Lobet den Herrn: Poinger und Markt Schwabener Posaunenchor wird 40 Jahre alt

Von: Jörg Domke

Der Posaunenchor der evangelischen Gemeinde in Poing sowie in Markt Schwaben feiert sein 40-jähriges Bestehen. © Evangelische Gemeinde

Das ist doch ein Grund zu feiern: Der Posaunenchor der evangelischen Gemeinden Poing und Markt Schwaben wird 40 Jahre alt.

Markt Schwaben/Poing – „Halleluja! Lobet Gott! Lobt ihn mit Posaunen!“ So heißt es im 150. Psalm der Bibel. Womöglich liegt genau hier der Ursprung einer Bewegung, die so typisch ist für die evangelische Kirche etwa in Franken – und später dann auch zumindest in Teilen in Oberbayern: Die Posaunenchöre. Auch deshalb reden die Altvater dieser Posaunenchorbewegung die Bläserinnen und Bläser gerne heute noch als „Mitarbeiter am Psalm 150“ an.

Auch der Posaunenchor Markt Schwaben/Poing nimmt teil an diesem „Lob der Herrlichkeit Gottes“. Und das nun schon seit 1982. In diesen Tagen feiert man im nördlichen Landkreis daher das 40-jährige Bestehen eines ganz besonderen Chores, der sowohl der evangelischen Gemeinde in Poing als auch der Schwabener Gemeinde zuzuordnen ist.

Das Markenzeichen einer Kirche

Posaunenchöre, sagt etwa Markt Schwabens evangelischer Pfarrer Karl-Heinz Fuchs, seien so etwas wie Alleinstellungsmerkmale oder Markenzeichen seiner Kirche. Damit drückt er das aus, was Landesposaunenwart Ralf Tochtermann schon vor zehn Jahren, beim 30-jährigen Bestehen der Poing-Markt Schwabener Formation, in einem Grußwort so formulierte: „Im Posaunenchor zu spielen, das ist nicht nur eine Freizeitbeschäftigung zur eigenen Freude und zur Freude der Zuhörer. Es ist auch ein Auftrag: Musizieren zum Lobe Gottes! Die Verkündigung von Gottes Wort zu unterstützen, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht.“

Damals konnten weder der Posaunenchorexperte noch Pfarrer Fuchs noch sonst jemand ahnen, dass dieser Auftrag in den Jahren 2020, 2021 und 2022 nur sehr schwierig umzusetzen werden sollte. Eine durch das Corona-Virus sehr lange sehr stark beeinflusste Zeit liegt bereits hinter uns allen. Ein Ende ist noch nicht abzusehen. Es war jedenfalls auch eine Zeit, in der ganz besonders die aktiv vorgetragene Blasmusik zu leiden hatte. Schließlich fanden Fachleute mit Auftreten der ersten Covid-19-Erkrankungen gleich heraus, dass schnell sich verbreitende Aerosole das Virus besonders gut auf andere verteilen. Bei der Blasmusik geht’s praktisch gar nicht ohne diese latente Gefahr der Virus-Verbreitung. Anfangs, so Fuchs, habe man noch versucht, mit großem Abstand zu üben oder gar im Freien. Doch durchzuhalten war das nicht, sodass auch der Poing- Schwabener Chor mangels Aktivitäten zuletzt den einen oder anderen Aktiven einbüßte.

Zwei Dutzend Musikanten

Geblieben ist gegenwärtig ein Stamm von zwölf Frauen und Männer nicht nur aus beiden Nordgemeinden, sondern auch darüber hinaus. Und nicht nur evangelische Musikanten. Im Posaunenchor mischen auch wie selbstverständlich katholische Blasmusiker mit. Zum Beispiel Reinhard Göster aus Ottenhofen, der die Formation derzeit leitet.

Den Aderlass der letzten Monate nahm er zum Anlass, erst unlängst um neue Blasmusiker zu werben. Ein in diesen Breiten kein leichtes Unterfangen, wie Karl-Heinz Fuchs sagt, schließlich stehe man in Südbayern irgendwie automatisch in einer steten Konkurrenz zu volkstümlichen Formationen.

Es geht, so muss man es wohl sagen, mittelfristig um Existenzielles, wenn in diesen Tagen der Posaunenchor sein 40-Jähriges feiert. Am Palmsonntag, 10. April, wird es dazu ab 11.15 Uhr (um 10 Uhr beginnt der normale Gottesdienst) in Gemeindezentrum oder davor eine Art Geburtstagsfeier („Matinee“) geben. In welcher Form das Jubiläum tatsächlich gefeiert werden kann, das lässt sich in den Tagen der Vorbereitung nur schwerlich sagen, so Fuchs. Keiner wisse, von welchen genauen Hygienebedingungen auszugehen sein werde. Wenn es überhaupt noch Vorschriften geben sollte bis dahin.

Mindestens 444 Auftritte in 40 Jahren

Um zu feiern, dafür gibt es aber genug Gründe. „Jeder kann es nachrechnen: Vierzig Jahre, das macht gut und gerne 2000 Proben und mindestens 444 Auftritte“, hat der frühere Schwabener Pfarrer Friedrich Eras ausgerechnet. Er ist einer derjenigen, der quasi von der ersten Stunde an mitmischte. Eras erlernte später sogar eigens für den Posaunenchor die Tuba. Ihm war aufgefallen, dass genau dieses Instrument dem Blasensemble noch fehlte.

Im Wohnzimmer von Gisela und Walter Peschke in Forstinning fing alles an, erinnert sich Eras dieser Tage in einem Aufsatz im evangelischen Gemeindeblatt. Peschke leitete den Chor, bis er den Stab an Brigitte Stark (die Tochter der Eheleute Eras) weitergab. Nach ihr übernahm mit Ute Pitter erstmals eine Profi-Kirchenmusikerin die Leitung. Und gegenwärtig spornt Reinhard Göster sein Team zu immer neuen Überraschungen an. „Wir haben längst auch die mitreißenden Rhythmen entdeckt“, sagt er. „Wir spielen Bach und Choräle, klar. Aber wir lieben auch die Beatles und Sacropop.“

Geprobt wird in Poing

Immer montagabends startet, wenn es die Pandemielage zulassen sollte, eine Art „Sternfahrt“ zur Poinger Christuskirche, dem Probenlokal. Der Hausherr dort, Pfarrer Michael Simonsen, verwies in diesem Zusammenhang schon vor zehn Jahren mit Stolz auf eine andere, zu Posaunenchören passende Bibelstelle: „Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König!“ So heißt es im 98. Psalm.

Aber auch reine Geselligkeit ist der Formation nicht fremd. Einst gab es Bemühungen, eine Freundschaft mit Saara in Thüringen aufzubauen. Und selbst bis in die tansanische Partnergemeinde reichten die Aktivitäten. Im Sommer 1997 wurde der Posaunenchor nämlich von den Freunden in Palangavanu eingeladen. Mit ihren Instrumenten im Gepäck reiste eine Delegation nach Ostafrika. Und was erwartete die Musikanten dort? In der Chronik zum 30-Jährigen lesen wir: „Eine große Abordnung unserer Gastgeber hatte in der Nachtkälte ausgeharrt. Mit ausgelassenen Tänzen, mit Jubelliedern und mit einer frischen Hühnersuppe empfingen sie uns: diese Begrüßungsfreude bleibt unvergesslich. Zwei Wochen lang zogen wir durch die Gemeinden, um Gottesdienste zu feiern, zu singen, zu spielen und uns gegenseitig auszufragen... Da lag es nahe, in Palangavanu auch einen Bläserchor zu gründen.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.