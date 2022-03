Hotelmanager holt 56 Ukrainer nach Markt Schwaben - Jetzt hofft er auf möglichst wenig Bürokratie

Von: Jörg Domke

Vorübergehende Herberge für geflüchtete Ukrainer: der Georgenhof am Markt Schwabener Bahnhof. © dz/privat

Ihre Odyssee ist erst einmal beendet: Hotelmanager Alexander Eisner hat 56 Ukrainern Obdach im Hotel Georgenhof in Markt Schwaben gegeben. So ist es dazu gekommen

Markt Schwaben – Es ist der 24. Februar 2022. Jener Donnerstag vor etwas mehr als drei Wochen, der womöglich schon jetzt in die Geschichte eingehen wird. Russen haben gerade die Ukraine überfallen. Am Telefon von Alexander Eisner melden sich an jenem Tag unerwartet langjährige Geschäftspartner aus Kiew.

Eisner, 41, Geschäftsführer und Gesellschafter der Atomis GmbH, die in Dachau, Nürnberg und Markt Schwaben drei Hotels betreibt, spricht mit den Freunden der ukrainischen Hotelkette Reikatc. Verständigungsprobleme gibt es nicht. Eisner ist Spätaussiedler, stammt ursprünglich aus Kasachstan, ist seit 1994 in Deutschland und spricht natürlich auch perfekt russisch. Und er wird gleich mit einer ganz großen Bitte konfrontiert: Könnt ihr, heißt es sinngemäß, weibliche Mitarbeiter und junge bis jugendliche Angehörige der Hotelkette im Westen sicher unterbringen?

Flüchtlinge können erstmal bis Ende April bleiben

Eisner checkt, was geht. Spricht sich mit dem Inhaber der Immobilienfirma Haus von Wert, Denis Grigorev, ab, der seit 2020 der Georgenhof am Bahnhof gehört.

Man ist sich schnell einig. Das Schwabener Hotel ist zu diesem Zeitpunkt mit gut 30 Prozent belegt. Der Deal: Den Ukrainern stellt man in Markt Schwaben auf eigene Kosten 25 Zimmer für 56 Gäste bis erst einmal Ende April zur Verfügung. Die verbleibenden zehn Zimmer verbleiben Stammkunden des Hauses, etwa Gienger oder Seidenader.

Alexander Eisner © Privat

Am 5. März kommt ein Bus aus Kiew via Budapest nach einer 48-stündigen Fahrt in Markt Schwaben an. Mit Frauen, Jugendlichen und Kindern. Das Jüngste kam erst Anfang Februar zur Welt. Seither leben die Flüchtlinge in der Bahnhofstraße 39. Da es sich um ein Hotel Garni handelt, können Eisner und sein Team für Frühstück und Übernachtung sorgen. Nicht aber für weitere Mahlzeiten. Dank der Vermittlung des Bürgermeisterbüros, erzählt der Hotelmanager, sei es anfangs gelungen, mit Pane e Vino, La Piazza und der Schnitzelgaudi drei Restaurant zu gewinnen, die spontan aushelfen - und das zum Teil noch immer tun. Inzwischen hat die Gemeinde im alten Bauhof Kochgelegenheiten geschaffen, wo sich die Gäste selbst bekochen können. Dazu braucht es freilich Geld zum Einkauf. Der Markt ist hier in Vorleistung getreten – als erste Kommune im Landkreis mit Barauszahlungen. Zurzeit bastelt man noch daran, auch im Jugendzentrum Blues Kochgelegenheiten zu schaffen.

Die Atmosphäre im Hotel insgesamt, so Eisner, sei schon sehr besonders. Eigentlich wollten alle zurück. Aber solange das nicht geht, sich auch nützlich machen. Etwa zurückgeben von dem, was sie alle an Gastfreundschaft schon erfahren durften. Eisner erzählt von nicht wenigen freiwilligen Helfern, die schon Sachen ins Hotel gebracht hätten.

Jede Menge Formalitäten sind zu erledigen

Als besonders dringend bezeichnet der Geschäftsführer die Notwenigkeit einer umfassenden Aufklärung. Doch niemand weiß, wie es weitergeht bis Ende April und darüber hinaus. Die größte Hilfe wäre es, sagt der 41-Jährige, wenn es gelänge, die unvermeidbare deutsche Bürokratie so winzig wie möglich zu halten. In diesen Tagen geht es allen um Arbeitserlaubnisse, Kontoeröffnungen, um Formalien im Ausländeramt Ebersberg, um Kranken- und Sozialversicherungsfragen.

Via Handy und Internet bei kostenfreiem WLAN sind die Geflüchteten natürlich täglich in Kontakt mit den Lieben daheim. Verfolgen gebannt die Berichte im Fernsehen. Zeit, darüber nachzudenken, was ab Mai mit ihnen geschieht, dürfte angesichts der Dramatik in der Heimat kaum jemand haben.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.