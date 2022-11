Neue Aufgaben in der nahen Zukunft: Die nächste Generation übernimmt

Von: Jörg Domke

Die neue Vorstandschaft der Stadt- und Unternehmergemeinschaft: v.l. Niels Kakies, Harald Johanssen, Bürgermeister Michael Stolze (2. Vorsitzender), Barbara Krechel und Oliver Götze. © privat

Alois Rupprich hat viele Jahre lang die Stadt- und Unternehmergemeinschaft geführt. Jetzt gab er den Vorsitz an. Harald Johanssen übernimmt.

Markt Schwaben – Nach dem verheerenden Brand in einem Supermarkt am Marktplatz, dessen brandtechnische Ursache noch immer nicht aufgeklärt ist, gerieten die beiden Unternehmensberater und Versicherungsexperten Harald Johanssen und Niels Kakies von einem Moment auf den anderen in eine gewisse Notlage. Als direkte Nachbarn wurde ihr Büro (teils direkt über dem Lebensmittelladen) nicht mehr nutzbar.

In dem Vorsitzenden der Stadt- und Unternehmergemeinschaft, Alois Rupprich, fanden die Geschäftsführer jedoch alsbald einen anpackenden Helfer. Rupprich, der selber schon eine Weile nicht mehr operativ tätig ist, machte eigene Geschäftsräume in seinem Haus in der Ebersberger Straße 8 frei, sodass Johanssen und Kakies ihr Büro dort weiterführen konnten; bis auf Weiteres.

Nun halfen die beiden jungen Leute quasi im Gegenzug auch Alois Rupprich. Der suchte nämlich schon eine Zeit lang einen Nachfolger als ersten Vorstand für die Unternehmerschaft, die einst aus einem Stammtisch bzw. aus dem Verein „Markt Schwaben 2030“ hervorging. Seit es eine Art Fusionierung auch mit der politischen Gemeinde gab, heißt der Verein „Stadt- und Unternehmergemeinschaft – Unser Markt Schwaben 2.0“: Neuer Vorstand und damit Nachfolger von Rupprich ist Harald Johanssen.

Vereinigung wechselte zuletzt mehrfach den Namen

Der gebürtige Hamburger ist offiziell als Vorstand im Vereinsregister vermerkt. Johanssen ist damit erster Repräsentant. Er befasst sich zunächst einmal verstärkt mit dem Weihnachtsmarkt am 10./11. Dezember, den die Unternehmer in Kooperation mit dem Aktivkreis Kunst und Kultur nach coronabedingter Zwangspause heuer wieder auf dem Marktplatz sowie rund um die alte Trödelei ausrichten werden. Sein Partner bei der Unternehmer-Konzepte GmbH, Niels Kakies, kümmert sich um alles andere.

Satzungsmäßig ist Bürgermeister Michael Stolze zweiter Vorstand, Dritter Vorstand bleibt Oliver Götze. Weitere Vorstandsposten bekleiden Barbara Krechel (Schriftführerin) und Thomas Schlappinger als Kassier.

In welche Richtung sich der Verbund Schwabener Gewerbetreibende fortan entwickeln wird, ließ Johanssen in einem Gespräch mit der Heimatzeitung noch offen. Zuerst wolle er in einem regen Austausch mit den Mitgliedern heraushören, was derzeit Themen seien. Grundsätzlich aber sei vordergründiges Ziel, die Unternehmerschaft nach den teils herben Einschränkungen wegen Corona wieder mehr zu vernetzen. Ein gemeinsames Auftreten am Weihnachtsmarkt heuer könne dazu schon einen wertvollen Beitrag leisten, heißt es.

Erste Aufgabe. Den Bedarf bei den Mitgliedern abfragen

Ebenfalls sinnvoll ist es, so Johanssen, weiterhin auf diverse Weise aufzuklären, warum es sinnvoll ist, dass Kaufkraft am Ort erhalten bleibt und nicht abwandert etwa zu Online-Anbietern. Mit einem seit Jahren bestehenden Gutscheinsystem hatte man dazu den ersten erfolgversprechenden Schritt getan. Problem derzeit: Ein großer Teil der veräußerten Gutscheine (mit immerhin gut 30 Akzeptanzstellen am Ort) schlummert gegenwärtig in Schubladen der Käuferinnen und Käufer. Damit auch die örtlichen Geschäfte davon profitierten, müssten sie schnellstens mal in den lokalen Handel.

Ebenfalls ein potenzielles neues Betätigungsfeld sei eine Fortsetzung und Weiterentwicklung in puncto Digitalisierung. Stichworte: Bezahlsysteme, Terminplanung für und mit Kunden oder Online-Bestellungen. Vorausgesetzt, so der neue Vorsitzende, das alles sei auch ausdrücklich von den Mitgliedern so gewollt.

