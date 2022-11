Im katholischen Pfarrheim St. Margaret wurden gut eine Million Euro verbaut: Weil es sein musste

Von: Jörg Domke

Pfarrer Herbert Walter in der neuen Küche im katholischen Pfarrheim. Im gesamten Haus wurde zuletzt gut ein Million Euro verbaut. © Dziemballa

Vieles sieht so aus wie vorher: Doch in der Tat hat die katholische Gemeinde im Pfarrheim St. Margaret in der Webergasse in Markt Schwaben in einem Jahr gut eine Million Euro verbaut - weil es feuerpolizeilich sein musste.

Markt Schwaben - Eigentlich ist alles wie gewohnt. Fleißige, ehrenamtlich tätige Frauen um den langjährigen Pfarrgemeinderat Wilhelm Bauhof haben mal wieder kannenweise Kaffee gekocht. Fast ein Dutzend Torten, eine delikater als die andere, stehen aufgereiht auf mehreren Tischen in der Saalecke. Es handelt sich, wie immer, um freundliche Spenden. Die Versuchung, hier mal wieder schwach zu werden, ist groß für die anwesenden gut 40 älteren Gemeindemitglieder, die sich an diesem Nachmittag im großen Saal des katholischen Pfarrheim zusammengefunden haben.

Herr Pfarrer ist auch da; und begrüßt die ältere Generation zum St. Margaret-Seniorennachmittag. Den gibt es im Normalfall einmal im Monat und ist für viele ein sehr willkommen Abwechselung. Doch was ist schon Normalfall in diesen Zeiten?

Seniorennachmittage sind schon wieder angelaufen

Erst war das die Pandemie mit den strengen Coronaauflagen, die Zusammenkünfte dieser Art nicht möglich machten. Und dann war auch noch der Saal im ersten Stock des Pfarrheims, formell eine Versammlungsstätte, geschlossen.

Doch das ist seit Kurzem Geschichte.

An diesem sonnigen Herbsttag im November ist Josef Zweckstätter Ehrengast. Der langjährige Vorsitzende des Kleingartenvereins ist nicht nur passionierter Gartenfreund, sondern hat noch ein zweites, nicht weniger interessantes Hobby. Und an dem lässt er an diesem Tag die älteren Besucher im Saal gerne teilhaben. Unterlegt mit musikalischen Evergreen aus den 50er und 60er Jahren zeigt Zweckstätter in einer Diaschau Blumen jeglicher Art. Das trifft genau den Geschmack der Zuschauenden. Manche singen gar leise die eingängigen Melodien mit, während sich Baumhof und Pfarrer Walter ein bisschen freuen, dass diesmal sogar ein paar Mannsbilder den Weg zum lockeren Seniorentreffen in Markt Schwaben gefunden haben.

Brandschutztechnisch ist alles jetzt auf dem neuesten Stand

Eigentlich also nichts Außergewöhnliches an diesem Seniorennachmittag im Pfarrheim in der Webergasse. Eine Besonderheit aber gibt es trotzdem: Und die besteht in diesem Fall in der Lokalität. Erst vor acht Wochen war der Pfarrsaal überhaupt wieder öffentlich nutzbar geworden, nachdem über ein Jahr lang Handwerker im gesamten Haus dafür gesorgt hatten, dass sämtliche feuerpolizeilichen Auflagen so erfüllt werden, wie es die Strenge des Rechts erforderlich machen. Brandschutztechnisch war das Pfarrheim von St. Margaret nämlich im Laufe der letzten Jahre immer weniger up to date geworden, sodass dringender Handlungsbedarf entstand. Und sich für den Hausherrn, Pfarrer Herbert Walter, der Zwang ergab, das Haus zu schließen, es kostenaufwendig sanieren zu lassen und erst danach wieder öffentlich zugänglich zu machen.

Eigentlich, sagt Herbert Walter, sehe man ja nicht wirklich viel. Mit der ausgestreckten Hand deutet er auf sechs kreisrunde, aber verblendete Löcher direkt über der Bühne im Saal. Und zeigt zudem auf zwei den ganzen Raum durchziehende Rohre an der Decke direkt unter dem Giebel, die verbunden sind mit einem elektronischen Schaltkasten. Der misst die klimatischen Bedingungen innerhalb des Saals und gibt die Informationen an die neu installierte Klima- und Belüftungsanlage weiter, deren Herzstück sich außerhalb des Hauses, Richtung Ebersberger Straße, befindet.

Im Kegelkeller dufte es nach frischem Holz. Die Verkleidung wurde ausgewechselt

Auf diese Weise sei es quasi nicht mehr nötig, die Fenster aufzureißen, um zu lüften, doziert Herbert Walter. Wenn er über all die anderen Dinge sprichst, die in den letzten Monaten hier installiert worden sind, kann man schon mal den Eindruck gewinnen, der 63-Jährige habe nicht Theologie studiert, sondern Bauingenieurwesen.

Dass die Fenster im Saal neu sind wie alle anderen im Haus, erwähnt der Seelsorger bei einem Rundgang mit der Heimatzeitung eigentlich nur am Rande.

Inzwischen stehen wir in der vollkommen neuen Küche. Auch hier waren brandschutztechnische Maßnahmen dringend erforderlich, sonst hätte sie so nicht weiter betrieben werden dürfen, sagt der Hausherr.

Im Foyer fällt gleich eine neue Brandschutzmauer auf

Wer diesen Tagen das neue, alte Pfarrheim von St. Margaret betritt, der bekommt gleich im Foyer hinter dem Haupteingang einen ersten Eindruck von den noch nicht ganz abgeschlossenen Sanierungsarbeiten. Zwischen besagtem Foyer und dem Treppenaufgang ist eine Wand mit einer Brandschutztür eingezogen worden. Eine dringende Auflage, sagt Herbert Walter, während gerade nebenan und deutlich vernehmbar ein paar alte Balken vom Dach im hohen Bogen in den Pfarrgarten fliegen. Die Sanierungen sind wirklich noch nicht abgeschlossen.

Zurzeit geht es noch darum, zwei dort befindliche Gauben zurückzubauen. Sie dienten einst zur Be- und Entlüftung der alten Lüftungsanlage, die längst abgebaut worden ist.

Auch im Keller gibt es Neuerungen. Auf den neuesten technischen Stand wurde die zum Beispiel dort befindliche Kegelbahn gebracht. Gleich beim Betreten des Kegelraums kriecht ein Geruch von frischem Holz in die Nasen der Besucher. Die Vertäfelung ist vollständig ausgetauscht worden, ebenso die kleine Küchenzeile. „Man glaubt gar nicht, wie eine 40 Jahre alte Küche zerbröseln kann“, sagt Herbert Walter. Außerdem gibt es nun hier, im Kegelkeller, einen zweiten Fluchtweg. Auflage natürlich, was sonst.

Weil die Pfarrei einen Teil selber zahlen muss, sind Spenden herzlich willkommen

Es sei, wenn man nur oberflächlich hinschaue, womöglich gar nicht so viel, was sich verändert habe, räumt Walter ein. Doch insgesamt habe die Pfarrei zusammen mit Ordinariat über eine Million Euro in die Hand nehmen müssen, um das katholische Pfarrheim auf Dauer wieder nutzbar zu machen. Die Pfarrei St. Margaret ist mit einem Eigenanteil vertreten. Auch ein Grund, warum gerne auch wieder Spenden angenommen werden.

In der Zwischenzeit hat der Zweckstätter Josef seinen Vortrag unter dem freundlichen Beifall der Seniorinnen und Senioren beendet. Ulla Baumhof hat noch ein paar Gedichte beigesteuert. Und Pfarrer Walter ist schon wieder weiter zum nächsten Termin, schließlich ist St. Martin in den Kindergärten.

Langsam, sagt er mit Blick aufs Pfarrheim, sei wieder ein Normalbetrieb in Gang gekommen, so wie es in vor der Sanierung und vor Corona in der Webergasse einmal gab. Es ist in diesen Worten ganz deutlich der Wunsch zu vernehmen, dass das nun wirklich auch wieder für lange, lange Zeit gelten möge.

Das Spendenkonto

Wer sich an der Finanzierung der Pfarrheimsanierung mit einer Spende beteiligen möchte, hier die Kontonummer dazu:

Katholische Kirchenstiftung St. Margaret, IBAN: DE 87 7509 0300 0002 1409 00. Verwendungszweck: Pfarrheim

