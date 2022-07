Ortswehr ist längst wie eine „universelle Rettungsorganisation“ aufgestellt

Von: Jörg Domke

Festgottesdienst im Schlossgarten zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Markt Schwaben. © jödo

Im Marathon der Feuerwehrjubiläen hierzulande ist an diesem Wochenende das Etappenziel Markt Schwaben erreicht worden.

Markt Schwaben – Im Marathon der Feuerwehrjubiläen in diesen Wochen ist am Wochenende das Etappenziel Markt Schwaben erreicht worden. Auch die Feuerwehr der Marktgemeinde feierte ihr 150-Jähriges - am Samstag mit einem Tag der offenen Tür rund um Gerätehaus und am Sonntag mit Kirchenzug, Festgottesdienst, Festzug und geselligem Ausklang ebenfalls im Gerätehaus am Erlberg.

Sirenengetöse hallte durch den Ortskern, als am Vormittag die Feuerwehr auch akustisch ihr Jubiläumswochenende in Markt Schwaben ankündigte. Weil sich der Kirchenzug schneller formierte als geplant, nutzen die Pfarrer Karl-Heinz Fuchs und Herbert Walter die Gelegenheit, gleich mal zehn Minuten früher mit dem ökumenischen Festgottesdienst im Schlossgarten zu beginnen. Schließlich sei auch das Wetter geradezu geeignet für ein schönes Fest, so Walter, der zwischen Ehrenmal und Rathaus schon mal üben konnte für das kommende Wochenende, denn dann feiert die katholische Pfarrei St. Margaret eben in besagtem Schlossgarten das 350-jährige Bestehen der Pfarrkirche.

Gut besuchter Festgottesdienst im alten Schlossgarten

Vorweg dankte Walter im Namen aller Gott, dass es seit 150 Jahren immer Menschen am Ort gegeben habe, die sich dem Dienst bei der Feuerwehr verschieben hätten. Dieses Ehrenamt sei in einer Zeit voller Brutalität, Elend und Zerstörung besonders bemerkenswert. Der katholische Seelsorger verschwieg nicht, dass neuerdings auch immer mal wieder verbale Attacken die ehrenamtliche Feuerwehrarbeit erschwere. Erst zu Fronleichnam sei in Markt Schwaben ein Feuerwehrler übel von einem unbekannten Autofahrer beschimpft worden. Dabei hatte er nur den Verkehr geregelt, um die kirchliche Veranstaltung unter freiem Himmel abzusichern. Walter bat die gestrigen Gottesdienstteilnehmer um einen Extraapplaus für den namentlich nicht genannten Betroffenen. Und den gab es dann auch.

Gleichnis vom barmherzigen Samariter

Sowohl Walter als auch sein evangelischer Kollege Fuchs griffen ein anderes, neuzeitliches Problem auf: Die Gafferei und damit oft verbundene Veröffentlichungen von Unfallbildern im Internet durch Privatpersonen. In der Predigt konzentrierte sich Karl-Heinz Fuchs dann aber doch mehr auf das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter aus dem Lukas-Evangelium. Immer wieder neu ergebe sich, wer für den Helfenden der Nächste werde, so Fuchs. Statistisch komme es nur in Markt Schwaben bei 330 Einsätzen pro Jahr (2021) einmal am Tag vor, dass sich Menschen wie der barmherzige Samariter kümmerten um andere Mitmenschen.

Fester Bestandteil der Wehr: Die First Respondergruppe in Markt Schwaben. © Dziemballa

Was in der öffentlichen Wahrnehmung oft außer acht gelassen werde sei die psychische Belastung für die, die helfen würden – und das vielleicht nicht immer mit dem ersehnten Erfolg.

Als Festredner ergriff Bürgermeister Michael Stolze das Wort. Einer, der als ehemaliger Kommandant weiß, worum es beim praktischen Feuerwehrdienst geht. Eine Feuerwehr sei heute längst zu einer universellen Rettungsorganisation geworden, umschrieb er die Vielseitigkeit in echten Einsatzsituationen. Sich diesen Aufgaben freiwillig und unentgeltlich zu stellen, verdiene höchsten Respekt. Ähnlich äußerten sich auch Vizelandrätin Magdalena Föstl und Kreisbrandrat Andreas Heiß.

Der amtierende Kommandant Christian Hankofer bedankte sich bei allen, die die beiden Festtage möglich machten. In zwei Wochen schon sehen sich viele wieder: Dann feiern die Kameraden im benachbarten Anzing ihr im letzten Jahre ausgefallenes und heuer nachgeholtes Jubiläum.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.