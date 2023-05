Die „Falken-Rikscha“: Neues Projekt für Senioren in Markt Schwaben

Initiatorin Manuela Ott in der „Falken-Rikscha“ mit den Unterstützern Helmut Nebel (li.) und Jürgen Kleinschmager.

In Markt Schwaben wird bald die „Falken-Rikscha“ fahren - ein ehrenamtliches Angebot für Senioren für Fahrradrundfahrten der anderen und bequemen Art.

Markt Schwaben – Manuela Ott möchte Seniorinnen und Senioren „das Recht auf Wind in den Haaren“ bieten und hat hierfür das Projekt „Falken-Rikscha“ ins Leben gerufen. Kostenlose Fahrten mit einer seniorengerechten E-Fahrrad-Rikscha für ältere und alte Menschen in Markt Schwaben. Beim 1. Markt Schwabener E-Mobilitätstag stellte Ott mit einem Teil ihres ehrenamtlichen Teams nicht nur die Idee vor, sondern erstmals auch das Fahrzeug: die „Falken-Rikscha“. Auf der haben vorne zwei Erwachsene Platz, dank Einstiegshilfe und Fußablage gelangen Senioren leicht auf die Sitzplätze, wo sie mit Anschnallgurten gesichert die Fahrt durch Markt Schwaben und/oder ins Grüne genießen können. Gefahren wird die Rikscha von Ehrenamtlichen.

Markt Schwaben: Initiatorin Manuela Ott setzt Idee um

Noch ist sie nicht in Betrieb, aktuell werden noch letzte Vorbereitungen getroffen und Fragen geklärt, erläutert Manuela Ott. Mit den Seniorenheimen in der Marktgemeinde habe sie bereits Kontakt aufgenommen und über das neue Angebot informiert, das in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat und dessen stellvertretenden Vorsitzenden Erich Siegert läuft.



Die Idee und Initiative zur „Falken-Rikscha“ entstammt dem Modell der bundesweiten Dachorganisation „Radeln ohne Alter“, erzählt Ott. Hier sei Markt Schwaben bereits als „neuer Standort in Gründung“ eingetragen. Die Initiatorin hofft, dass im Landkreis Ebersberg weitere folgen. Manuela Ott ist begeistert von der Idee, insbesondere jene Senioren, die entweder im Pflegeheim wohnen oder zuhause betreut werden und nur noch selten weiter hinauskommen, etwas Fahrtwind in den Haaren schenken zu können. „Mit Rikscha-Rundfahrt erleben manche vermutlich mehr als in einem ganzen Jahr nicht“, sagt sie und lächelt.

In der zweiten Jahreshälfte 2022 hatten Ott und der Seniorenbeirat die neue Projektgruppe ins Leben gerufen. Anfangs mit dem Namen „Senioren-Rikscha“, mittlerweile aber würde man den Begriff „Falken-Rikscha“ in Anlehnung an das Wappentier der Marktgemeinde favorisieren, sagt Manuela Ott.



So oder so habe Bürgermeister Michael Stolze von Anfang die Initiative unterstützt, wofür sie ihm sehr dankbar sei. Das Projekt sei so unter das Dach der Markt Schwabener Aktivkreise gekommen.



Malthaner-Stiftung unterstützt den Kauf

Die größte Unterstützung habe die Projektgruppe von der Albert-und-Maria-Malthaner-Stiftung erhalten, die den Kauf von Markt Schwabens erster seniorengerechter E-Fahrrad-Rikscha finanziert habe. Als Manuela Ott das erzählt, klingt ihre Stimme so, als könne sie es immer noch nicht glauben. Es ist aber so: Ihre Idee ist Realität geworden. Schon bald werden Ehrenamtliche in Markt Schwaben mit der „Falken-Rikscha“ kostenlos Seniorinnen und Senioren durch den Ort und, auf Wunsch, darüber hinaus fahren. Und sowohl den Passagieren als auch dem Fahrer bzw. der Fahrerin wird der Wind in die Haare wehen.

