Im Zuge auch des damaligen Grünen-Booms wuchs die Fraktion von drei auf fünf Mandatsträger. Und die Nummer eins war mit dabei. „Als einzige Frau unter vier Männern“, wie die 46-Jährige in einer Rückschau gut zweieinhalb Jahre später feststellt. Und dabei herzlich lacht.

Es sei ein Gefühl von Angst (vor dem Unbekannten) und Stolz (auf sich selbst) zugleich gewesen, so die Mutter zweier Söhne in einem Gespräch mit der EZ. In der Marktgemeinde kannte man die gebürtige Südamerikanerin bis dahin immerhin schon als „die Brasilianerin mit den Zwillingen“.

Das sei, sagt sie, keineswegs böse gemeint gewesen, wenngleich Alessandra Neumüller Alltagsrassismus durchaus auch erlebt hat, seit sie im Jahr 2000 nach Deutschland und vor 13 Jahren nach Markt Schwaben kam. Ihren neuen Heimatort klammert Alessandra Neumüller dabei jedoch ausdrücklich aus. Vom ersten Tag an habe sie sich in der Marktgemeinde wohlgefühlt, sagt sie. Immerhin hat die gelernte Mathe- und Bio-Lehrerin stets auch alles dafür getan, Anschluss zu bekommen – auch wenn ihr die deutsche Sprache zu Beginn doch vorkam wie ein „Teufelsding“.

Im Jahr 2000 in Deutschland angekommen

2000 begann ihre Deutschlandzeit zunächst als Au pair in Großhadern. Bis sie in einer Eisdiele in der Münchner Freiheit ihren späteren Mann Roland kennenlernte. Damit war die Frage ums Bleiberecht schon mal gelöst, nicht aber die der Anerkennung ihrer brasilianischen Lehrerausbildung. Ein Problem für viele, das bundesweit bis heute nicht wirklich gelöst ist.

Alessandra Neumüller suchte nach neuen Wegen. Kopf in den Sand stecken, das war ihr hier keine Option. Es folgten eine abgeschlossene Ausbildung als Dyskalkulietherapeutin, der staatlich anerkannte Erzieher, die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherpie, weitere Fortbildung. Seit einem Jahr ist die Schwabenerin bei der Pfennigparade in München beschäftigt, einem Rehazentrum für Menschen mit diversen Behinderungen. Und ein Glücksfall für die 46-Jährige, so scheint es. Schließlich kann sie hier auch noch einen nicht unwesentlichen Beitrag leisten zur Inklusion.

Lehrerausbildung wurde nicht anerkannt

Zumindest alles, was mit Integration zu tun hat, war in den letzten zwei Jahrzehnten sozusagen ihr täglicher Wegbegleiter. „Ich habe immer aktiv mitgemischt“, erklärt sie ihr Rezept. Als Fußballmutter beim FC Falke, im Elternbeirat im Alten Schulhaus. Das man sie eben „die Brasilianerin mit den Zwillingen“ nannte, war etwas, was gewissermaßen erarbeitet werden wollte.

Und dann, im Frühjahr 2020, auch noch diese Wahl. Und das Mandat im Marktgemeinderat. Bestenfalls mit marginalen Vorahnungen, was damit alles verbunden war. Und dann auch noch als einige Frau unter vier gestandenen Mannsbildern.

Die Kontakte zu anderen Frauen im Rat seien durchaus schnell entstanden und gut bis heute, so die Mandatsträgerin. Und sie strahlt dabei. Und dennoch reifte zugleich der Entschluss, sich extern feminine Unterstützung zu holen. Andere Frauen anzusprechen mit ähnlichen Lebensläufen. Frauen mit Migrationsbiografien in der Politik.

Mentorin beim Projekt „Frauen Macht Politik“

Alessandra Neumüller nahm Kontakt mit dem Helene-Weber-Kolleg auf, das ein Programm namens „Frauen Macht Politik“ aufgelegt hatte (und noch immer hat). Ein Netzwerk für Frauen in der Politik. Doch statt dort als normale Teilnehmerin aufgenommen zu werden, machte man die Schwabener Grüne (inzwischen eine von drei Ortssprecherinnen, was gleichbedeutet mit einer Ortsvorständin ist) zu einer Mentorin. „Wir haben uns da mit Basics befasst. Was ist eine Fraktion? Was ist überhaupt Politik? Was passiert in einer Sitzung? Wie geht Pressearbeit?“

In diesem Zuge kam Alessandra Neumüller mit einer ihr anvertrauten jungen Frau aus Frankfurt/Main zusammen. Mitglied einer freien Wählergruppe mit ukrainisch/senegalesischen Wurzeln, die letztlich dann doch erfolglos für den Stadtrat kandidierte. Spaß gemacht aber hat diese Form des gemeinsamen Lernens allemal, scheint es. Unlängst hat Alessandra Neumüller gar ein kleines Filmchen online gestellt, das sie und ihre Schülerin innerhalb der Kulissen des Berliner Regierungsviertels zeigt.

Auch um Fragen, wie man überhaupt in der Bundesrepublik als Frau mit ausländischen Wurzeln ein Mandat bekommen kann, sei es gegangen. Ihre Antworten lauten schlichtweg: Sei immer präsent. Zeige dich. Mach was. Höre zu. Erkenne, dass es keine geeigneteren Leute gibt als die, die ihre eigenen Probleme in die Hand nehmen und nach Lösungen suchen.

Einzige Frau in der Grünen-Fraktion im Marktgemeinderat

Eigenschaften, die sich die zweifache Mutter nach eigenen Worten auch im Marktgemeinderat zu eigen gemacht hat. Dort hat sich die Grünen-Listenführerin mit langatmigen Reden noch nicht hervorgetan. Und daran wird sich wohl auch nichts ändern. Narzissmus in der (Kommunal)-Politik scheint das Allerletzte zu sein, womit sie in Verbindung gebracht werden möchte.

Da kümmert sich die ausgebildete Lehrerin doch lieber nebenbei auch noch in ihrem Markt Schwaben um andere Frauen. Zusammen mit Barbara Dunkel hat sie 2019 die lockere, unabhängige, unparteiische und überkonfessionelle Gruppe „Frauen International“ ins Leben gerufen. Treffs finden, wenn es die allgemeine Lage zulässt, immer am ersten Mittwoch des Monats um 19.30 Uhr statt; in der Regel im „Mythos“ in der Seifensiedergasse 4. Dabei werden Fragen behandelt, die das Gemeinwohl der Frauen betreffen. Unter anderem sind das Fragen zur Bildung, Integration, Erziehung, Umwelt, etc.. Potenzielle Interessentinnen können die Gruppe per Mail erreichen: frauen.international.ms@gmail.com.

