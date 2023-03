Die Hälfte des Herzens gehört Peru: Lisa Marie Mayer (25) war elf Monate in Südamerika

Von: Friedbert Holz

Lisa Marie Mayer hatte viel zu erzählen von der aufregenden Zeit in Peru. © Dziemballa

Elf Monate in Peru. Lisa Marie Mayer hat sich auf das Abenteuer eingelassen und wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Markt Schwaben – Ihr Auditorium war nicht groß, dafür war das Thema in der Schwabener Gemeindebücherei umso spannender: Lisa Marie Mayer aus Forstern hatte elf Monate in Peru im Rahmen des „weltwärts“-Förderprogramms verbracht. Sie hatte Erfahrungen gesammelt in einem Land, das nicht nur zehn Flugstunden entfernt liegt, sondern auch eine für uns exotische, unbekannte Welt lieben gelernt.

Zu ihrem Vortrag eingeladen hatte das Katholische Bildungswerk in seiner Reihe „Im Gespräch bleiben, über Grenzen hinweg.“

„Als ich 2016 mein Abitur in der Tasche hatte, erfuhr ich vom Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, im Ausland ein freiwilliges soziales Jahr zu absolvieren“, berichtet die 25-Jährige. Heute studiert sie in Passau Staatswissenschaften, trägt den Titel Bachelor im Fach Kultur-Wirtschaft.

Doch bevor sie sich nach der Schule wieder in Bücher vertiefen sollte, lockte sie besagtes Angebot, elf Monate irgendwo auf der Welt Neues zu erfahren. Ursprünglich wollte sie zwar nach Südafrika, doch hier waren die Angebote ausgeschöpft. Also entschied sie sich schließlich für Peru, „obwohl ich eigentlich gar nicht dorthin wollte“.

100 Euro Taschengeld im Monat

In diesem südamerikanischen Land, das vier Mal so groß ist wie Deutschland, aber nur 34 Millionen Einwohner hat, sollte eine Gastfamilie auf sie warten. Zuerst aber musste sie sich Fragen zu ihren persönlichen Grenzen beantworten. „Immerhin ging’s hierbei um eine enorme räumliche Distanz zur Heimat, um die für mich komplett neue Sprache Spanisch, um viele kulturelle, persönliche, religiöse, sogar politische neue Erfahrungen“, erklärte sie. Zwar kümmert sich die Organisation American Field Service (AFS) um die Flüge, bekommen die Freiwilligen 100 Euro Taschengeld pro Monat. „Doch das Verständnis meiner eigenen neuen Rolle musste ich erst überdenken, war sehr angespannt, als ich im Februar 2017 in den Flieger stieg.

Und bereits hier begann das Abenteuer: Wir mussten wegen schlechten Wetters eine Nacht in Amsterdam verbringen, erreichten erst einen Tag später Lima, die Hauptstadt“. Spanisch hatte sie zuhause in Bruchstücken gelernt, wusste zumindest, was „Ich habe Hunger“ heißt, erfuhr zusammen mit ihrer Gruppe nach der Ankunft Wissenswertes über die Lebensmittel und Früchte dort. „Doch dann war ich allein auf mich gestellt, musste mit einem Bus nach Chincha fahren, einem Ort an der Küste, etwa so groß wie Erding. Als ich ankam, war es Nacht, ich stand da mit meinem roten Koffer und einem Rucksack, niemand war zu sehen. Erst nach zehn Minuten kamen meine Abholer, eine erste etwas unheimliche Situation.“

Reis und Kartoffeln bestimmen das tägliche Essen

Nach der Zwischenstation in einer Wohngemeinschaft konnte sie sich endlich bei ihrer Gastfamilie einrichten, erfuhr hier schnell, dass vor allem Reis und eine der insgesamt 3000 Kartoffel-Sorten das Essen dominieren.

Die Forsternerin begann, im Projekt „Social Creativa“ peruanischen Kindern Zugang zu Musik zu vermitteln. „Wir übten Geige, nicht stur nach Noten, eher zum Spaß, bemalten die unschönen Mauern eines Altenheims mit bunten Farben, boten den Bewohnern sogar ein Konzert. In einer Gruppe anderer Freiwilliger, vorwiegend aus Südamerika, lernte ich einheimische Tänze, versuchte mich im Surfen.“

Gekocht wird in einem Loch im Boden

Sie erfuhr, dass Essen, zubereitet und gekocht in einem einfachen Loch im Boden, ganz hervorragend schmecken kann. Dass Märkte spannend wie chaotisch sind und Städte fast im Müll ersticken. Und, für sie der prägende Eindruck: die Freundlichkeit und Unkompliziertheit der Menschen hier. „Zwar haben mich, bei einem Kurzurlaub mit meinen Eltern, die alte Ruinenstadt Machu Pichu, die schwimmenden Inseln der Uros im Titicaca-See, der Tag im Dschungel oder mein kurzes Bad im Amazonas sehr fasziniert. Aber mein persönliches Highlight war doch jenes Weihnachts-Konzert mit unserem kleinen Orchester –musikalisch schrecklich, aber wichtig für die Gemeinschaft dort.“

Noch heute hält sie Kontakt zu ihren neuen Freunden dort, findet Gleichgesinnte in einer Passauer Hochschulgruppe, schickt den Kindern ihrer Gastfamilie Adventskalender, freut sich bereits auf ihren nächsten Besuch in Peru. „Denn ich habe dort nicht nur viel gelernt, über andere wie über mich selbst, bin an vielem gewachsen und nehme manches heute so, wie es eben kommt. Es war sehr schwierig, nach elf Monaten alles zurück zu lassen: Auch wenn ich dort nicht arbeiten könnte, das Leben würde mir gefallen – und so gehört eine Hälfte meines Herzens Peru.“

