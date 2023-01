Während Bewohner Silvester feiern: Unbekannter bricht in Haus ein und erbeutet 6000 Euro

Gerade in der Dämmerungszeit und in der Nacht wittern Einbrecher ihre Chance.

Einbruchserie über Neujahr

Von Anna Liebelt schließen

Eine Einbruchsserie über Neujahr erschüttert den Landkreis Ebersberg. Unbekannte Täter stiegen vergangenes Wochenende in gleich drei Gebäude ein. Polizei reagiert mit mehr Streifenkontrollen.

Landkreis – Das vergangene Silvesterwochenende rief die Polizei im Landkreis Ebersberg nicht nur wegen Brandstiftung, Alkoholmissbrauch und Körperverletzungen auf den Plan. Zum Einsatz kamen die Beamten der Polizeiinspektion Poing auch wegen dreier Einbrüche im nördlichen Landkreis.

Schon in der Nacht zum 31. Dezember verschaffte sich eine bisher noch unbekannte Person über ein gekipptes Fenster Zutritt in ein Markt Schwabener Busunternehmen. Dort durchwühlte der Täter laut Polizeibericht das Bürogebäude und entwendete Bargeld sowie mehrere Firmenhandys. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro.

Einbrüche ähneln sich in Vorgehensweise der Täter

Offenbar ebenfalls in der Nacht vor Silvester brach ein Unbekannter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Poinger Erikaweg ein. Dort gelangte der Täter über den Terassenbereich in die Wohnung. Der Schaden beläuft sich auf knapp 1000 Euro. Was der Dieb bei seinem Raubzug erbeuten konnte, ist bisher noch unklar.

Einen Einbruch mit ähnlichem Vorgehen wie in Poing meldet die PI Poing aus der Silvesternacht: Durch den Kellerschacht brach ein unbekannter Täter in Markt Schwaben in ein Einfamilienhaus ein. Dazu hebelte der Einbrecher – vermutlich mit mehreren Werkzeugen – das Gitter über dem Kellerschacht an der Terrasse auf. Die Kette, an dem das Gitter befestigt war, wurde dabei abgezwickt und in den Garten geworfen. Im Kellerschacht versuchte der Täter dann zunächst das dortige Fenster aufzubrechen. Als dies nicht gelang, schlug er die Scheibe ein. Bis dahin hatte der Unbekannte laut Bericht einen Schaden von circa 500 Euro verursacht.

Rund 6000 Euro erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in Markt Schwaben

Im Haus angekommen, räumte der Täter mehrere Schränke und Schubläden aus. Aus einer Kommode stahl der Dieb laut PI Poing eine Weihnachtskarte und 6000 Euro Bargeld. Zudem ergaunerte der Täter noch den Geldbeutel der Bewohnerin. Die dort wohnhafte Familie feierte derweil bei Freunden den Jahreswechsel.

Für die Polizei Inspektion Poing stehen die Einbrüche nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in Verbindung. Ein Zusammenhang könne dennoch nicht ausgeschlossen werden. „Wir warten gerade noch die Ergebnisse der DNA-Analyse ab“, erklärt Polizeihauptkommissar Markus Stocker. Die soll Aufschluss geben, ob es sich um eine beginnende Einbruchsserie handle und ob mehrere Täter für die nächtlichen Taten verantwortlich sind.

Wintermonate als Zeit der Einbrüche

Dass es in letzter Zeit wieder öfters zu Einbrüchen im Landkreis gekommen ist, wie erst am 30. Dezember in zwei Nachbarhäusern in Kirchseeon (wir berichteten), ist für den Poinger Hauptkommissar „völlig natürlich“. Gerade in den Wintermonaten seien Einbrecher wegen der relativ kurzen Tageslichtzeiten besonders aktiv. „Und wenn die Leute an Weihnachten oder Silvester auf Verwandtschaftsbesuch sind, ist das wie eine Hoch-Zeit für Einbrecher“, sagt Stocker weiter.

Allerdings scheinen die jetzigen Einbrüche nur wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie so plötzlich. „In den letzten Jahren waren einfach viele Leute daheim“, erklärt Ebersbergs Polizeichef Ulrich Milius. „Viele waren im Homeoffice und es sind auch einfach weniger Leute in den Urlaub gefahren.“ Das habe Einbrechern die Arbeit erschwert. Die Folge: Ein deutlicher Rückgang an Einbrüchen im Landkreis im Rahmend der Einschränkungen durch die Pandemie.

Polizei reagiert mit Kontrollen

Mittlerweile ist jedoch wieder mehr Normalität eingekehrt. Trotzdem rechnet Polizeichef Milius nicht mit einem Anstieg an Einbruchsdiebstählen. Denn darauf seien die Polizeiinspektionen Ebersberg und Poing gefasst: „Wir machen im Winter mehr Schwerpunktkontrollen“, betont Poinger Hauptkommissar Stocker. Heißt: Die Beamten fahren zu Dämmerungszeiten und in der Nacht öfter durch Wohngebiete. Dies erfolge entweder direkt mit dem Streifenwagen oder in Zivil. „Da halten wir vor allem nach auffälligen Personen mit Rucksack Ausschau“, erklärt Stocker.

Dennoch sollten auch die Landkreisbewohner Vorkehrungen zum Schutz vor Einbrüchen treffen. „Da reicht es oftmals schon ein Licht brennen zu lassen“, rät der Polizeibeamte.

