Einbruch in Apartment in Markt Schwaben: 300 Euro aus Geldbörse geklaut

In der Nacht

Von Armin Rösl schließen

Bei einem Einbruch in Markt Schwaben hat ein Dieb 300 Euro Bargeld gestohlen. Geschehen in der Enzensberger Straße.

Markt Schwaben - Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Erdgeschoss-Apartment an der Enzensberger Straße in Markt Schwaben eingebrochen. Wie die Polizei meldet, hat der Einbrecher die Tür aufgehebelt und im Apartment nach Beute gesucht. Er entwendete 300 Euro aus einem Geldbeutel. Geschädigt ist ein 20-Jähriger. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Poing zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

