Große und Kleine tauchen ein in die bunte Welt der Worte

Von: Jörg Domke

Markt Schwabens Büchereileiterin Susanne Gnann-Pohle (l.) beim besonderen Büchertag im Schlossgarten. © Dziemballa

Einen bunten Tag rund um Literatur, Geschichten, Worte und Buchstaben hat des im Schlossgarten Markt Schwaben gegeben.

Markt Schwaben – Eine Drehorgel hat mit der Welt der Worte und Buchstaben, des Lesens und Vorlesens oder gar der Literatur eigentlich nichts zu tun. Und dennoch ist dieses alte Instrument etwas, was durchaus Geschichten erzählen kann; was bei dem einen oder anderen jedenfalls längst verschüttet geglaubte Erinnerungen freilegen kann. Genau diese Erfahrungen hat Irmi Wagner gemacht, die – aus zweiter Hand erworben – in den Besitz einer etwa 30 Jahre alten Drehorgel gekommen war.

Eine Drehorgel, die Erinnerungen wecken kann

Seither bringt sie ihr Instrument immer mal wieder zum Einsatz. Zum Beispiel beruflich, die Markt Schwabenerin arbeitet in der Betreuungseinrichtung Fendsbach. Und hat dort beobachtet, wie sehr gerade bei behinderten Mitbürgern Drehorgeltöne die Herzen öffnen können. Auch in Seniorenheimen hat Irmi Wagner schon vorgespielt. Und sie kann sich längst gut vorstellen, das auch weiterhin zu machen, sollte Nachfrage danach bestehen. Zuletzt, heißt es, spielte sie sogar bei einer Beerdigung in München. Es sei gut angekommen, heißt es.

Es gab bei der „Welt der Worte“ nicht nur Lesungen, sondern auch Gelegenheit, gebrauchte Literatur zu erwerben. © Dziemballa

So wie sie auch am Sonntag bei Zuhörern die eine oder andere Erinnerung freilegte zum Auftakt eines besonderen Büchertages, zu dem die Gemeindebüchereien Markt Schwaben und Ottenhofen zusammen mit dem Schwabener Aktivkreis Kunst und Kultur in den Schlossgarten eingeladen hatten. Dort gab es nicht nur die Möglichkeit, sich mit allerlei kostenlos verteilten oder preisgünstig angebotenen Büchern auszustatten. Immer wieder gab es unter den schattenspendenden Bäumen beim Rathaus auch Lesungen. Gymnasiasten etwa, die Kindern vorlasen. Oder heimische Autoren, die aus ihren Werken vorlasen. Etwa Birgit Hufnagel aus Egmating, die sich selber viel lieber Hofnärrin nennt. Und die schon zehn Reimbände sowie ein Buch über Katzen publizierte. Reimen, erzählt sie, habe sie schon als Kind gemocht. Wilhelm Busch sei im Elternhaus stets irgendwie anwesend gewesen. Am Rande des parallel verlaufenden Sommermarktes im Ortszentrum war die Resonanz im Schlossgarten gestern immer wieder Schwankungen ausgesetzt. Besonders voll wurde aber gleich am Morgen, als die Trachtenjugend tanzte und zum gemeinsamen Singen aufforderte.

