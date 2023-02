Eine Kugel erklärt die Welt: Markt Schwabener Schule besitzt ungewöhnlichen Riesen-Globus

Von: Friedbert Holz

Maßstab 1 : 10 000 000: Rektor Rainer Elfinger mit dem riesigen Globus. Verbleib nach Umzug noch offen © dziemballa

Die Mittelschule Markt Schwaben beherbergt einen extrem großen Globus. Die Weltkugel wurde einst von den eigenen Schülern gebaut.

Markt Schwaben – Um Kindern unseren Planeten zu erklären, können wohl die meisten Schulen einen Globus vorweisen. Doch sicher nur sehr wenige Bildungsanstalten im Landkreis dürften ein Exemplar besitzen, das auch nur annähernd jener Weltkugel nahe kommt, wie sie die Grafen-von-Sempt-Mittelschule am Gerstlacher Weg vorweisen kann. Dort thront auf einem Metall-Ständer ein Globus im Maßstab von einer zu zehn Millionen, 135 Kilogramm schwer, mit einem Durchmesser von 1,25 Metern.

Aufgestellt im Gebäudetrakt zwischen Hauptgebäude und dem so genannten Langbau erklärt er jungen Menschen die Welt, auf der wir leben, und zwar in ganz besonderer Form.

Denn hier sind nicht nur die fünf Kontinente recht plastisch dargestellt, pro Erdteil sind auch die jeweils typischen Tierarten zu sehen – da brüllt etwa in Afrika ein Löwe, da springt in Australien ein Känguru.

In 500 Arbeitsstunden bauten Schüler die Kugel samt Gehäuse

Wie Schulrektor Rainer Elfinger recherchiert hat, wurde dieser Globus nach einer Idee eines seiner Vorgänger im Am von den beiden Schülern Rapolder und Angermair in insgesamt 500 Arbeitsstunden in den Jahren 1959/1960 erbaut.

Ungeklärt wird aber wohl bleiben, ob dieses Bauwerk in Muße und freiwillig erstellt wurde oder ob dieser originelle Erdball etwa das Ergebnis einer Strafarbeit im Fach Geografie ist. Ebenfalls ist noch nicht beschlossen, so Elfinger, ob dieses schöne Exempel für praktizierte Erdkunde beim Umzug der Mittelschule ins neue Schulzentrum mitgehen darf.

Falls sich dort weder Bedarf noch Platz für diesen Globus finden sollten, wäre vielleicht das Schwabener Heimatmuseum ein dankbarer Abnehmer.

