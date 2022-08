Ein mühevoller Weg bis zu einer echten Radlfreundlichkeit

Von: Friedbert Holz

Radfahren hat in der Gemeinde Markt Schwaben große Bedeutung: Zum Beispiel gibt es seit vielen Jahren regelmäßig sogar gemeinsame Fernfahrten. © privat

Für Mitglieder der Interessengemeinschaft ProFahrrad Markt Schwaben ist es ein langer Weg bis zu einer echten Radlfreundlichkeit ihres Heimatorts.

Markt Schwaben - Sie wollen mithelfen, ihre Marktgemeinde fahrradfreundlich zu gestalten, die Mitglieder der Interessengemeinschaft ProFahrrad. Vor Kurzem erst trafen sich drei von ihnen bei Georg Holley, einem im Ort bekannten Arzt i.R., um zwischendurch wieder einmal Bilanz zu ziehen zu jenen vorrangigen Themen, denen sie sich widmen, nämlich: ganz neue, frei zugängliche Radabstellanlagen am Bahnhof sowie ein generelles Konzept für alle nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer.

„Eigentlich könnten wir relativ schnell loslegen mit der Umsetzung unseres Plans, am Bahnhof rund 440 neue Radabstellplätze zu installieren, alle überdacht und gut beleuchtet. Denn wir wollen weg von diesem fürchterlichen Bild der momentanen Situation“, schildert Holley. Allerdings, so weiß der 79-Jährige, hängt alles noch ab von einem finalen „Ok“ der Deutschen Bahn. Denn die Bahn wartet auf eine amtliche Bescheinigung darüber, dass das Areal rund um den Bahnhof frei ist von so genannten Kampfmitteln, also etwaiger Weltkriegs-Munition.

Abstellmöglichkeiten am Bahnhof zurzeit eher mangelhaft

Aber auch ansonsten gab es für die Initiative schon reichlich Hindernisse im wahrsten Wortsinn zu überwinden: So wurde ein bereits genehmigter Bauplan für einen Teil der Fahrradabstellanlage auf dem Platz zwischen Bahnhofsgebäude und Moschee widerrufen mit der Begründung, dass die Anlage zu nahe am Fundament eines Bahnstrom-Masts stehe. Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo ebenfalls neue Stellplätze errichtet werden sollen, gab´s Diskussionen darüber, ob der Abstand von der Anlage zum bestehenden Hotel rechtskonform ist. Daher liegen jene Teile, die für den Bau der Fahrradabstellanlage nötig sind, derzeit immer noch im Bauhof der Gemeinde und warten auf ihre Montage.

Die meisten dieser neuen Abstellplätze sind in einer Reihe angeordnet, rund 300 auf der Südseite des Bahnhofs, weitere rund 140 auf der Nordseite. Dort, neben dem Treppenabgang in der Enzensberger Straße, sollen aber auch einige so genannte Doppelstockanlagen errichtet werden, wobei zwei Räder jeweils übereinander abgestellt werden können. Schließlich sollen Stangen in Sattelhöhe bei allen Plätzen das Sichern der Fahrräder auch an ihren Rahmen möglich machen – und nicht nur, wie bisher, an den Rädern.

„Damit bieten wir einen hohen Komfort und viel Sicherheit für die Schwabener Radler“, freut sich Jan Grabke, 63-jähriger Vermessungsingenieur und Mitinitiator, schon auf die fertige Anlage.

Das Ergebnis eines längerfristigen Flächenprüfkonzepts zwischen Bahn und Gemeinde basiert auf einem Beschluss des Gemeinderats aus 2020. Danach nahm die Projektgruppe, zu der etwa 20 Mitglieder gehören, die Arbeit auf und bewarb sich um Teilnahme an der bundesweiten Aktion Bike & Ride von Bahn und dem Bundesumweltministerium. In einem sogenannten Gestattungsvertrag sind alle Planungsdetails erfasst, danach hatte die Gemeinde den Förderantrag beim Ministerium gestellt. „Mit Erfolg“, wie Rita Stiegler, 59, ergänzt, „immerhin werden von Bund und Bahn 90 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von rund 400 000 Euro bezahlt. Momentan hat die Gemeinde dieses Geld vorgestreckt und bereits einen Förderbescheid erhalten. Die restlichen zehn Prozent übernehmen in Form eines Sponsorings mehrere Schwabener Firmen“.

Fertige Planungen liegen eigentlich in der Schublade

Wenn alles klappt, so hoffen die Initiatoren, könnte noch heuer Baubeginn sein. Immer vorausgesetzt, dass die Bahn endlich das Signal auf Grün stellt.

Kein schöner Anblick: Der Radlstand am Bahnhof. © dziemballa

Zeitlich weiter gefasst ist der Plan der ProFahrrad-Initiative, Markt Schwaben generell freundlicher für Fahrradfahrer zu gestalten. Schon 2005 wurde ein Flyer mit generellen Zielsetzungen verteilt. Auch läuft seit einiger Zeit eine Bewerbung zur Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK). So sind laut Holley Radverkehrs-Pläne bereits in Arbeit, die Gemeinde bewirbt sich damit um ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept. Auch dafür gäbe es wieder Fördermittel vom Freistaat.

Befragt nach ganz konkreten Problempunkten am Ort, speziell für Radfahrer, sieht die örtliche Interessengemeinschaft etwa den künftigen Verkehrsfluss am Habererweg. „Hier wäre ein Buswendeplatz denkbar und sinnvoll, damit die Schulbusse nicht mehr durch dieses enge und gefährliche Nadelöhr fahren müssten“. Auch wünscht sich die Gruppe der Fahrradfahrer mehr Abstellplätze für ihre Drahtesel in der Gemeinde, vor allem auch bei kommunalen Gebäuden. „Und letztlich kämpfen wir“, so Rita Stiegler, „für eine Stellplatzsatzung auch für Fahrräder in Neubaugebieten - bisherige Denkmuster, die immer noch auf der Dominanz für Autos basieren, sollten doch mittlerweile ausgedient haben“.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.