Erste Lehrkräfte werden 1973 auf dem Erdinger Volksfest angesprochen

Von: Jörg Domke

Volle Schulaula am Dienstag bei der Feier des 50-jährigen Bestehens des Franz-Marc-Gymnasiums Markt Schwaben. © J.Dziemballa

Große Feierstunde anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Franz-Marc-Gymnasiums: Bespickt mit Humor, Selbstironie und im Bewusstsein, ein echter Bildungsmagnet geworden zu sein.

Markt Schwaben – Die womöglich größte Aufmerksamkeit an diesem Vormittag zieht Hans Niedermayer auf sich. Nicht nur, dass es durchaus etwas Besonderes ist, wenn ein Gründungsdirektor mit von der Partie ist, wenn eine Schule, hier das Franz-Marc-Gymnasium, in einem großen, aber noch immer angemessenen Rahmen das 50-jährige Bestehen feiert.

Niedermayer erzählt beispielsweise in einem Schüler-Interview vor einem aufmerksam zuhörenden Auditorium von den größten Herausforderungen, die es einst zu bewältigen galt, als die Entscheidung getroffen worden war, in Markt Schwaben ein Gymnasium auf die Beine zu stellen. Besagte größte Herausforderung sei es vor 50 Jahren nach seinen Worten gewesen, überhaupt Lehrkräfte zu finden. Dass der erfindungsreiche Schulleiter letztlich Kräfte mobilisierte, indem er Leute mit entsprechendem akademischen Hintergrund auf dem Erdinger Volksfest ansprach, gehört zu den besonderen, bislang wenig bekannten Anekdoten, die einfach erzählt werden müssen zur Feier des runden FMG-Schuljubiläums. Übrigens auch, dass mangels eigener Turnhalle der Sportunterricht anfangs auf den Straßen Markt Schwabens stattfand.

Was trotz dieser widrigen Umstände nach 50 Jahren herausgekommen ist, ist umso bemerkenswerter. „Eine Erfolgsgeschichte“ und zugleich ein „echter Bildungsmagnet“, wie sich etwa Ministerialdirigent Martin Wunsch als offizieller Vertreter des Kultusministeriums äußert. Für den Exlehrer bietet das Forum zugleich eine willkommene Gelegenheit, Werbung zu betreiben für den Lehrerberuf auch in diesen, nicht ganz einfachen Zeiten.

Schulleiter Peter Popp bedient hingegen in seiner Festrede mit Blick auf 50 Jahre FMG das Bild von einem Oldtimer. Fünf Jahrzehnte lang habe die Hauptaufgabe stets darin bestanden, „Zukunft zu gestalten“, so Popp, der mit Stolz darauf verweist, dass in der Marktgemeinde bislang gut 4000 jungen Menschen zu einem Abiturzeugnis verholfen worden sei. Abermals mahnt er an, dass Schule mehr denn je reagieren müsse auf die Bedürfnisse der Zukunft. Die Bedeutung von Digitalisierung werde noch weiter steigen, so Popp.

Landrat Robert Niedergesäß unterstreicht derweil auch in Markt Schwaben die Notwendigkeit eines Gymnasiums im benachbarten Poing; sozusagen als Schwester. Umrahmt werden die diversen Festreden von mehreren Musikeinlagen einer schuleigenen Streicherformation, eines Lehrerchors sowie der Bigband, die in einem Medley mit Humor und einer gehörigen Portion Selbstironie Texte bekannter Schlager umdichtete. Ein gesungenes Hoch auf sich selber.

