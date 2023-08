Italienische Nacht in Liebe für Romantik und Melancholie

Maurizio Cecchin (75) lädt am 14. Oktober erneut ein

Schon gefühlt ein halbes Dutzend mal hat Maurizio Cecchin sein Karriereende als Musiker verkündet. Doch der 75-Jährige macht auch heuer noch weiter.

Markt Schwaben – Es ist ein Phänomen, das sich Maurizio Cecchin noch nicht wirklich erklären kann. Vielleicht, sinniert der 75-Jährige, fasziniere das Romantische, das Melancholische in Kombination mit den eingängigen Melodien, die so typisch sind für die Volks- und Schlagermusik seines Heimatlandes Italien. Songs wie „Volare“, „Oh Sole mio“, „Marina“ oder Porta Romana“, sagt Maurizio, könnten viel, zumeist ältere Deutsche längst in weiten Zügen nahezu textsicher mitsingen, ohne jedoch wirklich zu verstehen, worum es in den Gassenhauern eigentlich geht.

Oft, aber eben nicht immer, dreht es sich, oh Wunder, um „Amore“.

Italienische Nächte mit ihm gibt es seit 2007

Seit 2007 spürt Cecchin, in Markt Schwaben hinlänglich bekannt als Hauptdarsteller bei vielen Weiheraufführungen des Theatervereins, auch direkt, dass die Affinität „der Deutschen“ für Lieder aus Bella Italia besonders groß ist. Auch in seinem längst zur neuen Heimat gewordenen Markt Schwaben. Seit dieser Zeit lädt er regelmäßig ein zu einer ganz speziellen, nämlich seiner italienischen Nacht. Und auch heuer wird es diese „Notte Italiana“ wieder geben; einen musikalischen Ausflug mit Reiseleiter Maurizio. Der Termin: Samstag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), in der Theaterhalle im Burgerfeld.

Tickets zu 19 Euro gibt es am einfachsten über die Homepage des Theatervereins Markt Schwaben unter www.theater-marktschwaben.de sowie über die Online-Plattform okticket.de. Auch an der Abendkasse könnte es noch Karten geben, so der Konzerttermin nicht schon vorher ausverkauft sein wird. Von den 220 zur Verfügung stehenden Tickets ist nämlich bereits ein Drittel verkauft, so Cecchin dieser Tage gegenüber der Heimatzeitung.

Ein Drittel aller Tickets ist bereits verkauft

Am Konzept seiner bisher veranstalteten Abende hat der allseits beliebte Markt Schwabener aus gutem Grund nicht viel verändert. Einige eigene Songs wird er ins Programm streuen, ansonsten weiß der Hobbysänger nur zu gut, dass es eben die weltbekannten, zum Mitsingen so super geeigneten Schlager made in Italy sind, die in keinem Fall im Repertoire fehlen dürfen.

Was heuer ebenfalls wieder nicht wird fehlen dürfen: Das Herz, mit dem Cecchin seine Lieder vorträgt. Gepaart mit seiner typischen Lockerheit und seiner durchaus ausgeprägten Selbstironie und Spontaneität. Eigentlich immer hat er nämlich ein Witzchen auf der Zunge. Vieles, verrät Cecchin, sei reine Improvisation. Die eine oder andere amüsante Geschichte, die er gerne mal zwischen den Liedbeiträgen von sich gibt, kämen ihm mitunter sehr, sehr plötzlich in den Sinn, heißt es. Und auch das dürfte etwas sein, was bei seinem treuen Publikum und seinen Fans irgendwie gut ankommt.

Eine besondere Freude wird es Maurizio Cecchin diesmal sein, dass im Auditorium erstmals auch noch recht junge Urlaubsbekanntschaften sitzen werden. Es gehe um zwei Pärchen, erzählt Maurizio, eines aus Brannenburg, das andere werde extra aus Dortmund anreisen. Man habe sich erst unlängst bei einer Flussrundfahrt kennengelernt. Immerhin geht es bei den Ruhrpottlern um ein Paar, bei dem beide bereits der Generation Ü 80 angehören. Musikalisch begleitet wird Maurizio von seinen Spezln Andrea Mesoraco und Herbert Sikowski. Als Specialgast agiert diesmal wieder Stefan Pillokat alias Clown Pippo mit einem Kurzprogramm für Erwachsene.

