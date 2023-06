Gemeinsame Feierstunde: Schwabener Ehrenpreisvergabe und 20 Jahre Kinderfonds

Von: Jörg Domke

Teilen

Der Fonds zur Hilfe von Markt Schwabener Kindern in Not wird heuer 20 Jahre alt. Zurzeit gehören dem Kreis folgende Mitglieder an: v.l. Jörg Domke (EZ-Redakteur und Mitbegründer), Bettina Ismair, Ursula Fleischer, Bürgermeister Michael Stolze, Gemeindekämmerer Andreas Kleebauer und die Abteilungsleiterin Bürger und Soziales im Rathaus, Angela Freise. © Gemeinde Markt Schwaben

Die Marktgemeinde vergibt am Sonntag drei Ehrenpreis an verdiente Bürger. Wer? Das ist noch offen. Zugleich feiert des Kinderfonds seinen 20. Geburtstag.

Markt Schwaben – Die Vergabe sogenannter Ehrenpreise an verdiente Bürger der Marktgemeinde Markt Schwaben steht am kommenden Sonntag, 25. Juni, auf dem Programm. Dazu lädt die Gemeinde interessierte Bürgerinnen und Bürger gerne ein. Die Übergabe in einem kleinen, aber dennoch feierlichen Rahmen findet ab 11 Uhr im Bürgersaal des Unterbräu statt. Zwischendurch wird es musikalische Beiträge der Musikschule geben.

Welche Schwabener zu Preisehren kommen werden, ist ein wohlbehütetes Geheimnis. Entschieden hat das nicht öffentlich ein Gremium. Bis zuletzt soll die Spannung hochgehalten werden, so Bürgermeister Michael Stolze, der bislang jeglichen Versuch, Namen zu erfahren, erfolgreich abwehrte.

Um den vielen hilfsbereiten Menschen zu danken und ihnen entsprechend Wertschätzung entgegenbringen zu können, wurde in 2022 der Ehrenpreis Markt Schwaben ins Leben gerufen und wird nunmehr jährlich verliehen, heißt es in einer Mitteilung der Marktgemeinde. Strikte Kriterien für die Auswahl gibt es nicht: wichtig ist lediglich, dass sich die Person freiwillig und unentgeltlich in Markt Schwaben engagiert. Auch konnten Gruppen oder Vereine Personen aus ihren eigenen Reihen vorschlagen.

Wertschätzung für Leute, die sich um den Ort verdient gemacht haben

Beim Ehrenpreis geht es aber nicht nur um ehrenamtlich organisierte Helfer. „Selbstverständlich denken wir auch an Menschen, die Herausragendes tun, ohne fest einem Verein oder einer Institution anzugehören“, heißt es.

Die Ehrenpreisträger wurden durch ein Auswahlverfahren eines unabhängigen Komitees, dem der Erste Bürgermeister Michael Stolze und auf Vorschlag der Gemeinderatsfraktionen Sandra Mayr, Peter Fleischer, Cornelia Hermansdorfer, Bruno Kukla und Bernhard Winter angehören, bestimmt.

Kein Geheimnis ist dagegen, dass es im Verlauf der Feierstunde zur Würdigung einer seit 20 Jahren bestehenden Initiative kommen wird. Im Jahr 2003 hatte sich auf Betreiben der Ebersberger Zeitung und der Schwabener Gemeindespitze, damals Redakteur Jörg Domke und der einstige Bürgermeister Bernhard Winter, der Fonds zur Hilfe von Markt Schwabener Kindern in Not gegründet. Einige Mithelfende wurden kurz darauf angesprochen. Mit Bettina Ismair, Ursula Fleischer und Angela Freise sind drei davon noch immer mit dabei. Ständige Mitwirkende waren auch immer die jeweiligen Ersten Bürgermeister sowie die Gemeindekämmerer. Zurzeit ist das neben Rathauschef Stolze Andreas Kleebauer.

Aus einer gemeinsamen Idee der EZ und der Gemeinde entstand 2003 der Kinderhilfsfonds

Dieser Tage traf sich die Runde nochmals, um letzte Details für den 25. Juni zu besprechen. Es ist geplant, dass Mitwirkenden der ersten Stunden in einem lockeren Gespräch untereinander Erinnerungen austauschen und dabei u.a. auch ihre Arbeitsweise erläutern. Last not least soll der Sonntagvormittag dazu dienen, sich bei den zahlreichen Menschen im Ort zu bedanken, die mit ihren Spenden die Hilfe für Kinder in Markt Schwaben erst möglich gemacht haben. Stolze rechnet damit, dass Ehrenpreisvergabe und Fondsjubiläum zusammen nicht länger als zwei Stunden dauern werden. Übrigens: Zur besseren Planung bitte die Gemeinde, dass sich Interessierte noch kurz anmelden.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter