Ehrenauszeichnung Umweltschule geht erneut an die Titelverteidiger

Von: Jörg Domke

Aktive Umweltgruppe am Franz Marc Gymnasium: Mit den Schülern sind die Lehrer Julia Weiß, Isabel Schneider und Peter Popp zu sehen. © dziemballa

Den Titel Umweltschule hat das Schwabener Gymnasium erneut gewonnen.

Markt Schwaben – Den Ehrentitel Umweltschule in Europa hatte sich das Markt Schwabener Franz-Marc-Gymnasium (FMG) bereits einmal erworben. Nun konnte man den Titel sozusagen verteidigen. Auch mit der zweiten Bewerbung im Schuljahr 2021/2022 konnte das FMG die Jury überzeugen und wurde – wie schon im Vorjahr – mit zwei von drei möglichen Sternen als Umweltschule ausgezeichnet.

Dieses Mal sicherten die erfolgreiche Teilnahme der gesamten Schulgemeinschaft am Ebersberger Klimathon sowie der Bau von Nisthilfen des P-Seminars „FMG Summserei“ von Julia Weiß der Schule die abermalige Auszeichnung. Beim Bienenprojekt etwa half ihnen dabei der Forstinninger Richard Hörl mit Rat und Tat.

Bienenprojekt findet Anklang bei der Jury

Schulleiter Peter Popp brachte zum Ausdruck, dass er und seine Kollegen ob dieser Auszeichnung sehr stolz seien. Schon liefen im Haus weitere Aktionen, die dazu taugten, auch im kommenden Jahr Grundlage für eine neuerliche Bewerbung zu werden. Er verwies etwa auf die Idee eines P-Seminars, sich um nachhaltige Ernährung auch im Schulalltag zu kümmern.

Auch der anstehende Kleiderbasar, der gemeinsam mit dem Weihnachtsbasar am 16. Dezember (von 16 bis 19 Uhr) stattfinden wird, ist eine Angelegenheit der Umweltgruppe. Sie ist gerade auf entsprechende Kleiderspenden angewiesen. Second hand sei in, heißt es. Und sorge u.a. für eine Reduzierung des Treibhausgasausstoßes, für eine Schonung von Ressourcen, eine Senkung des Energieverbrauchs. Kleidung aus zweiter Hand kann in der Schule von Dienstag bis Donnerstag dieser Woche im Raum 5.0.01 jeweils in der ersten Pause abgegeben werden.

