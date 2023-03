Ein Schwabener Original kehrt in den Gemeinderat zurück

Von: Jörg Domke

Hermann Bogenrieder (r.), hier mit seinem einstigen Kollegen Albert Hones, kehrt in den Gemeinderat zurück. © jödo

Kurz war er weg, jetzt ist er wieder da. Das Schwabener Original Hermann Bogenrieder kehrt in den Marktgemeinderat zurück.

Markt Schwaben - Hermann Bogenrieder, 18 Jahre lang Mandatsträger für die CSU im Marktgemeinderat und bei der letzten Kommunalwahl 2020 nur ganz knapp, es fehlten zwölf Stimmen, am Wiedereinzug gescheitert, kehrt in den Kreis der örtlichen Mandatsträger zurück. Das Plenum wird in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am kommenden Donnerstag, 16. März (ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses), den gestandenen Markt Schwabener neu vereidigen.

Der 76-Jährige freut sich ganz besonders darauf. „Ich bin voller Tatendrang“, sagte er am Telefon der Heimatzeitung. So bekomme er die Supergelegenheit, politisch quasi das zu Ende zu bringen, was noch unter seiner Mitwirkung in den ersten beiden Dekaden des neuen Jahrhunderts auf den Weg gebracht worden sei, etwa die Hennigbachsanierung oder der Schulneubau. Außerdem, so Bogenrieder, schade es nicht, wenn im Marktgemeinderat noch ein paar ältere Kommunalpolitiker verblieben.

Wiederwahl vor zwei Jahren scheiterte an zwölf Stimmen

Das Schwabener Original Hermann Bogenrieder kann überhaupt nur zurückkehren, weil aus der CSU-Fraktion und dem Plenum Matthias Reiter ausscheiden wird. Reiter war zum 1. Mai 2020 ins Plenum eingezogen, ist aber zu Mitte Februar weggezogen. Mit seinem Ausscheiden verändert sich auch die Zusammensetzung des Verwaltungsrates im Kommunalunternehmen KUMS. Es steht am Donnerstag der Vorschlag im Raum, als Nachfolger Matthias Mayr zu bestellen. Dem muss der Marktgemeinderat aber noch zustimmen.

Auch in den Ausschüssen gibt es Neubesetzungen. Reiter war im Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss normales Mitglied sowie im Haupt- und Bauausschuss sowie Umwelt-, Verkehrs- Sozial- und Kulturausschuss Vertreter.

CSU-Ratsherr Reiter ist weggezogen

In Bogenrieders erster Sitzung nach langer persönlicher Unterbrechung wird es gleich in die Vollen gehen. Immerhin steht an, den Kommunalhaushalt 2023 mit Finanzplanung, Stellenplan und neuen Hebesätzen zu beschließen. Anders als früher hatte es im Vorfeld zwar die eine oder andere Finanzausschusssitzung gegeben, bei dem um den neuen Gemeindeetat gestritten wurde. Diese Sitzungen waren aber alle nicht öffentlich - entgegen früherer Gepflogenheiten.

Nochmals befasst sich das Plenum mit einer von den Freien forcierten Anpassung bzw. Änderung der kommunalen Plakatierverordnung. Und, am Ende der öffentlichen März-Sitzung, mal wieder mit der Sägmühle. Hier liegt der Gemeinde ein Antrag auf Vorbescheid vor. Es geht um eine Erweiterung um eine Pferdepension auf eigener Futtergrundlage. Ein Vorgang, der bereits im September 2020 im Rat behandelt wurde.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.