Eine Hommage an die 14 ältesten Vereine der Marktgemeinde

Von: Jörg Domke

Teilen

1901: Aus diesem Jahr stammen die ältesten Fotos von Theateraufführungen am Ort: Hier eine Szene vom „Jägerblut“ mit Egid Gerstmayr in der Rolle des Wildschütz Hias. © Museum Markt Schwaben (Archiv)

Die Vereine sind das Herz einer jeden Gemeinde. Ihnen will man im Markt Schwabener Museum sozusagen ein Denkmal setzen.

Markt Schwaben – Zum Beispiel die Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft von 1768. Der Schützenverein Markt Schwabens ist mit diesem Gründungsdatum die älteste bestehende Vereinigung der Marktgemeinde. Und damit eine, wie man so schön sagt, gesellschaftliche Institution.

Doch was war da los vor 255 Jahren? „Zünfte und Obrigkeit wollten auch die einfachen Bürger an den sicheren Umgang mit Feuerwaffen zur Verteidigung von Städten und Märkten gewöhnen. Nach der Gründung des Vereins wurden eine Schießstatt und ein Schützengebäude zwischen Schießstättenweg und Loderergasse errichtet.“ So kann man es demnächst nachlesen im Heimatmuseum, wo am heutigen Samstag, 15. April, um 14 Uhr, eine neue Dauerausstellung in einem kleinen feierlichen Rahmen eröffnet wird.

Vernissage am Samstag, 15. April

Gewidmet ist sie den ältesten Vereinen am Ort. Und die Privilegierten sind nun mal der älteste Klub. „1961 baute der Schützenverein im Moos an der Walkstraße das heutige Schützenheim. Dort sind bis heute ca. 65 Sportschützen am Luftgewehr- und Sportpistolenstand und an der Kleinkaliberanlage aktiv... Die größte sportliche Veranstaltung im Jahr ist das Kirchweih-Schießen mit ca. 60 Teilnehmern. Großer Wert wird auf Nachwuchsarbeit gelegt“, lesen wir übrigens über die Schützen weiter.

Vereine, sagte Museumsvereinschef Bernd Romir unlängst, seien „tragende Säulen unserer Gesellschaft“. Das öffentliche Leben sei ohne sie kaum vorstellbar. Gerade deshalb gebe man ihnen gerne im Heimatmuseum eine dauerhafte Plattform in Gestalt von 14 Wandbildern. Berücksichtigt hat man neben den Schützen noch folgende Vereine (samt Gründungsjahr): 1839 Veteranenverein, 1867 Arbeiterverein, 1872 Freiwillige Feuerwehr Schwaben, 1895 Turnverein, 1901 Theatergruppen, 1906 Solidarität, 1908 Trachtenverein, 1910 Liederfreiheit, 1910 Rauchclub Gemütlichkeit, 1912 KAB, 1925 Verschönerungsverein, 1929 Kolpingsfamilie und 1930 FC Falke Markt Schwaben.

Schauen wir uns mal die KAB an, die 2012 noch groß ihr 100-Jähriges feierte. Gegründet 1912 als Katholischer Arbeiterverein Schwaben, ab 1947 „Katholisches Werkvolk Markt Schwaben“ genannt; und seit 1971 dann Katholische Arbeitnehmer Bewegung, also KAB. „Der Arbeiterverein spaltete sich 1912 auf. 41 Arbeiter gründeten einen eigenen Verein und nannten sich Katholischer Arbeiterverein Schwaben. In dieser kirchlichen Bewegung teilen die Mitglieder Glaubens- und Lebensfragen auf Grundlage der katholischen Soziallehre von Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877). Bezirkssekretär und späterer Bürgermeister Anton Haas unterstützte ab 1916 die Einführung einer Krankengeld-Zuschusskasse“, ist zu lesen.

Das Auf uns Ab der KAB Markt Schwaben

1933 wurden katholische und evangelische Arbeitervereine verboten. Haas und einige Mitglieder wurden verhaftet und in Ebersberg eingesperrt. 1947 formierte sich der Verein neu. 1954 verhalf Kaplan Leonhard Sutor als Präses dem Verein zu einem raschen Aufstieg.

Auf das Jahr 1768 datiert die Königlich Privilegierte Feuerschützengesellschaft. Fotos: Archiv Heimatmuseum Markt Schwaben © Archiv Heimatmuseum Markt Schwaben

Inzwischen hat die KAB das Problem ereilt, mit dem heutzutage viele Vereine und Verbände zu tun haben: Die Überalterung. Eine Auflösung konnte zuletzt noch einmal abgewendet werden. Der Bedarf an neuen, vor allem jüngeren Mitwirkenden, ist geblieben.

Jüngstes Mitglied im Kreis der alten Vereine ist der 1930 entstandene FC Falke. Der Klub war lange das Fußball-Aushängeschild des Landkreises. Die Zugehörigkeit zur Landesliga schon ab 1967 und der Aufstieg in die Bayernliga 2001 waren Höhepunkte der Vereinsgeschichte. Finanzielle Probleme, fehlender Nachwuchs und sportliche Misserfolge führten 2014 zur Abmeldung der 1. Mannschaft aus der Bezirksliga. Der Neuanfang glückte in der Kreisklasse. Schließlich gelang es den drei ortsansässigen Fußballvereinen, dem FC Falke, der BSG und der SpVgg Schwabener Au, zwei neue Herrenteams als Spielgemeinschaft zu installieren.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter