Einbrecher in der Mittelschule

Diese Einbrecher haben keine Ferien gemacht. In Markt Schwaben erbeuteten sie in einer Schule einen Tresor.

Markt Schwaben - Einbruch in Markt Schwabener Schule: Wie der Polizei erst am Freitag mitgeteilt worden ist, wurde bereits Anfang letzter Woche bemerkt, dass Unbekannte sich unbefugt Zutritt zu der Mittelschule in Markt Schwaben verschafft hatten und dort in den Räumen der Mittagsbetreuung mehrere Schränke und auch einen Möbeltresor aufhebelten.

Zudem haben die bislang unbekannten Täter versucht, sowohl die Tür zum Lehrerzimmer als auch die Tür zum Sekretariat durch Aufhebeln zu öffnen, was aber misslang. Entwendet wurde Bargeld und Schlüssel.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro, teilte die Polizei am Samstag mit.