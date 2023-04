Ein Leitungsteam als Blaupause für andere Vereine

Von: Jörg Domke

Seit eineinhalb Jahren ein Leitungsteam: v.l. Veronika Stiegler, Miriam Daschner und Wolfgang Eiba. © jödo

Es waren besondere Umstände, die dazu führten, dass die Kolpingfamilie seit eineinhalb Jahren in Markt Schwaben von einem Dreierteam, geleitet wird. Die erste Zwischenbilanz ist positiv.

Markt Schwaben - Es waren nicht zuletzt ungute Umstände mit Spannungen intern sowie auch nach außen, die im Herbst 2021 dazu führten, dass die langjährige Vorsitzende der Kolpingfamilie Markt Schwaben, Emmi Lohrmann, keine Lust mehr verspürte, weiterhin für dieses Ehrenamt zur Verfügung zu stehen. Mehr noch: Im Nachgang fand sich plötzlich auch niemand mehr, der als alleiniger neuer Vorstand die volle Verantwortung für die den Verein samt dessen Immobilie in der Erdinger Straße, das Kolpingheim, übernehmen wollte.

Was also tun? Ein neues Vereinsrecht, erzählt Wolfgang Eiba, habe es damals möglich gemacht, dass besagte Verantwortung auch auf mehrere Schultern verteilt werden konnte. Samt geänderter Satzung etablierte sich 2021 ein Leitungsteam, dem neben Eiba auch Veronika Stiegler (30) und Miriam Daschner (27) angehören.

Hat sich dieses Dreier-Modell bewährt? Eine erste Zwischenbilanz fällt positiv aus. Während Veronika Stiegler die Vorstandssitzungen leitet und Miriam Daschner die Veranstaltungen organisiert und koordiniert, kümmert sich Wolfgang Eiba schwerpunktmäßig um das Kolpingheim. Auf diese Weise sei eine für alle Mitwirkenden erträgliche Lastenverteilung entstanden, hieß es in einem Gespräch dieser Tage mit der Heimatzeitung. Wichtig: Zwei der drei Leiter sind dabei, im Sinne des deutschen Vereinsrechts, zeichnungsberechtigt.

Vereinsrecht hat neue Möglichkeiten erst eröffnet

Wichtig sei zudem gewesen, die Aufgabenbereiche präzise zu regeln; aber im Bewusstsein, dass grundsätzlich jeder/jede für alles zuständig sei, so Veronika Stiegler. Festgestellt hatte die 30-Jährige, dass es anfangs vereinsintern schon noch einige Umgewöhnungsprozesse geben habe. „Viele kennen einen Verein halt nur mit ganz klaren hierarchischen Strukturen“, sagt sie. Dass es auch anders gehe, habe man inzwischen aber wohl bewiesen.

Ganz neu sind Leitungsteam nicht, sagt Veronika Stiegler. Sie kenne sie schon einige Zeit von katholischen Jugendverbänden; etwa dem hiesigen BDKJ. Dort existiere sogar ein sechsköpfiges, gleichberechtigtes Führungsteam. Und auch das funktioniere.

Viele andere Vereine, ob kirchlich oder nicht, befänden sich in ähnlichen Situationen, so Wolfgang Eiba. Als aufmerksamer Beobachter des kommunalen Geschehens weiß er, dass es zuletzt immer wieder Berichte gab von drohenden Vereinsauflösungen, weil sich kein neuer Vorstand mehr finden wollte. Ein Team-Modell, so wie es Kolping praktiziere, tauge unter Umständen durchaus als Blaupause, so Eiba.

Aufgabenverteilung genau definiert

Was hat sich seit September 2021 kolpingintern geändert? In erster Linie, so Miriam Daschner, sei man bei der Gestaltung des Programms flexibler geworden. Man reagiere inzwischen auch mal verhältnismäßig kurzfristig, wenn es die Situation erfordere. Ziel sei es grundsätzlich, mehr Angebote für Jüngere zu machen, ohne die Interessen der älteren Generation zu vernachlässigen. Am liebsten seien ihr Termine, die geeignet seien, Brücken über Generationen hinweg zu bauen. Zum Beispiel habe man mit Spiele- oder Quizabende gute Erfahrungen gemacht. Zurzeit hat die Schwabener Kolpingfamilie rund 180 Mitglieder. Und für die nahe Zukunft viel vor. Nächste Termine: ein Nähkurs für Einsteiger am 13. Mai und eine Maiandacht am 18. Mai in Tading.

